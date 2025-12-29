Maloljetnici pirotehničkim sredstvima izazvali požar u opatijskom parku

Petorica maloljetnika su 27. prosinca u opatijskom Parku Margarita bacali pirotehnička sredstva te izazvala požar, kojeg su ugasili opatijski vatrogasci, a policijski službenici su kod maloljetnika pronašli 35 komada pirotehničkih sredstava.

Iz Policijske uprave primorsko- goranske izvijestili su da su u subotu, 27. prosinca, ta petorica maloljetnika, među kojima je i jedan ukrajinski državljanin, pirotehničkim sredstvima u parku zapalili stari kućanski uređaj, zamrzivač.

Među pronađenim pirotehničkim sredstvima koje je policija tijekom postupanja pronašla su i oni koji pripadaju kategoriji F2, odnosno nisu dopušteni za maloljetne osobe. Sredstva su oduzeta, a prekršajno su novčano kažnjeni njihovi roditelji. Policija je ujedno o ovom događaju izvijestila i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. PU primorsko- goranska naglasila je da je djeci do 14 godina zabranjena uporaba svih pirotehničkih sredstava, a prema zakonskim propisima roditelji ili skrbnici djeteta mlađeg od 14 godina koje uporabi pirotehnička sredstva kaznit će se novčanom kaznom od 130 do 390 eura.

Djeca starija od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehnička sredstva kategorije F1, koja pripadaju kategoriji niskog rizika i zanemarive buke. Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (osim petardi i redenika) smiju koristiti samo osobe starije od 18 godina i to u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja, istaknula je policija.