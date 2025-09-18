Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
U PONEDJELJAK

ZET najavljuje izmjene u prometu zbog održavanja 'Zagrebačke žbice': Pogledajte o čemu se točno radi

Zagreb: Dvojka u kvaru, kraći zastoj na Držićevoj
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Tajana Josipović, Večernji.hr
18.09.2025.
u 15:53

'Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje', poručuju iz ZET-a

Iz ZET-a javljaju da će u ponedjeljak između 18 i 19 sati, povremeno dolaziti do kratkotrajnih prekida tramvajskog i autobusnog prometa, zbog održavanja "Zagrebačke žbice", vožnje biciklom zagrebačkim ulicama. Na tramvajskim linijama koje prolaze Savskom cestom, Vodnikovom i Ulicom grada Vukovara, očekuju se kratkotrajni prekidi prometa u trajanju od 10 do 15 minuta, odnosno do prolaska kolone biciklista.

Autobusni terminal Savski most neće se koristiti od 18.20 do 18.40 sati te će početno/krajnja stajališta biti autobusna stajališta "Studentski dom Stjepan Radić" na Selskoj cesti.

Foto: ZET

Na autobusnim linijama terminala Glavni kolodvor bit će kratkotrajni prekid prometa u trajanju od 10 do 15 minuta, odnosno do prolaska kolone biciklista Ulicom grada Vukovara i Hrvatske bratske zajednice te raskrižjem Slavonske  i Avenije Većeslava Holjevca.

Na autobusnoj liniji 107 bit će kratkotrajni prekid prometa do prolaska kolone kroz raskrižje Zagrebačke i Slavonske avenije, te na liniji 118 dok biciklisti ne prođu raskrižjem Savska ceste i Ulice Farkaša Vukotinovića.

"Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje", poručuju iz ZET-a.
Ključne riječi
prometna regulacija ZET Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-09-11/Andreja_Kajtaz_Fina.jpg
NOVOSTI U ZAKONU O FISKALIZACIJI

Koje promjene očekuju obrtnike uz e-račune od sljedeće godine?

Pravila o izdavanju i zaprimanju e-računa od 1. siječnja moraju se pridržavati svi porezni obveznici u sustavu PDV-a. Stoga je nužno osigurati certifikat koji predstavlja elektronički identitet u transakcijama, pribaviti program prilagođen za razmjenu, odabrati informacijskoga posrednika... A kako bi se članovi Udruženja što bolje pripremili za početak implementacije, organizirat će se i tri besplatne radionice

Učitaj još