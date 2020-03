'Želim voditi gradski HDZ, pa naravno i metropolu'

Pavo Kostopeč, abdominalni kirurg u KB-u Merkur, s velikim ugledom među zagrebačkim HDZ-ovcima, i službeno je prijavio kandidaturu za šefa gradske organizacije HDZ-a. Iako ga se dosad percipiralo kao unutarstranačku oporbu, u intervjuu za Večernji list otkriva da njegovu podršku za čelo stranke ima – Andrej Plenković.

Službeno ste prijavili kandidaturu za prvog zagrebačkog HDZ-ovca. Imate li favorita za predsjednika stranke?

Za predsjednika dajem podršku Andreju Plenkoviću, a za sve ostale dužnosti želim da pobijedi bolji.

Dakle, ostali kandidati iz njegova tima ne mogu računati na vašu podršku?

Svi kandidati su iznimno kvalitetni i vrlo ću rado čestitati i surađivati sa svima koji budu izabrani. I onima koji ne budu izabrani pružit ću ruku suradnje.

Prije vas se percipiralo kao oporbu unutar HDZ-a. Zašto sada podrška Plenkoviću?

Ni u jednom trenutku se ni na koji način dosad nisam svrstavao, to o čemu govorite su subjektivni dojmovi. Zašto Plenković? Zato što je prije četiri godine preuzeo odgovornost i HDZ-u donio izbornu pobjedu, što je u tom trenutku bilo teško zamislivo. Osim toga, znam da je on čovjek visokog radnog kapaciteta i velike energije. To su sve karakteristike koje se generalno slabo cijene u političkom prostoru, a zbog naravi moje struke, meni je to možda i ključan kriterij. Plus mu je i njegova europska politika. Želim Zagreb kao europsku metropolu, a vidjeli smo da se veliki projekti u gradu ne mogu ostvariti bez sinergije s Vladom i europskim institucijama. Plenković u tim krugovima lako otvara vrata koja nitko prije njega nije otvarao.

Jeste li Plenkoviću najavili svoju kandidaturu? Možete li zauzvrat računati na njegovu podršku?

Razgovarali smo, ne bih se odvažio na tako važnu kandidaturu da o njoj ne razgovaram s vrhom stranke. Plenković je dobro reagirao, siguran sam da i on želi da bude više kandidata za zagrebački HDZ, a o konkretnoj potpori nismo razgovarali jer se u tom trenutku nije znalo tko su sve kandidati.

Na koga računate u zagrebačkom HDZ-u? Koga priželjkujete za potpredsjednike?

Sa svojim sam suradnicima razmatrao ideju kandidiranja cijelog tima, uključujući i tri potpredsjednika, no zaključili smo da je bolje u eventualne kandidature ići odvojeno. Znam više od deset kolegica i kolega u Zagrebu koji bi bez problema na najbolji način mogli obnašati vodeće dužnosti u Gundulićevoj. Ali, kada bi se kandidirao cijeli tim, svi ostali bi to mogli shvatiti kao poruku da smo zatvorena opcija i da za druge ljude i ideje ne ostavljamo politički prostor. Želja mi je upravo suprotno, poslati poruku otvorenosti za svaki oblik suradnje, na svim pozicijama. Naravno, to nam ne oduzima pravo da tijekom kampanje potičemo na međusobnu suradnju i uzajamno si pružamo podršku.

Što zapravo nudite zagrebačkim HDZ-ovcima?

HDZ je po političkoj tradiciji i brojnosti članstva prva politička opcija metropole, vrijeme je da to budemo i po izbornim rezultatima. Gundulićeva 21a (sjedište zagrebačkog HDZ-a, nap. a.) treba svježinu. Želim europski smjer stranke i želim graditi Zagreb kao europsku metropolu, što podrazumijeva i drukčije vrijednosti i potpuno drukčiji i transparentniji način upravljanja gradom. U ovom izbornom ciklusu želim nastaviti sve što radim godinama, doprijeti do svakog pojedinog člana, probuditi članstvo. Gundulićevu 21a namjeravam otvoriti širom prema članstvu, mislim da moramo aktivnije iskoristiti potencijal više tisuća visokoobrazovanih članova. Novo lice zagrebačkog HDZ-a donijet će i nacionalnom HDZ-u svježinu i kreativni poticaj, što će birači honorirati već na parlamentarnim izborima.

Za nedavnog neuspjelog pokušaja donošenja GUP-a zazivali ste razlaz s Bandićem. Smatrate li još uvijek da treba raskinuti tu koaliciju?

Važno je prekinuti s dosadašnjom praksom upravljanja kako to radi sadašnji gradonačelnik. Što se tiče naše koalicije u gradu Zagrebu s Milanom Bandićem, radi se o odnosu koji nikada nije bio pravo partnerstvo i većina zagrebačkih članova HDZ-a ne prihvaća kontinuitet takve suradnje. Nisam za trenutačni prekid koalicije i izazivanje krize, ali inzistiram na tome da se gradonačelnik počne doista i ponašati partnerski. Ako on to ne želi, onda nema drugog izlaza nego da se politički raziđemo.

Može li HDZ, koji je godinama u Bandićevoj sjeni, do lokalnih izbora iduće godine iznjedriti kvalitetnog kandidata za gradonačelnika?

Onaj tko u godinu dana nije spreman izgraditi priču i biti gradonačelnički kandidat je neozbiljan.

Biste li vi bili spremni kandidirati se za gradonačelnika?

Naravno da bih, kao predsjednik zagrebačkog HDZ-a, bio spreman kandidirati se i za gradonačelnika, i to u svakoj konstelaciji pa čak i kada bismo postojeću koaliciju održali do zadnjeg dana. Naravno, uz uvjet da to bude iskreno partnerstvo na dobrobit svih građana, na čemu inzistiram.