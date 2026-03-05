Srbija objasnila zašto ne preporučuje putovanje u Hrvatsku osim u krajnjoj nuždi

"Preporučujemo građanima Srbije da u nadolazećem razdoblju ne putuju u Republiku Hrvatsku, osim ako to nije apsolutno neophodno", priopćilo je Ministarstva vanjskih poslova Srbije. Ovo ministarstvo objasnilo je kako je zbog najnovijih događanja u Hrvatskoj i sve češćih incidenata, napetosti te nepovoljnih sigurnosnih okolnosti svrstalo Hrvatsku u skupinu narančastih zemalja. Na "semaforu" koji su objavili sve zemlje svijeta svrstane su u četiri kategorije – od zelene do crvene, u skladu s procjenom sigurnosnih rizika.

U crvenu kategoriju svrstali su 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike u koje se građanima Srbije iz sigurnosnih razloga ne preporučuje putovanje. U narančastoj kategoriji je 28 zemalja za koje je savjet "putovanje u slučaju krajnje potrebe", a na tom popisu jedina europska zemlja je Hrvatska. "Ukoliko je putovanje neophodno, građane se poziva da izbjegavaju javna okupljanja i mjesta gdje se mogu očekivati ​​provokacije, da budu oprezni u komunikaciji te da vode računa o osobnoj i imovinskoj sigurnosti", navodi ministarstvo.

Naveli su kako poseban sigurnosni rizik predstavljaju organizirana putovanja, odnosno dolasci sportskih ekipa i kulturnih delegacija u Hrvatsku. Stoga ministarstvo potiče sportske saveze i kulturna društva da se o svakom putovanju konzultiraju s nadležnim tijelima radi procjene rizika i poduzimanja preventivnih mjera.