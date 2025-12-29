Naši Portali
STRUČNJACI SUMNJAJU U NAVODNI UDAR

Tonči Tadić: Za Rusiju je normalno raketom sravnit dječju bolnicu, ali napad na Putinovu rezidenciju je neprihvatljiv

HRT
VL
Autor
Večernji.hr
29.12.2025.
u 23:13

Akrap zaključuje da Putin dobro poznaje način funkcioniranja zapadnih lidera: „Ovo je način na koji Rusija, praktički od 2014. godine, pokušava manipulirati procesima donošenja odluka u Zapadu.“

Stručnjak za nuklearnu energiju Tonči Tadić večeras se osvrnuo na tvrdnje Kremlja da je Ukrajina navodno pokušala napasti rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kijev ove tvrdnje odlučno negira, dok je Moskva najavila da će zbog incidenta preispitati svoju pregovaračku poziciju i eventualno pripremiti odmazdu.

„Ja Rusima ne vjerujem ni kad kažu koji je dan u tjednu, a kamoli da možemo s pouzdanom sigurnošću vjerovati da se taj napad doista dogodio u opsegu u kojem tvrde“, rekao je Tadić u emisiji Otvoreno na HRT-u.  Istaknuo je i „moralnu perverziju“ navodnog incidenta: „Posve je normalno da s ruskom raketom strada dječja onkološka bolnica u Kijevu, ali je problematično ako netko ugrozi rezidenciju ruskog predsjednika. Rat se vodi na toj razini: ubijanje Ukrajinaca i gađanje vladinih zgrada ili stranih veleposlanstava smatra se normalnim, dok je napad na Kremlj ili Putinovu rezidenciju neprihvatljiv.“

Slično razmišlja i Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti. On smatra da, da je napad doista izveden, Moskva bi već objavila radarske ili video dokaze. „S druge strane, predsjednik Trump je u pravu kada kaže da takve akcije krše nepisana pravila ratovanja“, dodao je Akrap, ali naglašava da se navodni napad najvjerojatnije koristi kao izgovor: „Ukrajina nema razloga napadati praznu rezidenciju, pogotovo dok je Putin tamo. Vjerojatno se ovo koristi da bi se Rusija povukla iz pregovora koji se trenutno odvijaju na više razina.“ Akrap zaključuje da Putin dobro poznaje način funkcioniranja zapadnih lidera: „Ovo je način na koji Rusija, praktički od 2014. godine, pokušava manipulirati procesima donošenja odluka u Zapadu.“

Pogledajte što je Zelenski napravio u trenutku kada je Trump izgovorio ovu šokantnu rečenicu
Ključne riječi
dronovi napad Vladimir Putin Ukrajina Rusija tonči tadić

Komentara 11

Pogledaj Sve
PO
Poletarac101
00:15 30.12.2025.

Paa koga ću napasti ak ne Putina?Rat je ja sam iz Ukraine i koga da napadnem?Kineze?Njemačku?Ne kužim

Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
23:31 29.12.2025.

Cega su ovi strucnjaci? Pitam za susjeda

BI
billynik
23:56 29.12.2025.

Kome trebaju ovakve emisije već 4 godine i kojima sudjeluju jedni te isti "stručnjaci" potpuno istih stavova, nitko drugi više nema pristup medijima osim ovih par likova koji još ništa nisu pogodili u 4 godine.

