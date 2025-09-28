Naši Portali
VATROGASCI IZVUKLI VOZAČA

FOTO Ovo se ne viđa svaki dan: Pao s nadvožnjaka u Zagrebu, auto ostao uspravan

Foto: Vatrogasna postaja Zagreb
Večernji.hr
28.09.2025.
u 10:22

Vatrogasci su odmah stabilizirali vozilo te pristupili spašavanju vozača. Nakon što su ga izvukli, predali su ga hitnoj medicinskoj pomoći.

Vatrogasna postaja Zagreb podijelila je nesvakidašnju priču o podudarnosti između nedavne vježbe i stvarne intervencije. Naime, samo nekoliko sati nakon što su vatrogasci u Jankomiru trenirali s kolegama iz inozemstva spašavanje u prometnim nesrećama, suočili su se sa sličnom situacijom, ali ovaj put u stvarnosti.

Kako su izvijestili, noćas u 04:58 zaprimili su dojavu o nesreći na Škorpikovoj ulici, gdje je automobil sletio s nadvožnjaka. Vozilo je ostalo u gotovo okomitom položaju, naslonjeno na konstrukciju nadvožnjaka - prizor koji se rijetko viđa.

Vatrogasci su odmah stabilizirali vozilo te pristupili spašavanju vozača. Nakon što su ga izvukli, predali su ga hitnoj medicinskoj pomoći. Prema prvim informacijama, vozač je prošao s lakšim ozljedama.

Iz Vatrogasne postaje Zagreb naglasili su važnost stalnih vježbi i obuke: "Ovakve neobične situacije još jednom pokazuju koliko su vježbe važne – ono što danas uvježbamo, sutra spašava živote."
Preminula žena koja je na svadbi u Šibeniku pogođena pirotehničkom napravom
Vatrogasci

