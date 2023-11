'Nakon dijagnoze bilo mi je lakše prihvatiti sebe. Znam da sam uvijek davala sve od sebe, ali ne ide'

Kroz život se često susreću s brojnim predrasudama i stereotipima od kojih se neprestano moraju braniti, na glas ili tiho u sebi, sasvim svejedno. Brojni stoga za posljedicu izgube bitku s anksioznošću i depresijom. 'Ti si jako pametna, samo kada bi se malo više potrudila', 'mislim da nisi dovoljno ambiciozan', 'vaša kći je sposobna, ali je jednostavno lijena i neorganizirana', 'vaš sin je neodgojen, ometa druge na satu i ne zna se ponašati'...

Mnogi kojima je ADHD dijagnosticiran u odrasloj dobi pronaći će se u ovim i drugim stereotipnim izjavama kojih su se naslušali kroz život, pa onda i gradili sliku o sebi u skladu s njima. Danas znamo da se ljudima s tim poremećajem ranim dijagnozama može pomoći raznim terapijama kako bi pronašli puteve koji će im olakšati život. Kako da mi bude lakše i zašto su meni jednostavne stvari tako komplicirane? Pitanje je to na koje nema jedinstvenog odgovora, a njega svi s dijagnozom F90 nose sa sobom kroz život.

Važno je napomenuti da je ADHD složen poremećaj koji se manifestira na različite načine, te da se simptomi mogu razlikovati od osobe do osobe. Neki od najopćenitijih i najučestalijih su nemogućnost fokusiranja, hiperaktivnost, smanjena sposobnost organizacije, impulzivnost, loše samopouzdanje...

'Prije dijagnoze imala sam dosta problema u funkcioniranju po pitanju koncentracije, nemira, lošeg akademskog uspjeha i bila sam meta raznih kritika. Što zbog kašnjenja, neorganiziranosti, lijenosti... Nakon testiranja i dijagnoze bilo mi je lakše prihvatiti sebe kad znam da sam uvijek davala sve od sebe, ali nije išlo', kaže nam jedna od sugovornica. Ona ima i sina kojem je dijagnosticiran ADHD i njen je najveći strah da se on ne bi kroz život osjećao jednako kao ona.

'S djetetom nažalost nailazimo na dosta stereotipa i etiketiranja u vrtiću i na ostalim mjestima. Dijagnosticiran mu je kad je imao 3 godine. Toplo je dijete, ali kako kasni u emocionalno socijalnom razvoju druga djeca nemaju razumijevanja. On bi svako dijete zagrlio i sa svakim bi pričao. S obzirom da lošije priča, a viši je, djeca ga izbjegavaju jer im je previše, a nekada ga i ismijavaju', priča nam mama koja će zahvaljujući spoznaji što je njezinom djetetu ipak uspjeti pomoći svom sinu. Dok je ona sama kročila kroz život bez da zna što 'to s njom nije u redu'.

'Poteškoća sam imala kod psihijatra, jer je bilo teško razdvojiti simptomatiku ADHD-a od anksiozno-depresivnog poremećaja koji mi se razvio kao njegova posljedica. Zbog toga se liječenje odužuje'.

Osobe s ADHD-om češće su odbacivane od svojih vršnjaka kroz život, jer su jednostavno 'drugačiji', što dodatno utječe na njihovu sliku o sebi. Razumijevanje i podrška okoline mogu biti ključni faktori u olakšavanju života odraslih osoba s ADHD-om.

'Najteže je zbog predrasuda da kod odraslih ADHD ne postoji i nažalost nedovoljno educiranih liječnika koji sve još dodatno otežavaju jer ne priznaju sam poremećaj kao stvarno stanje, kao pravu bolest. Jedna od najgorih i najtežih stvari je količina truda i energije koju moram uložiti da bi se uklopila među druge 'normalne' ljude. Neopisivo je iscrpljujuće dok svakodnevno 90% sebe trošiš da bi obuzdao svoje riječi, emocije, djela i reakcije na različite podražaje koje trigeriraju negativne strane ADHD-a. Mene je osobno koštalo četiri posla i dvoje propalih zaruka. Treba enormno velika količina razumijevanja i volje kao i educiranja o samom poremećaju da bi mogao razumjeti i shvatiti nas netipične', kaže nam druga sugovornica.

