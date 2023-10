'Otišao sam na tržnicu, kupio 6 stvari, platio ih, a kući donio tri. Onda sam shvatio da nešto ne valja'

Tako nekako osjećao se naš sugovornik kada je spoznao što je uzrok njegovih problema, koji su ga sve više počeli zabrinjavati. 'Wake up call je bio kada sam otišao na tržnicu gdje sam kupio 6 stvari, platio svih šest, a kući donio samo tri. Shvatio sam da sam zapravo dok sam plaćao i na mobitelu obilježavao što sam kupio, jer sam sa sobom imao popis, jednostavno doživio kako je ta točka riješena, fokus je skrenuo dalje i smetnuo sam s uma uzeti kupljeno. I onda je bilo, čekaj malo, nešto ne valja sa mnom. Točno mi je tada bilo jasno da nešto nije ok', priča nam naš sugovornik iz Zagreba, koji je za svoj ADHD saznao u 37 godini.

Naišao je nakon toga na popis simptoma ADHD-a kod odraslih , koji se nalaze na stranici udruge Hiperaktivni sanjari te shvatio da ih od 20 ima svih 20. 'Tada su stvari i meni i mojoj curi postale puno jasnije. Ona se često ljutila na mene prije toga. Kada bih nešto zaboravio mislila je da mi nije stalo, da ne vodim računa, a ja sam se silno trudio zapamtiti sve što trebam napraviti kako bi joj udovoljio. I baš kad bi mislio da sam riješio sve s popisa za taj, shvatio bi kako sam nešto ipak zaboravio. I onda nastupa grižnja savjesti i konstantno preispitivanje samog sebe kako je moguće da sam se toliko trudio, a opet nije upalilo', priča nam.

'Cijeli sam se život osjećao drugačijim od ljudi oko mene. Nikada se nisam uklapao. Kada je ekipa išla vani piti, zabavljati se, meni je to sve bilo dosadno, pa sam se nekako povlačio u svoj svijet. Imao sam silnih problema s matematikom u školi, moj mozak jednostavno nije mogao svladati brojeve. Puno puta sam u životu čuo rečenicu 'kada bi se samo malo više potrudio', ni sam ne znam koliko. Znam reći kroz cijeli život da ako nešto nije na meni, sigurno ću to izgubiti. Pogubio sam hrpu stvari, mobitela, vrećica koje bi mi ostale u tramvaju, ključeva, a kišobrane neću ni spominjati. Njih sam posijao ni sam ne znam koliko', kaže.

Nije mu bilo lako prihvatiti spoznaju da će cijeli život živjeti s poremećajem koji će mu, koliko god se on trudio narušavati kvalitetu života. 'No puno mi se toga odjednom posložilo u glavi. Sada pokušavam naći načine kako 'zeznuti' svoj mozak, pa da stvari ipak ispadnu kako sam ih ja zamislio. Stvari koje nosim sa sobom stalno su mi u džepovima, ključevi, mobitel je na meni u torbici i sve je doslovno zakačeno za mene kako ne bi ništa negdje ostavio. Čak ni kišobran više ne ispuštam iz ruke ako negdje idem. No nekad sam prisiljen, pa oni i dalje znaju nestati', smije se i pokazuje nam koliko je zapravo jedna vesela i pozitivna osoba.

Ne boji se kaže stereotipa, ali ne hoda baš po svijetu i svima govori što ga muči. 'Još uvijek čekam na službenu dijagnozu, pa o tome govorim uglavnom samo ljudima s kojima sam najbliži, ali ne bojim se reakcija. Oduvijek sam svjestan svog neuklapanja i davno me to ne opterećuje više. Prihvatio sam da sam drugačiji i nisam ovisan o tome što drugi ljudi misle. Osim oni do kojih mi je stalo. U njima tipično ADHD-ovski konstantno tražim potvrde.'

I na poslu je znao imati problema. Šefovi ne vole kada vam nešto kažu, a vi istog trenutka zaboravite o čemu ste pričali, jer vam se u glavi roji tisuću stvari odjednom. 'Ja slušam, istinski slušam, ali istog trenutka nakon razgovora zaboravim što trebam napraviti, jer sam već radio na nekom drugom projektu i unatoč mojoj pažnji, moje je mozak bio skoncentriran na njega, a ne na ono o čemu smo u tom trenutku pričali. Ali tada ti je neugodno reći da ste upravo završili razgovor, a da ti nemaš pojma što trebaš napraviti. Zato da, znao sam imati problema na poslu zbog ADHD-a. Posebno kada sam u nekom hiperfokusu, koji je obično vezan za nešto što volim raditi. Razgovaram npr. s curom o nečem drugom i zaista je slušam i sudjelujem, ali trenutak kasnije, sve ispari iz glave. jednostavno ne mogu funkcionirati s više stvari istovremeno.'

No ono što mu najviše stvara problem i narušava kvalitetu života je kaže upravo zaboravljanje stvari. 'To me zaista smeta, jer nije problem kad izgubite nešto nevažno, ali ako npr. više puta zaboravite mobitel u taksiju, ili nečiji rođendanski poklon u tramvaju, onda to nije nimalo zabavno'.

Lakše mu je kaže, otkako je spoznao da nije sam s tim kaosom u glavi i s takvim problemima, a i odnos s curom bitno mu se popravio otkako su shvatili da najvjerojatnije ima ADHD. 'Sada je i njoj lakše razumjeti me, a i ona mi je prva skrenula pažnju na to u čemu bi mogao biti uzrok mojih poteškoća'. Naš sugovornik još čeka na službenu dijagnozu, ali kaže sada mu je sve jasno, i ono od školskog doba, pa sve do danas. No dijagnozu za ADHD kod odraslih u Hrvatskoj nije lako dobiti.

U serijalu o ADHD-u kod odraslih pisali smo već o tome kako se i na koji način taj poremećaj testira, te gdje je to moguće učiniti.

Te o tome što je ADHD i kako je otkriveno da se zadržava i u odrasloj dobi.

Ukoliko sumnjate da biste mogli imati ADHD pogledajte i potencijalni popis simptoma na stranici Hiperaktivni sanjari , udruzi koja je prva počela javno govoriti o postojanju tog problema kod odraslih, a godinama već pomaže udruživanjem i savjetima roditeljima čija djeca imaju dijagnosticiran ADHD. Udruga organizira i grupe podrške za odrasle o čemu informacije možete naći OVDJE .

U novije vrijeme formira se i kolektiv AjDe HajDe koji također organizira grupe podrške za odrasle. Informacije o tome možete pronaći OVDJE .

Na Facebooku postoji nekoliko grupa podrške za odrasle s ADHD-om koji okupljaju ljude iz cijele regije, a koji virtualno dijele svoja iskustva i savjete. Jednu možete pronaći OVDJE .

