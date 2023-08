Odrasli s dijagnozom ADHD-a: 'To stoji između mojih planova, želja, mogućnosti i provedbe u isto'

A što je ADHD ? Skraćenica dolazi od engleskog izraza Attention Deficit Hyperactivity Disorder što bi u slobodnom prijevodu značilo deficit pažnje i hiperaktivni poremećaj. Da je taj poremećaj prisutan kod djece uglavnom je poznato svima, no ono što se sve više otkriva posljednjih godina je da je prisutan i u odrasloj dobi. Studije su pokazale kako je ADHD prisutniji kod dječaka nego kod djevojčica i to za čak nekih 2 do 3 puta, ali iskustvo pokazuje je da je kod mnogih djevojčica, a danas žena, izostala pravovremena dijagnoza zbog nedostatka klasičnih simptoma hiperaktivnosti koji kod njih nisu tako upadljivi, a u njihovoj dječjoj dobi nije bilo adekvatnih testiranja. Zbog toga se ADHD danas u odrasloj dobi češće otkriva kod žena.

Postoje tri tipa ADHD-a: kombinirani tip (nepažnja, hiperaktivnost-impulzivnost), predominantno nepažljivi tip, te predominantno hiperaktivno-impulzivni tip.

Često ljudi smatraju kako je ADHD jedan jako simpatičan i bezazlen poremećaj, no to nije nimalo točno. Ljudi koji su se kroz život nosili s nedijagnosticiranim ADHD-om često su kao posljedicu razvili anksiozne i depresivne poremećaje. Npr. njihovo ostavljanje zadaće i lektire za posljednji trenutak u školi jednostavno se tumačio kao lijenost, njihovo loše upravljanje vremenom kao nemar prema drugim ljudima, prekidanje tuđih razgovora kao nekultura i rezultat lošeg odgoja, a zaboravnost kao jednostavno neobraćanje pažnje na ono što je drugima bitno. No sve je to, kao i niz drugih simptoma daleko od ispravnog tumačenja. Osoba koja odrasta s nedijagnosticiranim ADHD-om ne zna kako pomoći sebi, pa se i sama s godinama počinje doživljavati kao lijena, nesposobna, nemarna i slično. To često dovodi do manjka samopouzdanja, pa na kraju i do posve krive slike o sebi kao nekoga tko je 'promašaj' koji jednostavno ne uspijeva zadovoljiti društvene norme.

Kada se ljudi suoče s dijagnozom ADHD-a u odrasloj dobi svjedoče o tome kako su 'im se konačno neke stvari o njima posložile u glavi' ili se suočavaju s ljutnjom jer nisu imali mogućnost jasnije sagledati problem i potražiti pomoć u ranoj dobi, prije svih posljedica s kojima su se kroz život suočili.

''Teško je opisati. Cijeli sam svoj život mislila da je to sve djelić moje osobnosti. Tek sam u odrasloj dobi shvatila da sve te 'sitnice' imaju naziv'', opisala je svoje otkriće dijagnoze djevojka koja se s njom suočila u ranim 20-ima.

Važno je istaknuti kako poteškoće poput ADHD-a nose za sobom niz simptoma koji predstavljaju problem u svakodnevnom funkcioniranju. Odrasli s ADHD-om nailaze na brojne stereotipe i poteškoće u društvu, u zdravstvenom sustavu , te u obavljanju svakodnevnih obaveza koje su drugim ljudima koji nemaju poremećaj sasvim jednostavne. Statistika koja je relevantna na Zapadu kaže da u općoj populaciji ima oko 2,5 posto odraslih s ADHD-om. Računa se da su brojke u Hrvatskoj slične, pri čemu možemo doći do zaključka od tog poremećaja pati oko 100.000 ljudi. To nije mala brojka, a Hrvatska jako kaska za svjetskim spoznajama o prisutnosti tog poremećaja kod odraslih. Živimo u društvu koje, unatoč sve većim problemima s mentalnim zdravljem, i dalje u velikoj mjeri zanemaruje taj segment, pa se osobe dijagnosticirane u odrasloj dobi suočavaju s brojnim dodatnim osudama i poteškoćama. Često doživljavaju i odmahivanje rukom u stilu 'ma daj to i nije nešto strašno'.

Stoga u posljednje vrijeme nastaje sve više grupa podrške za odrasle s ADHD-om koje održavaju razne vrste sastanaka, uživo i online, gdje se ljudi s istim problemom mogu naći, razmijeniti svoja iskustva, te poneki trik za suočavanje sa svakodnevnim poteškoćama s kojima se suočavaju. No ako ne ništa od toga, barem pronađu mjesto na kojem shvate da 'nisu sami na svijetu' i da nisu jedini koji se bore s takvim, za ostale ljude, svakodnevnim zadacima.

'Za mene je ADHD kronično odgađanje dogovora i potrebe. Promjena raspoloženja i često zaboravljanje stvari ( gdje sam stavio naočale, novčanik, ključ od auta)', kaže nam dečko koji je svoj ADHD isto spoznao tek malo prije 26. godine koliko ima danas. Prošao je trnovit put dok je shvatio 'što to s njim 'ne valja''.

Za neke osobe s dijagnozom ADHD je tzv. supermoć, jer hiperfokus koji je jedan od simptoma može pomoći u ostvarivanju ciljeva. To može biti tako ukoliko se osoba s dijagnozom nauči kvalitetno nositi s njim. Za druge je dijagnoza teret koji im stvara poteškoće cijeli život. Svaka osoba s neurodivergencijom poput ADHD-a jedinstvena je baš kao i svaka neurotipična osoba. I samo tako se za ljude s tim poremećajem dijeli svijet. Njihov mozak funkcionira drugačije i sasvim razumiju da ljudi oko njih, koji nemaju dijagnozu, to ne mogu razumjeti. No s druge strane žele svoje mjesto pod suncem, koje itekako zaslužuju, razumijevanje okoline ili barem mogućnost da bez osude mogu reći kakav problem zapravo imaju.

Odrasli s ADHD-om često čuju, 'Ma taj tvoj ADHD ti je samo izgovor'. No to nije ni blizu točno. Istina je da nitko ne želi takav izgovor.

Ukoliko sumnjate da biste mogli imati ADHD pogledajte popis simptoma na stranici Hiperaktivni sanjari, udruzi koja je prva počela javno govoriti o postojanju tog problema kod odraslih, a godinama već pomaže udruživanjem i savjetima roditeljima čija djeca imaju dijagnosticiran ADHD. Udruga organizira i grupe podrške za odrasle o čemu informacije možete naći OVDJE .

U novije vrijeme formira se i kolektiv AjDeHajDe koji također organizira grupe podrške za odrasle. Informacije o tome možete pronaći OVDJE .

Na Facebooku postoji nekoliko virtualnih grupa podrške za odrasle s ADHD-om koji okupljaju ljude iz cijele regije, a koji virtualno dijele svoja iskustva i savjete. Potražite ih u tražilici smatrate li da vam je potrebna takva zajednica.

I zapamtite ''Što je najhrabrije što si ikada izgovorio?, upitao je dječak. 'Upomoć', rekao je konj.'' (citat iz knjige Dječak, krtica, lisica i konj autora Charlieja Mackesyja op.a.).

Tekst je objavljen uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije temeljem Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.

