Ratni arhitekt i njegova kula od karata

Dick Cheney, arhitekt američkog rata u Iraku i najmoćniji potpredsjednik u povijesti Sjedinjenih Država, umro je u 85. godini, objavila je jučer njegova obitelj. Cheney je bio oličenje konzervativca i jastreba u vanjskoj politici, čovjeka uvjerenog da moralna snaga američkog liberalnog projekta praktički ne može učiniti ništa loše u svijetu. Tijekom dva potpredsjednička mandata pod Georgeom W. Bushom od 2001. do 2009. imao je mogućnosti ostvariti svoje zamisli, a njegova je ostavština do danas ostala prilično kontroverzna, ako ne i vrlo negativno promatrana u SAD-u, poglavito kad je riječ o njegovoj ulozi u pokretanju rata u Iraku 2003.
