Zelenskijev plan za preživljavanje zime izazvao buru: 'Pokušava spasiti vlastitu popularnost'

Zimski paket pomoći koji je predložila administracija ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog izazvao je brojne rasprave i kritike u zemlji. Protivnici mjera tvrde da se radi o populističkom potezu kojim vlada pokušava povećati svoju sve slabiju popularnost uoči teške zime i mogućih političkih izazova. Vlada planira niz programa pomoći građanima s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica ruske agresije i nadolazeće zime, za koju se očekuje da će biti iznimno zahtjevna. Paket uključuje jednokratnu isplatu od 1.000 hrivnji (oko 24 dolara) svim građanima, pravo na besplatno putovanje od 3.000 kilometara ukrajinskim državnim željeznicama tijekom izvansezonskog razdoblja te dodatnu isplatu od 6.500 hrivnji (oko 154 dolara) za najugroženije skupine, interno raseljene osobe i siromašne obitelji.

Prema pisanju Kyiv Independenta, ekonomski stručnjaci upozoravaju da ove mjere nisu financijski održive, s obzirom na to da se gotovo svi prihodi državnog proračuna usmjeravaju na ratne potrebe. Procjenjuje se da bi samo jednokratna isplata od 1.000 hrivnji mogla stajati državu najmanje 450 milijuna dolara. Vlada pritom navodi različite brojke o broju potencijalnih korisnika, između 10 i 15 milijuna građana.

Volodimir Landa iz Vijeća za ekonomsku sigurnost Ukrajine izjavio je za Kyiv Independent da bi bilo učinkovitije usmjeriti sredstva isključivo na najugroženije. “S ograničenim državnim proračunom trebali bismo pomoći onima koji stvarno trebaju pomoć, umjesto da dijelimo novac svima podjednako”, istaknuo je. Dodao je i da bi međunarodni partneri, koji u velikoj mjeri financijski podržavaju ukrajinski proračun, mogli negativno reagirati na ovakav način trošenja sredstava. Paket pomoći uveden je u trenutku kada Ukrajinu pogađa rast siromaštva, stopa siromaštva dosegnula je 37 posto, te kada se zemlja suočava s čestim nestancima struje i novim ruskim napadima na energetsku infrastrukturu. Ujedno, vlada se suočava s padom javnog povjerenja i kritikama zbog nedostatne zaštite ključnih energetskih objekata.

Zastupnik oporbene stranke Holos, Jaroslav Železnjak, izjavio je da je riječ o “katastrofalnom populizmu”, dok je politički analitičar Jevgen Mahda iz Instituta za svjetsku politiku ustvrdio da se vlada više bavi pripremama za buduće izbore nego stvarnim potrebama vojske i obrane zemlje.

Ministrica gospodarstva Julija Svyridenko odbacila je optužbe za populizam, navodeći da je cilj programa olakšati građanima tešku zimsku situaciju. Dodala je kako građani mogu iskoristiti novac za osnovne potrebe ili ga donirati oružanim snagama. Prema podacima vlade, prošle je godine samo 4 posto korisnika doniralo sredstva vojsci, dok je većina potrošila novac na režije i račune. Svyridenko je također najavila da će vlada iduće godine izdvojiti 16 milijardi hrivnji (oko 380 milijuna dolara) za subvencioniranje ukrajinskih željeznica, čime se želi održati dostupnost putovanja građanima i spriječiti poskupljenje karata. Prema njezinim riječima, program besplatnog putovanja od 3.000 kilometara trebao bi popuniti prazna mjesta u vlakovima tijekom izvansezonskog razdoblja, bez dodatnih troškova za državu.

Ipak, ekonomist Landa upozorava da vlada nije jasno definirala ključne elemente programa, poput trajanja “izvansezonskog” razdoblja, te da je vjerojatno riječ o preuranjenom i nedovoljno izračunatom potezu. “Kada vlada kaže da nešto neće koštati ništa, to obično znači da tek nisu izračunali stvarne troškove”, zaključio je Landa.