Zagrepčanin gubi strpljenje zbog problema koji ga prati mjesecima: 'Ima li netko iskustva s kamerama?'

U nadi da će dobiti savjet jer su mu u tri mjeseca tri puta, kako kaže, izderali prednji kraj auta na različitim mjestima i naravno pobjegli bez ikakvog kontakta, Zagrepčanin se obratio administratorima Facebook stranice Prometne zgode i nezgode koji su na svom profili objavili što ga muči. "Ima li netko iskustva s kamerama u autu, jesu li legalne, prihvaćene od strane MUP-a i na sudu? Ovo je postalo nepodnošljivo i iznimno skupo budući da uvijek držim do izgleda i stanja auta. Da, svjestan sam da je auto duži nego prosječni, ali je uvijek savršeno parkiran da nikome ne smeta kako na stazi tako ni na strani ceste", objasnio je.

U komentarima ispod objave odmah su se javili oni sa sličnim iskustvima kojima je laknulo da nisu jedini. "Sad vidim da nisam baksuz da se i drugima to događa", piše u jednom od njih. Zagrepčanin je objasnio da se jednom parkirao na poluprazan parking, u krugu od 50 metara nije bilo niti jednog auta, rekao je. Otišao je do prodavaonice, a kada se vratio netko se parkirao tik do njega sa suvozačevim vratima pa nije mogao ući u auto. "Moral sam kroz suvozačeva vrata ulaziti. Ja medved od 120 kg. U tih 20 minuta samo on se parkirao", objasnio je. Netko je napisao kako se uvijek parkira dalje od svih ostalih, makar to značilo da mora otići i na kraj parkinga jer ima malo veći auto i uvijek. "I opet imam bijele crte po vratima od onih koji ne paze ni na svoje a kamoli na tuđe", kazao je.

Kada su kamere u pitanju, pisali su mu da ga ne treba biti briga jesu li legalne. "Instaliraš ju, i ako te netko lupi prijaviš policiji i samo kažeš broj tablice, ne moraju oni znati da ti imaš kameru", napisano je u jednom od komentara. Netko mu je napomenuo i da, ako želi da kamera snima dok je auto parkiran, računa da će trošiti akumulator. "Zato treba uzeti onu koja se može spojiti direktno na akumulator da bi se sama isključila ako je akumulator blizu kritičnog kapaciteta. Imaš i posebne baterije koje se spajaju na kamere pa mogu i dulje izdržati. Ili kupi Teslu, koja to sve ima tvornički", zaključio je korisnik Facebooka.