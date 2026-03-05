Naši Portali
SVRSTALI 28 ZEMALJA

Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi

Beograd: Marko Đurić, potpredsednik Srpske napredne stranke
Foto: /XINHUA
1/2
VL
Autor
Laura Puklin
05.03.2026.
u 10:52

Naveli su kako poseban sigurnosni rizik predstavljaju organizirana putovanja, odnosno dolasci sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Hrvatsku

"Preporučujemo građanima Srbije da u nadolazećem razdoblju ne putuju u Republiku Hrvatsku, osim ako to nije apsolutno neophodno", priopćilo je Ministarstva vanjskih poslova Srbije. Ovo ministarstvo objasnilo je kako je zbog najnovijih događanja u Hrvatskoj i sve češćih incidenata, napetosti te nepovoljnih sigurnosnih okolnosti svrstalo Hrvatsku u skupinu narančastih zemalja. Na  "semaforu" koji su objavili sve zemlje svijeta svrstane su u četiri kategorije – od zelene do crvene, u skladu s procjenom sigurnosnih rizika.

U crvenu kategoriju svrstali su 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike u koje se građanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje. U narančastoj kategoriji je 28 zemalja za koje je savjet "putovanje u slučaju krajnje potrebe", a na tom popisu jedina europska zemlja je Hrvatska. "Ukoliko je putovanje neophodno, građane se poziva da izbjegavaju javna okupljanja i mjesta gdje se mogu očekivati ​​provokacije, da budu oprezni u komunikaciji te da vode računa o osobnoj i imovinskoj sigurnosti", navodi ministarstvo.

Naveli su kako poseban sigurnosni rizik predstavljaju organizirana putovanja, odnosno dolasci sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Hrvatsku. Stoga ministarstvo potiče sportske saveze i kulturna društva da se o svakom putovanju konzultiraju s nadležnim tijelima radi procjene rizika i poduzimanja preventivnih mjera. 

Ključne riječi
putovanja Hrvatska Srbija

Komentara 3

Pogledaj Sve
CR
crocro
11:04 05.03.2026.

Ako ne preporučuju odlazak u Hrvatsku, onda neka pozovu na tisuće svojih državljana koji zarađuju plaće u eurima u Hrvatskoj neka se vrate kući i rade za bijedne dinare. Ja vjerujem da su tisuće njihovih državljana došli zarađivati za kruh u Hrvatskoj jer je to bila njihova "krajnja nužda", obzirom na rasulo i bijedu koja vlada u srbiji.

NA
naravno
11:03 05.03.2026.

meni je to super

ME
MediciKM
11:02 05.03.2026.

Ostanite tu gdje jeste. I ove cajke također...ne možete bez ojra, jel te.

