FORO Gore luksuzni automobili kod Požege, vatrogasci na terenu, pokušavaju spasiti ostale

Oko 6.30 sati jutros Požegu su probudile vatrogasne sirene, dok se iznad sjevernog dijela grada uzdigao gust, crni dim. Prema informacijama iz OKC-a PU požeško-slavonske, požar je izbio u garaži u Alagincima.
Vatra je zahvatila i uništila nekoliko luksuznih automobila u vlasništvu tvrtke Color emajl, prenosi Požega.eu.
Na teren su odmah izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege, a gašenje je i dalje u tijeku. Kako bi se spasila vozila koja plamen još nije u potpunosti zahvatio, koriste se viličari.
