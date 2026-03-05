Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROSVJED ZBOG MIGRANATA

Postaje li Lika ekološki ili politički vruć slučaj

Autor
Marina Borovac
05.03.2026.
u 16:13

Zašto nam je sporan model nešto više od tri sata vožnje udaljene Pivke u Sloveniji? Kompleks vojarni i vojnog poligona odlučili su okrenuti upravo turizmu

Kad na središnji trg jedne općine na prosvjed zakazan za nedjelju u podne iziđe više od deset posto njezina stanovništva, odaziv je bio iznimno dobar, pogotovo uzmemo li u obzir da se nijedna politička stranka/udruga/platforma/što li već nije "nalijepila" na njega, gromoglasnom podrškom skrećući zapravo pozornost na sebe. Doduše, da će prosvjeda zbog planirane izgradnje Centra za migrante u Željavi uopće biti, načelnik općine Plitvička Jezera Hrvoje Matejčić najavio je ni 48 sati ranije, što je za naše poimanje promptnih reakcija uglavnom nedovoljno mnogima, ali izgleda ne i Ministarstvu unutarnjih poslova.

Ključne riječi
Plitvička jezera Hrvatska MUP Lika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!