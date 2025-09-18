Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI

Ove ulice u centru Zagreba od sutra su testne pješačke zone, a nagodinu bi automobili trebali biti trajno zabranjeni

Zagreb: Vraćaju se terase u Teslinu ulicu, jednu od omiljenih za izlazak građana u restorane
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/2
Autor
Gabrijela Krešić
18.09.2025.
u 16:00

Cilj je jasan, ističu iz Grada, smanjiti prometno opterećenje u najužem središtu, poboljšati kvalitetu zraka, sniziti razinu buke i osloboditi javni prostor za druženje i šetnju

Zagrepčani će ovog vikenda iskusiti kako bi centar mogao izgledati kada ga preuzmu pješaci. U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, od sutra do ponedjeljka privremeno će se zatvoriti Gajeva ulica, sjeverno od Berislavićeve, te Teslina između Gajeve i Praške. Time Grad Zagreb označava početak postupka za trajno proširenje pješačke zone na te dvije ulice, što se planira provesti u idućih godinu dana.

Nedavnom izmjenom Generalnog urbanističkog plana otvoren je i put za cjelovito uređenje nove pješačke zone od Gundulićeve do Praške. U planu je uređenje sjevernog dijela Preradovićeve i Gajeve, a projekt uključuje opločenje, ozelenjivanje i postavljanje urbane opreme. Grad najavljuje i dodatna proširenja. Naime, Ulica Pod zidom već godinama je na listi prioriteta, dok će dio Martićeve kod HNB-a, koji i sada funkcionira gotovo kao pješačka zona, također biti zatvoren za promet i preuređen. Pješačke zone neće biti privilegija samo centra, naime, gradska uprava pozvala je vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti da predlože lokacije i u svojim kvartovima. – Prije realizacije svake zone provodit će se prometne i urbanističke analize, uključujući simulacije prometa i procjene utjecaja na stanare, s obvezom osiguravanja pristupa dostavi i hitnim službama – stoji u priopćenju s Radićeva trga.

Cilj je jasan, ističu iz Grada, smanjiti prometno opterećenje u najužem središtu, poboljšati kvalitetu zraka, sniziti razinu buke i osloboditi javni prostor za druženje i šetnju. Domeću i kako slijedie primjere najboljih europskih praksi: Beč sustavno širi pješačke ulice i ozelenjuje kvartove, Ljubljana je gotovo cijeli centar pretvorila u zonu bez automobila, dok Pariz i Madrid provode ambiciozne planove smanjenja prometa u povijesnim jezgrama. Aktivnosti koje se provode tijekom Europskog tjedna mobilnosti trebale bi najaviti trajne promjene u Zagrebu. Podsjetimo, Zagrepčani će moći razgledati ZET-ovu Remizu i voziti se muzejskim tramvajima, a u ponedjeljak se obilježava Dan bez automobila. Centar će biti zatvoren za promet, javni prijevoz besplatan, a na Zrinjevcu program sa sportom, predstavama, biciklijadom i koncertima.
Ključne riječi
pješačka zona gajeva teslina Grad Zagreb Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-09-11/Andreja_Kajtaz_Fina.jpg
NOVOSTI U ZAKONU O FISKALIZACIJI

Koje promjene očekuju obrtnike uz e-račune od sljedeće godine?

Pravila o izdavanju i zaprimanju e-računa od 1. siječnja moraju se pridržavati svi porezni obveznici u sustavu PDV-a. Stoga je nužno osigurati certifikat koji predstavlja elektronički identitet u transakcijama, pribaviti program prilagođen za razmjenu, odabrati informacijskoga posrednika... A kako bi se članovi Udruženja što bolje pripremili za početak implementacije, organizirat će se i tri besplatne radionice

Učitaj još