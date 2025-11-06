Naši Portali
MOGUĆE TURBULENCIJE

FOTO Stiže li nam uskoro hladni šok sa sjevera: Evo kakvo nas vrijeme čeka na početku zime

vrijeme
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/Severe Weather
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.11.2025.
u 09:02

Rani poremećaj u stratosferi može imati snažan utjecaj na vremenske obrasce dok se približavamo zimi, obično pogodujući hladnijem i snježnijem godišnjem dobu.

Rijedak rani događaj stratosferskog zagrijavanja počinje se pojavljivati ​​u prognozi za nadolazeće tjedne. Pokazuje slabljenje i poremećaj polarnog vrtloga. To će imati snažan utjecaj na atmosfersku cirkulaciju, što će rezultirati mnogo hladnijim vremenom početkom zime 2025./2026. nad Sjedinjenim Državama, Kanadom i dijelovima Europe. Rani poremećaj u stratosferi može imati snažan utjecaj na vremenske obrasce dok se približavamo zimi, obično pogodujući hladnijem i snježnijem godišnjem dobu.

Europski meteorolozi upozoravaju da bi nadolazeća zima mogla donijeti neočekivane hladne šokove i nestabilno vrijeme, i to upravo zbog rane stratosferske zagrijane faze koja slabi polar vortex, hladni zračni vrtlog nad Arktikom. Prema najnovijoj prognozi Severe Weather Europe, ovaj fenomen, koji se javlja već u listopadu i studenom, signalizira turbulenciju u gornjim slojevima atmosfere, s izrazitim posljedicama za kontinent. Sjeverna Amerika i Kanada mogle bi se suočiti s ekstremnim ledenim valovima, a Europa bi mogla doživjeti seriju hladnih prodora sa sjevera, uz povećan rizik od snježnih oluja i magli. 

Prognoza, temeljena na modelima ECMWF i GFS-a, otkriva da se polar vortex – ključni regulator hladnog arktičkog zraka – već počeo rascjepkvati zbog iznenadne stratosferske zagrijane epizode. Ovo nije obična zimska fluktuacija.

Stručnjaci iz Severe Weather Europe ističu da se takvi događaji događaju samo jednom ili dvaput po desetljeću u tako ranoj fazi sezone. "Stratosfera se zagrijava brže nego ikad, a to poput dominovskog efekta slabi vortex, šaljući hladne zračne mase prema jugu", objašnjava se u analizi. Od skandinavskog sjevera do mediteranskih obala, očekuje se da će hladni valovi započeti već u prosincu, s niskim temperaturama u srednjoj i istočnoj Europi.  "Ovo nije samo hladnoća – to su i nestabilni zračni tokovi koji mogu izazvati poplave u zapadnoj Europi nakon hladnih epizoda, jer će topliji zračni mase iz Atlantika sukobiti s arktičkim frontovima", upozorava se u prognozi. U usporedbi s prošlom zimom, koja je bila relativno blaga zahvaljujući snažnom polar vortexu, ovogodišnja sezona nosi veći rizik. 
Komentara 1

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
10:04 06.11.2025.

Dakle, jedan dan članak o toploj zimi, a slijedeći dan o hladnim šokovima, daj se odlučite

