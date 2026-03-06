Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BLOKADA HORMUŠKOG TJESNACA

Cijene nafte porasle na 84 dolara, ulagači strahuju za opskrbu

Rising crude oil prices drive fuel costs to unprecedented heights.
Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON
1/2
VL
Autor
Hina
06.03.2026.
u 01:00

Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 2,57 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 83,97 dolara

Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima na 84 dolara, signalizirajući strahovanja ulagača da bi se blokada Hormuškog tjesnaca mogla protegnuti na dulje vremensko razdoblje i ugroziti opskrbu.  Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 2,57 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 83,97 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 4,26 dolara i stajao je 78,92 dolara. Pozornost trgovaca bila je u četvrtak fokusirana na obustavu tranzita nafte i plina kroz Hormuški tjesnac.

Izrael i SAD napali su u subotu Iran, a Teheran je uzvratio ispaljivanjem projektila na američke vojne baze u zemljama uz Perzijskom zaljevu. Iranska mornarica objavila je u srijedu da preuzima kontrolu nad Hormuškim tjesnacem i tankeri i kontejnerski brodovi izbjegavaju taj plovni put jer je skupina osiguravatelja otkazala pokriće za ratni rizik. Irak je u takvim uvjetima obustavio proizvodnju u naftnom polju Rumaila, drugom po veličini u svijetu. Brodovi ne dolaze po naftu zbog iranske blokade Hormuškog tjesnaca pa su spremnici puni, rekli su dužnosnici u utorak. Rumaila proizvodi po nekim procjenama oko 1,4 milijuna barela nafte dnevno.

Ako se poremećaji u prometu protegnu na dulje vremensko razdoblje, proizvodnja u regiji mogla bi se još više smanjiti, napominju analitičari ING-a Ewa Manthey i Warren Pattersson. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je SAD spreman ponuditi osiguranje za brodove u regiji, naznačivši i da bi tankere, po potrebi, mogli pratiti vojni brodovi. Poslovni čelnici londonskog tržišta osiguranja i reosiguranja Lloyd's rekli su da su u kontaktu s američkom razvojnom bankom kako bi se izradio plan pružanja osiguranja od političkog rizika i jamstava za pomorsku trgovinu u Perzijskom zaljevu.

Ulagači pak pokušavaju procijeniti mogu li isporuke alternativnim pravcima nadoknaditi blokirani tranzit. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati mogu preusmjeriti pet milijuna barela dnevno cjevovodom, ali Hormuškim tjesnacem prolazi 20 milijuna barela dnevno. Drugi dobavljači, poput onih u SAD-u koji naftu vade iz škriljaca, ne mogu isporučiti dovoljno barela, a i treba im vjerojatno šest mjeseci do godinu dana da ih plasiraju na tržište, upozoravaju Manthey i Pattersson.

Dugotrajni zastoj u opskrbi s Bliskog istoka vjerojatno će zahtijevati koordinirane mjere vlada i otpuštanje nafte iz strateških rezervi kako bi se premostilo razdoblje do završetka poremećaja, procjenjuju analitičari ING-a. Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu bio skuplji za 1,87 dolara i stajao je 82,87 dolara.  

Ključne riječi
napad na Iran Hormuški tjesnac cijene nafta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Telemach
Priznanje

Ookla potvrdila da Telemach ima najbolju i najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj

Najbolju i najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj ima Telemach, potvrdio je to globalni predvodnik za testiranje i analizu performansi interneta Ookla®. Temeljem milijuna mjerenja korisnika, provedenih korištenjem Speedtesta, Telemach je pobjedu odnio u kategorijama “Best Mobile Network” i “Fastest Mobile Network”, a status predvodnika po pitanju kvalitete mobilne usluge potvrđuje i činjenica da je upravo Telemach mobilna mreža na koju je i u prošloj godini prešao najveći broj korisnika.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!