VRATILI IH NA KUĆNU LIJEČENJE

Tragedija u susjedstvu: Majka i kćer preminule nakon što su tri puta tražile pomoć. Petero pod istragom

Talijanska hitna pomoć
Foto: Unsplash
29.12.2025.
u 22:43

Talijansko tužiteljstvo odmah je otvorilo istragu protiv petero liječnika koji su tijekom tri dana pregledavali obitelj, sumnjičeći ih za nesavjesno liječenje i moguće ubojstvo iz nehaja

Talijansku regiju Molise potresla je tragična smrt majke (50) i njezine kćeri (15), koje su preminule u razmaku od nekoliko sati, unatoč tome što su u tri dana tri puta tražile liječničku pomoć. Svaki put su, kako prenosi talijanska agencija Ansa, vraćane kući s dijagnozom "obične želučane viroze". Sve je počelo na Badnjak, kada su se majka, otac (55) i kći javili na hitni prijem bolnice Cardarelli u Campobassu zbog jakih bolova u trbuhu i povraćanja. Oko 1 sat ujutro liječnici su ih otpustili s dijagnozom trovanja hranom.

Unatoč tome, simptomi nisu popustili. Obitelj se sljedećeg jutra ponovno vratila na hitnu, no liječnici su ih ponovno poslali kući na samostalno liječenje. Tek 27. prosinca, kada su bolovi postali nepodnošljivi, majka i kći su primljene u bolnicu, ali tada je već bilo prekasno. Preminule su jedna za drugom zbog višestrukog zatajenja organa izazvanog toksinima. 

Talijansko tužiteljstvo odmah je otvorilo istragu protiv petero liječnika koji su tijekom tri dana pregledavali obitelj, sumnjičeći ih za nesavjesno liječenje i moguće ubojstvo iz nehaja. Zaplijenjena je kompletna medicinska dokumentacija, a obdukcija preminulih je naložena kako bi se utvrdili točni uzroci smrti.

Istraga uključuje i hranu koju je obitelj konzumirala tijekom blagdana, među kojom su bili riba, morski plodovi i gljive, konzumirani u društvu prijatelja i rodbine. Budući da niti jedan od drugih prisutnih nije imao simptome trovanja, provjerava se i ostatak hrane iz obiteljske kuće, uključujući i odbačene ostatke. Otac je trenutačno stabilan i izvan životne opasnosti, no nalazi se na liječenju u Rimu gdje mu se provode toksikološki testovi. Testovima će biti podvrgnuta i starija kći, iako nije pokazivala simptome.

"S obzirom na iznimnu složenost kliničke slike, naložene su multidisciplinarne procjene kako bi se utvrdilo je li došlo do nemara ili podcjenjivanja kliničkog stanja maloljetnice i njezine majke, kao i pogrešaka u primjeni dijagnostičkih protokola", izjavio je tužitelj Nicola D'Angelo.

Ključne riječi
liječnici trovanje hranom tragedija Italija

