'Uši nam trebaju biti otvorenije za to da neke stvari jesu teške čak i ako mi ne razumijemo zašto'

'Ja čak mislim da je kompliment to što ljudi misle da je simpatično jer to pokazuje koliko smo dobre mehanizme razvili kada je u pitanje nošenje s tim problemom. Doslovno na vani velika većina odraslih s ADHD-om izgleda jako posloženo, vrlo često su i jako uspješni. Znači najveći je problem u tim simptomima koji su unutarnji i koje okolina ne vidi. Zašto je lakše suosjećati s fizičkim bolestima, nego s psihičkim poteškoćama općenito? Jednostavno je - jer fizičke vidimo. Kad vidimo nekoga sa slomljenom nogom jasno nam je da želi sjesti u tramvaju, ali kad znamo da netko ima bilo kakvu psihičku teškoću, poput npr. ADHD-a često ne znamo što mu treba, a neugodno nam je pitati. Tako da je ono što okolina može napraviti baš to. Pitati što ti zapravo treba, kako pomoći. Što više pričamo, pitamo, istražujemo kako možemo pomoći to će biti lakše. I što nam uši budu otvorenije za to da neke stvari jesu teške čak i ako mi ne razumijemo zašto', objašnjava Dubravka Pešorda, psihologinja koja u Splitu vodi Centar Madrugada. Tamo se bave savjetovanjem odraslih, savjetovanjem neurodivergentnih osoba te testiranjima za ADHD.

ADHD za sobom može donijeti niz poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju koje neurotipičnim ljudima često izgledaju kao nešto što i sami imaju, pa kad kažu 'i ja zaboravljam, to je normalno', važno je shvatiti da je kod osoba s ADHD-om to toliko učestalo da im narušava kvalitetu života. Kao i prisutnost ostalih simptoma, poput odgađanja obaveza, kašnjenja i slično. 'Stvar je u tome koliko će nam to narušiti svakodnevicu, koliko će nas dovesti u opasnost da recimo izgubimo posao, ljude i slično. Znači gleda se koliko to nešto utječe na život, a ne samo događa li se ili ne', kaže Pešorda koja i sama ima ADHD, dijagnosticiran također u odrasloj dobi.

VEZANI ČLANCI

Tumači nam kako se nikada ne bi usudila odokativno postavljati dijagnozu. Može se, kaže, na taj način postaviti sumnja, ideja da postoje neke karakteristike koje bi mogle upućivati na neurodivergentnost, na temelju koje može sugerirati potrebu za testiranjem. ''Vjerujem da to može napraviti bilo tko ako je malo više u temi, ne samo stručnjak, već i osoba koja je malo više istražila samu problematiku nakon svoje dijagnoze. Takvi ljudi mogu sigurno prepoznati neke simptome. Za neurodivergentne ljude uglavnom, na samoj razini sviđanja, vrijedi ono da svaka ptica svome jatu leti. Tako da će se jako često dogoditi da neurodivergentni ljudi imaju neurodivergentne prijatelje. I to nije zato što su u nekom trenutku života shvatili, 'aha ti imaš ADHD pa ja tebe zato volim', nego jednostavno zato što su to ljudi koji su slični po razmišljanju, funkcioniranju, po očekivanjima od prijateljstva itd. Tako da se jako često dogodi kada netko dobije dijagnozu i onda priča o ADHD-u i pogleda grupu koju je skupio oko sebe tijekom života ima 'aha efekt' i shvati – 'aha tu ste'. '' No opet, naglašava nam Dubravka, to što se kod nekoga tako od oka ne može prepoznati ne znači da poremećaja nema.

'Karakteristike koje svakoga s ADHD-om zahvate su uglavnom unutarnje, znači nećemo ih vidjeti izvana, jer su više stvar onoga kako se mi osjećamo. Više manje svaka neurodivergentna osoba ima osjećaj neuklapanja u društvo, osjećaj da je čudna, drugačija, da nešto tu ne štima, da ima jako malo ljudi koji joj pašu i slično. Drugo zato što neurodivergentni nisu dobili i nisu mogli dobiti dovoljno podrške u životu pa imaju osjećaj nesposobnosti i neuspjeha. Jako često će se dogoditi da su neurodivergentni ljudi svjesni da su njihove mogućnosti visoke, a da je ono što rade sa životom negdje ispod toga. I da su im teške stvari koje drugima nisu. Pa je često problem poslati i običan mail'', priča Dubravka.

