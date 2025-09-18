Ove ulice u centru Zagreba od sutra su testne pješačke zone, a nagodinu bi automobili trebali biti trajno zabranjeni

Zagrepčani će ovog vikenda iskusiti kako bi centar mogao izgledati kada ga preuzmu pješaci. U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, od sutra do ponedjeljka privremeno će se zatvoriti Gajeva ulica, sjeverno od Berislavićeve, te Teslina između Gajeve i Praške. Time Grad Zagreb označava početak postupka za trajno proširenje pješačke zone na te dvije ulice, što se planira provesti u idućih godinu dana.

Nedavnom izmjenom Generalnog urbanističkog plana otvoren je i put za cjelovito uređenje nove pješačke zone od Gundulićeve do Praške. U planu je uređenje sjevernog dijela Preradovićeve i Gajeve, a projekt uključuje opločenje, ozelenjivanje i postavljanje urbane opreme. Grad najavljuje i dodatna proširenja. Naime, Ulica Pod zidom već godinama je na listi prioriteta, dok će dio Martićeve kod HNB-a, koji i sada funkcionira gotovo kao pješačka zona, također biti zatvoren za promet i preuređen. Pješačke zone neće biti privilegija samo centra, naime, gradska uprava pozvala je vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti da predlože lokacije i u svojim kvartovima. – Prije realizacije svake zone provodit će se prometne i urbanističke analize, uključujući simulacije prometa i procjene utjecaja na stanare, s obvezom osiguravanja pristupa dostavi i hitnim službama – stoji u priopćenju s Radićeva trga.

Cilj je jasan, ističu iz Grada, smanjiti prometno opterećenje u najužem središtu, poboljšati kvalitetu zraka, sniziti razinu buke i osloboditi javni prostor za druženje i šetnju. Domeću i kako slijedie primjere najboljih europskih praksi: Beč sustavno širi pješačke ulice i ozelenjuje kvartove, Ljubljana je gotovo cijeli centar pretvorila u zonu bez automobila, dok Pariz i Madrid provode ambiciozne planove smanjenja prometa u povijesnim jezgrama. Aktivnosti koje se provode tijekom Europskog tjedna mobilnosti trebale bi najaviti trajne promjene u Zagrebu. Podsjetimo, Zagrepčani će moći razgledati ZET-ovu Remizu i voziti se muzejskim tramvajima, a u ponedjeljak se obilježava Dan bez automobila. Centar će biti zatvoren za promet, javni prijevoz besplatan, a na Zrinjevcu program sa sportom, predstavama, biciklijadom i koncertima.