Rusi napadaju diljem Ukrajine, čuju se eksplozije u Kijevu: 'Ostanite u skloništima'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u ponedjeljak navečer svoje snage da uzmu više zarobljenika, rekavši da će to olakšati oslobađanje vojnika koje Rusija drži u zatočeništvu. EU je donijela odluku o pokretanju misije osposobljavanja 15.000 ukrajinskih vojnika i odobrila dodatnih 500 milijuna eura za nabavu oružja Ukrajini. Oko 9000 ruskih vojnika i oko 170 tenkova razmjestit će se u Bjelorusiji kako bi se priključili novoustrojenoj vojnoj skupini dviju zemalja, priopćilo je u ponedjeljak bjelorusko ministarstvo obrane, dodajući da će dvije zemlje održati zajedničke vojne vježbe.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tijek događaja:

8:57 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski komentirao je na društvenim mrežama novi val ruskih napada na ukrajinske gradove.

"Ukrajina je pod vatrom okupatora. Nastavljaju činiti ono što čine najbolje - terorizirati i ubijati civile. U Mikalaijvu, neprijatelj je uništio stambenu zgradu s projektilima S-300. Osoba je umrla. Također je bio napad na tržnicu cvijeća, park kestena. Pitam se protiv čega se ruski teroristi bore na tim posve civilnim objektima? Teroristička država neće promijeniti ništa s takvim postupcima. Potvrdit će samo svoju destruktivnu i ubilačku esenciju, za što će sigurno odgovarati", naveo je Zelenski.

Foto: Ukrainian Presidential Press Ser Photo: Ukrainian Presidential Press Ser/REUTERS

8:34 - O eksplozijama u Kijevu, oglasio se i gradonačelnik Vitalij Kličko.

"U Kijevu ujutro opet eksplozije. okrug Desnyan. Objekt kritične infrastrukture. Sve službe na mjestu. Više detalja kasnije", napisao je na Twitteru.

Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 18, 2022

8:26 - Portal Nexta javlja da se u Kijevu čuju eksplozije.

❗️ Explosions are being reported in #Kyiv. — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2022

8:12 - Spasioci su izvukli tijela 13 ljudi, od njih troje djece, u deveterokatnici u ruskome gradu Jejsku u koju je udario bombarder Su-34 u ponedjeljak, rekao je viši dužnosnik za Interfax. Pomoćnik ministra za zdravstvenu skrb Aleksej Kuznjecov rekao je da je 19 ljudi ozlijeđeno pri udaru zrakoplova kad je dio zgrade zahvatio plamen.

Više o tome, pročitajte OVDJE

7:59 - Korištenje iranskih dronova u ratu protiv Ukrajine jasno pokazuje slabost ruske vojne industrije i snažniju poziciju Teherana na tržištu bespilotnih letjelica, ocjenjuju stručnjaci.

Više o tome, pročitajte OVDJE.

7:53 - Ukrajinski dužnosnici diljem zemlje javljaju o novim ruskim napadima.

Načelnik regionalne vojne uprave Harkov objavio je da Rusija provodi napade na grad Harkov, ali i regiju. Stanovnicima je naredio da ostanu u skloništima. Zamjenik predstonika ureda predsjednika Kirilo Timošenko kazao je da su ruski napadi na grad Dnipro doveli do znatne štete na energetskog infrastrukturi.

Najmanje tri eksplozije su se čule i u utorak ujutro u Mikolaijvu. Ruski projektil pogodio je stambenu zgradu, prilikom čega je uništen posve jedan dio zgrade.

"Vatrogasna ekipa izvukla je mrtvo tijelo muškarca iz ruševina", rekao je svjedok za Reuters.

7:12 - Šef vojne uprave Krivij Rih Oleksandr Vilkul objavio na Telegramu da je došlo do eksplozije u rodnom gradu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u utorak ujutro.

"Ujutro oko 06:30 (po lokalnom vremenu) okupacijsko-terorističke snage izvršile su udar na sjeverni dio Krivoja. Što se tiče posljedica eksplozija, neću još komentirati situaciju. Tjeskoba se nastavlja. Mogući su novi napadi, budite u skloništima tijekom zračne uzbune".

7:08 - Američki državni tajnik Anthony Blinken kazao je da je rat u Ukrajini doveo "posthladnoratovski svijet do kraja". Blinken je ustvrdio kako će tehnologija od sada definirati natjecanje između svjetskih sila.

"Nalazimo se na prekretnici. Svijet nakon Hladnog rata došao je svojem kraju i u tijeku je intenzivno natjecanje u oblikovanju onoga što slijedi. A u središtu tog natjecanja je - tehnologija. Tehnologija će na mnogo načina preurediti naša gospodarstva. Reformirat će naše vojske. To će preoblikovati živote ljudi diljem planeta. I stoga je izvor nacionalne snage", naveo je američki dužnosnik.

