Postaje li Lika ekološki ili politički vruć slučaj

Kad na središnji trg jedne općine na prosvjed zakazan za nedjelju u podne iziđe više od deset posto njezina stanovništva, odaziv je bio iznimno dobar, pogotovo uzmemo li u obzir da se nijedna politička stranka/udruga/platforma/što li već nije "nalijepila" na njega, gromoglasnom podrškom skrećući zapravo pozornost na sebe. Doduše, da će prosvjeda zbog planirane izgradnje Centra za migrante u Željavi uopće biti, načelnik općine Plitvička Jezera Hrvoje Matejčić najavio je ni 48 sati ranije, što je za naše poimanje promptnih reakcija uglavnom nedovoljno mnogima, ali izgleda ne i Ministarstvu unutarnjih poslova.