Lavrov upozorio

Ruski ministar vanjskih poslova poručio Zapadu: 'Vrijeme je da prihvatite realnost'

Sergej Lavrov
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Hina
29.12.2025.
u 23:00

Lavrov je također ponovno naglasio da rješenje zahtijeva kraj bilo kakve ideje o prisutnosti NATO-a u Ukrajini i da zemlja mora prihvatiti neutralan, nesvrstan status.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu objavljenom u ponedjeljak navečer rekao je da Zapad mora shvatiti da Rusija ima stratešku inicijativu u Ukrajini dok se razgovori o mogućem rješenju za prekid rata nastavljaju. Lavrov je za novinsku agenciju RIA rekao da se Zapad mora pomiriti s realnostima na terenu gotovo četiri godine nakon pokretanja ruske invazije na Ukrajinu, koju opisuje kao "Specijalnu vojnu operaciju".

Rekao je da Sjedinjene Države sada podržavaju ideju, koja je svima postala jasna, da su s istekom mandata ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog potrebni novi izbori. Lavrov je također ponovno naglasio da rješenje zahtijeva kraj bilo kakve ideje o prisutnosti NATO-a u Ukrajini i da zemlja mora prihvatiti neutralan, nesvrstan status.
Pogledajte što je Zelenski napravio u trenutku kada je Trump izgovorio ovu šokantnu rečenicu
SAD Ukrajina Rusija sergej lavrov

ZU
zubovad
23:48 29.12.2025.

vrijeme je da rusija propadne i raspadne se! prihvatite što prije tu realnost!