Foto: POOL/REUTERS Josh Edelson/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS

Upitan o ruskoj upotrebi iranskih bespilotnih letjelica, rekao je da je to "znak povećanog očaja".

"Vidimo te dronove, kao što ste rekli. Što oni rade? Napadaju civile. Napadaju kritičnu infrastrukturu poput elektrana, bolnica, stvari koje su ljudima potrebne u svakodnevnom životu, a to nisu vojne mete. I to je znak povećanog očaja od strane Rusije, ali to je i znak razine na koju će se oni spustiti i koju smo više puta vidjeli kad se radi o gađanju civila i civilne infrastrukture. Želimo biti sigurni da činimo sve što je moguće kako bismo pomogli Ukrajincima da se obrane od ove agresije, čak i dok potiskuju Ruse s teritorija koje je Rusija zauzela", naveo je Blinken.

6:50 - Ruski borbeni zrakoplov udario je u ponedjeljak u stambenu zgradu u južnom ruskom gradu Jejsku ubrzo nakon polijetanja, u incidentu u kojem je poginulo šestero i ranjeno 19 ljudi, a još šest se vodi nestalima, izvijestila je novinska agencija Tass pozivajući se na lokalne dužnosnike.

Jejsk, grad na samom jugu Rusije, odvojen je od okupiranog teritorija u južnoj Ukrajini uskim pojasom Azovskog mora.

Vojni informativni kanal Zvezda objavio je video koji pokazuje eksplozije u nadzvučnom lovcu-bombarderu srednjeg dometa Suhoj Su-34 dok je padao prema zgradi. Ruske agencije javile su da su se piloti katapultirali.

Snimke s lica mjesta pokazuju velike dijelove deveterokatnice u plamenu nakon udara zrakoplova. Lokalne vlasti su kasnije objavile da je požar ugašen.

Guverner regije Krasnodar Veniamin Kondratjev demantirao je lokalna izvješća da je zrakoplov bio napunjen streljivom.

"Da je to bio slučaj, onda bi samo pola zgrade bilo ovdje", rekao je novinarima, navodi agencija RIA.

Oko 250 ljudi je evakuirano, uključujući 40 djece, objavile su vlasti.

Agencija RIA je objavila da se nesreća dogodila tijekom trenažnog leta s vojnog aerodroma. Pozvala se na ministarstvo obrane koje je navelo da su piloti prijavili da se motor zapalio pri polijetanju, a da se gorivo u avionu zapalilo kada je udario u zgradu.

Državni istražni odbor, koji se bavi teškim zločinima, priopćio je da je otvorio kazneni slučaj i poslao istražitelje na mjesto događaja.

Kremlj je rekao da je predsjednik Vladimir Putin naredio da se žrtvama pruži sva potrebna pomoć. Također je naredio ministru zdravstva da odleti u regiju.

Incident se dogodio gotovo osam mjeseci nakon što je Rusija poslala svoje trupe u Ukrajinu.

6:38 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u ponedjeljak navečer svoje snage da uzmu više zarobljenika, rekavši da će to olakšati oslobađanje vojnika koje Rusija drži u zatočeništvu. Zelenskij je to rekao nekoliko sati nakon što su dvije strane izvršile jednu od najvećih razmjena zatvorenika dosad, razmijenivši ukupno 218 zatvorenika, uključujući 108 Ukrajinki.

"Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom uspjehu, a također zahvaljujem svima koji popunjavaju naš fond za razmjenu, koji osiguravaju hvatanje neprijatelja", rekao je u večernjem obraćanju.

"Što više ruskih zarobljenika budemo imali, to ćemo prije moći osloboditi naše heroje. Svaki ukrajinski vojnik, svaki zapovjednik na prvoj crti trebao bi se toga sjetiti", rekao je.

Andrij Jermak, načelnik stožera Zelenskog, rekao je da je među oslobođenim ženama bilo 12 civila.

"Bila je to prva potpuno ženska razmjena", napisao je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, dodajući da je 37 žena zarobljeno nakon što su ruske snage u svibnju zauzele ogromnu čeličanu Azovstal u lučkom gradu Mariupolju.

Jedna od žena, liječnica Viktorija Obidina, rekla je da skupina do zadnjeg trenutka nije imala pojma da će biti razmijenjena. Obidina je bila sa svojom kćeri kada je Mariupolj pao, ali su se njih dvije tada razdvojile. "Otići ću vidjeti svoju kćer. Toliko je želim vidjeti", rekla je novinarima. Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je povezano s razmjenom da su neke od žena u zatvoru od 2019. nakon što su ih pritvorile promoskovske vlasti u istočnim regijama. Ranije je čelnik jedne od regija kojeg je imenovala Rusija rekao da Kijev oslobađa 80 civilnih mornara i 30 pripadnika vojnog osoblja.