Ako ADHD nije dijagnosticiran do odrasle dobi u životu se kod takve osobe jako često razvije anksioznost i depresija. ''Upravo zato što život provodimo drugačije od ostalih i teške su nam neke stvari koje drugima nisu. A istovremeno velika većina neurodivergentnih odraslih, znači oni kojima nije ranije dijagnosticirano, npr. u dječjoj dobi, većinom su prosječno visokointeligentni. Zbog toga nitko i nije posumnjao. Kada neurodivergencija ide s nekim intelektualnim teškoćama, kada imamo nekoga kome je teško shvatiti školsko gradivo i još uz to ima problem pažnje, onda će se taj problem pažnje puno lakše otkriti. Ali kada smo jako inteligentni i kada taj problem s pažnjom kompenziramo tako da možemo naučiti gradivo za peticu dva sata prije škole onda prođemo ispod radara. I onda dobijemo onu klasičnu 'evo vidiš da možeš ako se potrudiš'. Tako da zapravo jako često kada je ADHD ili neka druga neurodivergentnost uparena sa visokim kognitivnim sposobnostima dobivamo etiketu lijenosti, nezainteresiranosti... 'Mogao bi da se potrudiš, ali samo se nećeš potruditi...' i slično. I onda dobivamo poruku da nam mozak nije drugačiji nego da imamo karakternu manu. Samo smo lijeni i loši, nije nam ništa drugo. I ako svi misle da smo lijeni i da je dovoljno samo da se potrudimo i ništa drugo onda naravno da izostaje podrška. Jer na nama je da prevladamo lijenost i idemo dalje. Istu tu poruku dobivamo iz raznih izvora, pa iako mi iz sebe znamo da nije baš tako i da se mi stvarno jako trudimo, ali da nam ne ide i ne možemo ili možemo, ali pod vrlo specifičnim okolnostima, te poruke dolaze u konflikt. Ono što mi znamo o sebi i ono što nam okolina kaže. I tu nužno dolazi do anksiozno-depresivnih simptoma.''

VEZANI ČLANCI

Često se kod neurodivergentnih osoba nailazi na loše odnose s roditeljima, a Dubravka objašnjava kako i za to postoji jednostavan razlog. 'Većinom neurodivergentnost ima jaku genetsku komponentu, to je činjenica. I sasvim je ok zamisliti da su roditelji neurodivergentnih ljudi i sami neurodivergentni. Nisu naravno nužno svi, ali šanse za to su jako velike. Budući da se naša generacija sada tek dijagnosticira, roditelji nam definitivno nisu svjesni svoje eventualne neurodivergencije. Cijela ta generacija je zapravo prihvatila ovaj dio o kojem smo sada pričali, prihvatili su da su lijeni i da se samo treba truditi i nekako su naučili živjeti s tim. Mislim da kada provedemo dugi niz godina u nijekanju sebe i neke svoje različitosti, da je tada užasno teško prihvatiti da nam sada dijete ima neko objašnjenje za to koje nije – 'lijen si, bezvezan si', nego mozak ti drugačije radi. I tu dolazi do sukoba'.

Dijagnosticiranje ADHD-a kao takvog nije isključivo domena psihologa. Procjenu ADHD-a reklamiraju i provode i psihijatri i edukacijski rehabilitatori, pa čak i neki logopedi. 'To nije zabranjeno, ali ja mislim da je psihološka dijagnostika, pogotovo kod odraslih, jedina ispravna, zato što jedino psiholozi imaju pravo procjenjivati kognitivne sposobnosti, općenito intelektualne sposobnosti i jedino oni smiju koristiti alate za procjenjivanje ličnosti. Kod odraslih je taj dio jako bitan da bi se isključili neki drugi poremećaji. Znači neke ozbiljnije dijagnoze koje mogu postojati uz neurodivergentnost, ali se mogu kao ona prezentirati. Znači svi navedeni mogu testirati pažnju, mogu koristiti upitnike simptoma, prikupiti podatke iz biografije, ali ne mogu napraviti procjenu ličnosti. To ne smatram ispravnim jer mi je jako bitno dobiti uvid u cijeli kognitivni status', objašnjava Pešorda.

Foto: Centar Madrugada

'U procjeni ADHD-a redovito radim i screening za autizam , jer su to neurodivergencije koje se jako puno preklapaju. Jer i kod autizma visokofunkcionalni prođu ispod radara', zaključuje psihologinja.

I za kraj vam donosimo upitnik koji možete riješiti i koji vam može dati određene naznake je li vam potrebno testiranje. Uz njega dolaze i upute koje je potrebno pažljivo pročitati. Upitnik je na engleskom jeziku jer takvi upitnici na hrvatskom jeziku, a da su javno dostupni za korištenje, ne postoje. Važno je naglasiti da ovaj upitnik nema dijagnostičke svrhe, već služi samo kao eventualna uputa jeste li kandidat za testiranje ili ne.

Ukoliko sumnjate da biste mogli imati ADHD pogledajte i potencijalni popis simptoma na stranici Hiperaktivni sanjari, udruzi koja je prva počela javno govoriti o postojanju tog problema kod odraslih, a godinama već pomaže udruživanjem i savjetima roditeljima čija djeca imaju dijagnosticiran ADHD. Udruga organizira i grupe podrške za odrasle o čemu informacije možete naći OVDJE .

U novije vrijeme formira se i kolektiv AjDe HajDe koji također organizira grupe podrške za odrasle. Informacije o tome možete pronaći OVDJE .

Na Facebooku postoji nekoliko grupa podrške za odrasle s ADHD-om koji okupljaju ljude iz cijele regije, a koji virtualno dijele svoja iskustva i savjete. Jednu možete pronaći OVDJE .

Tekst je objavljen uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije temeljem Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.