To da je ADHD isključivo poremećaj kod djece najčešća je predrasuda, iako ja znanost dokazala da se ADHD zadržava i u odrasloj dobi, iako možda s drugačijim simptomima. Postoji i pogrešno uvjerenje da osobe s ADHD-om imaju nedostatak inteligencije. U stvarnosti, mnogi ljudi s ADHD-om su vrlo inteligentni, ali se suočavaju s izazovima u vezi s pažnjom, organizacijom i impulzivnošću što im onemogućuje ostvarenje potencijala. 'Nemaš ti ADHD, uopće nisi hiperaktivan', još je jedna od čestih rečenica. No ono što ljudi ne znaju da mnogi odrasli s ADHD-om ne pokazuju fizičku hiperaktivnost, već mogu imati unutarnji nemir ili se ne mogu opustiti. Osim toga kod ženske populacije hiperaktivnost se često sasvim drugačije ispoljava pa se često manifestira u izgriženim noktima, treskanju nogom, čupkanju kose i slično.

Sugovornik, koji svoje iskustvo dijeli s nama također cijeli život nailazi na predrasude. 'Što se tiče stigme okoline, da, ona postoji, pogotovo sada kada sam dobio dijagnozu ljudi imaju pretpostavku da je to samo 'pomodni' poremećaj s kojim opravdavam to što na van izgledam nezainteresirano i lijeno. Roditelji su prihvatili moju dijagnozu, pomirili su se s time da sam neurodivergentan, ali vidim u razgovoru s njima kako im je krivo što mi nisu mogli ranije i više pomoći s tim', kaže.

Iako im je, ističe, pokušao objasniti da to nema veze s njima 'jer je sam uspješno kroz djetinjstvo i mladost sakrivao simptome pokušavajući se uklopiti u društvo'. 'Suprugini roditelji su jako sumnjičavi jer su uvjereni da sam lijen, neambiciozan i nezainteresiran, a dijagnoza je samo došla kao svojevrsno 'pokriće'. S druge strane supruga, koja je liječnica, i naši prijatelji su jako velika podrška i vjeruju mi. Svi kažu da se po meni vidjelo da sam "drugačiji" ali nisu mogli povezati što mi je.'

Najveći mu je problem na poslu, kaže. 'Velik problem je kako 'skriti' ADHD od poslodavaca i kako objasniti da mozak ne funkcionira onako kako oni očekuju. Događalo mi se da sam na poslovima rješavao stvari na načine na koji tipične osobe nisu i onda bi nastao problem jer je trebalo objasniti zbog čega sam napravio nešto na način na koji sam napravio. Tu se nadovezuje i problem neorganizacije i borbe s rokovima koja je za osobe s ADHD-om tipična, loše baratamo s vremenom i prioriteti su nam totalno drugačiji. Kada slažem zadatke koje moram izvršiti sve mi ima jednaku vrijednost jer mom mozgu sve zahtjeva skoro jednak mentalni napor. Sada kada je potvrđeno da imam dijagnozu pomirio sam se s tim da ljudi jednostavno ne razumiju što mi je i tražim od njih da nastave prema meni imati odnos kakav su imali do sada jer je to ustvari ono što me držalo u kontaktu sa svijetom tipičnih osoba', priča nam kako izgleda njegova svakodnevna borba.

'Cijeli život sam hiperaktivna, prohodala sam sa 10 mjeseci, pričala s godinu dana, sa 6 godina pročitala prvu knjigu 'Bambi' od Felixa Saltena. Krajem osnovne i početkom gimnazije bila sam veliki buntovnik protiv svih i svakog', priča nam čitateljica koja je dijagnozu dobila sa 60 godina. U potragu za njom je krenula jer je shvatila da joj sin, kojem je 33 godine, isto ima ADHD. 'U svemu smo slični. Imao je problema u školi kao i ja, neobičan je, drugačiji i bez prijatelja. Nije se uklapao nikako. Mijenjali smo razrede, učiteljice su bile grozne prema njemu, ponižavale su ga, nazivale lijenčinom, a jako je pametan, što su pokazali i testovi'.

Razumijevanje stvarnosti ADHD-a i odbijanje predrasuda, edukacija i razgovor ključni su za pružanje podrške osobama koje žive s ovim poremećajem. Jer jedan od ključnih problema je njihova vječna potraga za potvrdom samog sebe u drugima.

Ukoliko sumnjate da biste mogli imati ADHD pogledajte i potencijalni popis simptoma na stranici Hiperaktivni sanjari , udruzi koja je prva počela javno govoriti o postojanju tog problema kod odraslih, a godinama već pomaže udruživanjem i savjetima roditeljima čija djeca imaju dijagnosticiran ADHD. Udruga organizira i grupe podrške za odrasle o čemu informacije možete naći OVDJE .

U novije vrijeme formira se i kolektiv AjDe HajDe koji također organizira grupe podrške za odrasle. Informacije o tome možete pronaći OVDJE .

Na Facebooku postoji nekoliko grupa podrške za odrasle s ADHD-om koji okupljaju ljude iz cijele regije, a koji virtualno dijele svoja iskustva i savjete. Jednu možete pronaći OVDJE .

Tekst je objavljen uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije temeljem Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.