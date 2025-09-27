Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
KORISTE SE I VILIČARI

FORO Gore luksuzni automobili kod Požege, vatrogasci na terenu, pokušavaju spasiti ostale

Najnovija vijest
VL
Autor
Večernji.hr
27.09.2025.
u 07:44

Na teren su odmah izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, a gašenje je i dalje u tijeku.

Oko 6.30 sati jutros Požegu su probudile vatrogasne sirene, dok se iznad sjevernog dijela grada uzdigao gust, crni dim. Prema informacijama iz OKC-a PU požeško-slavonske, požar je izbio u garaži u Alagincima.

Vatra je zahvatila i uništila nekoliko luksuznih automobila u vlasništvu tvrtke Color emajl, prenosi Požega.eu.

Na teren su odmah izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, a gašenje je i dalje u tijeku. Kako bi se spasila vozila koja plamen još nije u potpunosti zahvatio, koriste se viličari.

Ključne riječi
Požega požar

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Mlijekoholičar
Mlijekoholičar
08:02 27.09.2025.

Ponovno kvar na elektronici BMW-a? Usred noći, ničim izazvan - samozapaljenje. Samoubojstvo jednog automobila.

FE
fergazer
07:58 27.09.2025.

Svi ovi požari su mi sumnjivi a niti jednom se ne zna uzrok

BA
Banzo
08:29 27.09.2025.

Sve redom luksuzna vozila sa dodatnom opremom ''samozapaljenje''to je ono što danas kupac traži kad kupi polovni auto!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još