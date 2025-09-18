ZET najavljuje izmjene u prometu zbog održavanja 'Zagrebačke žbice': Pogledajte o čemu se točno radi

Iz ZET-a javljaju da će u ponedjeljak između 18 i 19 sati, povremeno dolaziti do kratkotrajnih prekida tramvajskog i autobusnog prometa, zbog održavanja "Zagrebačke žbice", vožnje biciklom zagrebačkim ulicama. Na tramvajskim linijama koje prolaze Savskom cestom, Vodnikovom i Ulicom grada Vukovara, očekuju se kratkotrajni prekidi prometa u trajanju od 10 do 15 minuta, odnosno do prolaska kolone biciklista.

Autobusni terminal Savski most neće se koristiti od 18.20 do 18.40 sati te će početno/krajnja stajališta biti autobusna stajališta "Studentski dom Stjepan Radić" na Selskoj cesti.

Foto: ZET

Na autobusnim linijama terminala Glavni kolodvor bit će kratkotrajni prekid prometa u trajanju od 10 do 15 minuta, odnosno do prolaska kolone biciklista Ulicom grada Vukovara i Hrvatske bratske zajednice te raskrižjem Slavonske i Avenije Većeslava Holjevca.

Na autobusnoj liniji 107 bit će kratkotrajni prekid prometa do prolaska kolone kroz raskrižje Zagrebačke i Slavonske avenije, te na liniji 118 dok biciklisti ne prođu raskrižjem Savska ceste i Ulice Farkaša Vukotinovića.

"Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje", poručuju iz ZET-a.