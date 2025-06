Evo što vas čeka – od slasne klope do lude zabave! I traje cijelo ljeto!

Ljeto u gradu je neslužbeno počelo jer otvoren je nikad sadržajniji Rougemarin Park! Sunce je zasjalo nad Rougemarin Parkom, mirisi s roštilja šire se zrakom, a smijeh i glazba odjekuju svakim kutkom. Park je ponovno oživio – s još više boja, zvukova i okusa koji stvaraju pravu ljetnu čaroliju.

Atmosfera? Nezaboravna!

Od bruncha i kave do zadnjeg gutljaja koktela uz zalazak sunca, Rougemarin Park je postao vaša dnevna i večernja destinacija. Ovdje vrijeme usporava, a dani se pretvaraju u festival smijeha, uživanja i opuštanja. Dok roditelji uživaju u ležaljkama uz signature koktele poput Summer Jacka, Sexy Lady ili Pelin Fizza, djeca se igraju na napuhancima i sudjeluju u kreativnim radionicama.

Foto: Matej Grgić

A piće? To nije samo piće, to je show u čaši!

Od svježih mojita, Moscow mule-a, pa sve do mini koktel mixova i bucket ponuda za ekipu – Park donosi novu dimenziju uživanja. Pijuckajte Fiero Spritz ili Hugo dok DJ pušta ritmove koji mame na ples.

Hrana? Za prste polizati!

Zalogaji poput Korean tacosa, vege sando burgera, ili mega slidera s pulled porkom i BBQ umakom mame okusima i mirisima. Za slatkoljupce tu su Brioche Ice Cream Crunch, Silk Milk i nezaobilazni snjeguljica sladoledi.

Foto: Matej Grgić

Mood Parka? Chill, happy & full of life!

Rougemarin Park je stvoren za uspomene – za storyje koji će svi lajkati, za reels koji će uhvatiti smijeh, i za druženja koja će se pamtiti. Ovdje je svaka večer drugačija, svaki zalogaj nova priča, a svako piće kap u moru uživanja.

Ove sezone ekipa Rougemarin Parka je pripremila program koji ne želite propustiti:

Paint & Wine i Paint & Fun radionice – za odrasle i djecu, kreativno izražavanje uz čašu vina ili osmijehe najmlađih.

Funny Tuesday – stand-up večeri s najboljim komičarima u gradu, uz mogućnost osvajanja VIP mjesta.

Live svirke petkom – uzbudljivo Kolo zvuka, gdje sreća bira repertoar izvođača.

Heineken sessions četvrtkom – turniri u stolnom nogometu, DJ, pokloni i bucket ponude.

Salsa Night subotom – večeri plesa pod vedrim nebom s profesionalnim plesačima i animacijom.

Family Day vikendom – napuhanci, predstave, radionice, igre na otvorenom i sportske aktivnosti za djecu.

Mini kokteli i picnic paketi – ekskluzivna ponuda pića i hrane za potpuni doživljaj.

Eko festival – sva ambalaža je višekratna, a Rougemarin Park nastavlja biti primjer održivosti.

Tijekom sezone ljeto 2025. Park će biti domaćin i brojnim pop-up događanjima, uključujući suradnje s brendom Pet centar i brojnim sponzorima poput Coca-Cole, Heinekena i Schweppesa.