Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SMRT BUSHOVA DESNE RUKE

Ratni arhitekt i njegova kula od karata

Autor
Dino Brumec
05.11.2025.
u 19:42

Umro je Dick Cheney, koji će ostati upamćen kao najmoćniji potpredsjednik u povijesti SAD-a, ali i zagovaratelj sukoba koji su donijeli kaos Bliskom istoku

Dick Cheney, arhitekt američkog rata u Iraku i najmoćniji potpredsjednik u povijesti Sjedinjenih Država, umro je u 85. godini, objavila je jučer njegova obitelj. Cheney je bio oličenje konzervativca i jastreba u vanjskoj politici, čovjeka uvjerenog da moralna snaga američkog liberalnog projekta praktički ne može učiniti ništa loše u svijetu. Tijekom dva potpredsjednička mandata pod Georgeom W. Bushom od 2001. do 2009. imao je mogućnosti ostvariti svoje zamisli, a njegova je ostavština do danas ostala prilično kontroverzna, ako ne i vrlo negativno promatrana u SAD-u, poglavito kad je riječ o njegovoj ulozi u pokretanju rata u Iraku 2003.

Ključne riječi
smrt rat Irak Dick Cheney

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja