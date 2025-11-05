Pad ovoga grada bio bi najteži udarac za Ukrajinu: Zašto je Pokrovsk toliko važan Rusiji?

Ukrajina bi mogla doživjeti svoj najveći gubitak ako padne Pokrovsk, piše BBC. Ovaj istočni grad u regiji Donjeck bitna je strateška točka jer se nalazi na važnoj cestovnoj i željezničkoj arteriji. Bitka za ovaj grad traje već više od godinu dana. Ako bi ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio pobjedu tamo, tri godine i deset mjeseci nakon početka svoje invazije, bio bi korak bliže svom cilju kontrole cijelog ukrajinskog industrijskog istoka – Donbasa, koji čine susjedne regije Donjeck i Luhansk. I jedna i druga strana navode kako napreduju, pa je teško sa sigurnošću reći kakva je situacija. Međutim, podaci pokazuju kako je Rusija okupila desetke tisuća vojnika u tom području, te da su stotine njezinih vojnika infiltrirale grad u proteklih nekoliko tjedana, postupno zauzijajući zgrade i ulice te nadjačavajući ukrajinske položaje.

U srijedu je Kijev zanijekao da su njegove snage u gradu i oko njega bile opkoljene te je tvrdio da su još uvijek uključene u „aktivni otpor“ i blokiraju ruske trupe. Jedna ukrajinska pukovnija izjavila je da je očistila zgradu gradskog vijeća i objavila video s ukrajinskom zastavom. Ali, obavještajni podaci pokazuju kako su ruske trupe okupirale velika područja oko Pokrovska. I dok je službeni stav Ukrajine je da se drži protiv Rusije, vojni izvori rekli su kako su ukrajinske trupe brojčano nadjačane te da je više od 1000 vojnika u opasnosti da budu okruženi. Ruska vojska tvrdi da nastavlja napredovati prema sjeveru i kako uspješno sprječava pokušaje Ukrajine da izbavi svoje trupe iz okruženja. Ukrajinske jedinice su zarobljene u „kotlovima“, izjavilo je ministarstvo obrane, iako su neki komentatori rekli da to nije istina.

Od kada su u veljači prošle godine zauzeli grad Avdiivku, Rusi imaju Pokrovsk na nišanu. Zauzimanje Pokrovska lišilo bi Ukrajinu važnog vojnog uporišta u regiji Donjeck, a približilo bi Vladimira Putina njegovom cilju okupacije cijelog Donbasa. Pad ovog strateški važnog grada, otežava obranu grada Mirnograd, a ruske trupe bi tada mogle usmjeriti fokus na bitku za Kostjantinivku na sjeveroistoku te ostatak takozvanog „pojasa tvrđava“ gradova Družkivke, Kramatorska i Slovjanska. Međutim, analitičar Michael Kofman iz Carnegie Endowment for International Peace tvrdi kako Ukrajina i dalje ima obrambene linije koje može povući, čime će resetirati svoju obranu. Ruskim snagama nedostaje zamah, a način na koji se bore neće ga generirati“, napisao je na X-u. „Infiltracija donosi puzajuću ofenzivu, ali ne može donijeti operativno značajne proboje.“

Pokrovsk je sada uglavnom napušten, ali je imao značajnu stratešku ulogu za ukrajinsku vojsku tijekom rata. Prije ruske invazije, grad je imao oko 60.000 stanovnika. Nalazi se blizu jedinog ukrajinskog rudnika koji proizvodi koksni ugljen, vitalan za čeličanu industriju. Ali tamo nema proizvodnje ugljena od početka godine, kada je počela evakuacija stanovništva. Pokrovsk je ključno cestovno i željezničko čvorište na istoku, a njegov gubitak mogao bi otvoriti put ruskim snagama da napreduju prema središnjoj regiji Dnjipropetrovsk.

Rusi se već približavaju glavnoj cesti prema Pavlohradu i Dnjipru, a na jugozapadu su napredovale blizu granice Donjecka s Dnjipropetrovskom. Još jedna velika cesta vodi do Zaporižje, glavnog grada druge ugrožene regije koju Rusija želi. Inače, Putin je tražio predaju cijelog Donjecka kao uvjet za okončanje rata. Međutim, iako bi pad Pokrovskog bio značajan gubitak, to ne znači da bi pao i ostatak Donjecka.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi kako će se ruska vojska morati boriti još nekoliko godina ukoliko želi okupirati cijeli Donbas. Dodao je da su im i tada šanse slabe. Isto tvrdi i Institut za proučavanje rata. Oni navode kako Rusija nema sredstava za „brzo okruživanje ili prodiranje pojasa tvrđava“ te kaže da bi to vjerojatno trajalo nekoliko godina. Gubitak Pokrovska bio bi značajan udarac za ukrajinski moral, posebno nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu.

Njegov pad mogao bi potaknuti i američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat, čime će ojačati moskovska pregovaračka pozicija. Kremlj bi također pokazao Trumpu da Rusija nije „papirnati tigar“ kako je rekao ranije ove jeseni. Iako je Trump odustao od sastanka s Putinom zbog frustracije da ruski lider ne želi pristati na primirje, Kremlj i dalje vjeruje u dogovor. Putin se nada da će uspjeh ruske vojske uvjeriti američkog predsjednika da pristane na njegove zahtjeve, čak i ako ih Ukrajina i njezini europski saveznici odbiju.