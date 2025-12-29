Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 174
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVČANO KAŽNJENI RODITELJI

Maloljetnici pirotehničkim sredstvima izazvali požar u opatijskom parku

petarde
Marko Lukunić/Pixsell
VL
Autor
Dean Silić/Hina
29.12.2025.
u 17:03

Iz Policijske uprave primorsko- goranske izvijestili su da su u subotu, 27. prosinca, ta petorica maloljetnika, među kojima je i jedan ukrajinski državljanin, pirotehničkim sredstvima u parku zapalili stari kućanski uređaj, zamrzivač

Petorica maloljetnika su 27. prosinca u opatijskom Parku Margarita bacali pirotehnička sredstva te izazvala požar, kojeg su ugasili opatijski vatrogasci, a policijski službenici su kod maloljetnika pronašli 35 komada pirotehničkih sredstava.
Iz Policijske uprave primorsko- goranske izvijestili su da su u subotu, 27. prosinca, ta petorica maloljetnika, među kojima je i jedan ukrajinski državljanin, pirotehničkim sredstvima u parku zapalili stari kućanski uređaj, zamrzivač.

Među pronađenim pirotehničkim sredstvima koje je policija tijekom postupanja pronašla su i oni koji pripadaju kategoriji F2, odnosno nisu dopušteni za maloljetne osobe. Sredstva su oduzeta, a prekršajno su novčano kažnjeni njihovi roditelji. Policija je ujedno o ovom događaju izvijestila i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad. PU primorsko- goranska naglasila je da je djeci do 14 godina zabranjena uporaba svih pirotehničkih sredstava, a prema zakonskim propisima roditelji ili skrbnici djeteta mlađeg od 14 godina koje uporabi pirotehnička sredstva kaznit će se novčanom kaznom od 130 do 390 eura. 

Djeca starija od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehnička sredstva kategorije F1, koja pripadaju kategoriji niskog rizika i zanemarive buke. Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (osim petardi i redenika) smiju koristiti samo osobe starije od 18 godina i to u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja, istaknula je policija.
Oglasio se Tomašević: Thompsonu odgovorio na Facebooku
Ključne riječi
petarde park Opatija maloljetnici pirotehnička sredstava

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!