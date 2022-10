Ruski dužnosnik: U bliskoj budućnosti počet će bitka za Herson; Musk: 'Nismo dobili sredstva od SAD-a za Starlink u Ukrajini'

NATO će u sljedećim danima Ukrajini isporučiti sustave za obranu od napada dronovima, rekao je glavni tajnik Sjevernoatlantskog saveza Jens Stoltenberg. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je svoje snage da uzmu više zarobljenika, rekavši da će to olakšati oslobađanje vojnika koje Rusija drži u zatočeništvu. EU je donijela odluku o pokretanju misije osposobljavanja 15.000 ukrajinskih vojnika i odobrila dodatnih 500 milijuna eura za nabavu oružja Ukrajini.

VIDEO: Ukrajinci iz rijeke izvlačili ruski tenk ostavljen prilikom povlačenja

Tijek događaja:

8:30 - Ovisnost Rusije o bespilotnim letjelicama iranske proizvodnje za napade na ukrajinske mete pokazuje da je Rusija politički i vojno bankrotirala, rekao je u noćnom obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski. Korištenje iranskog oružja znači priznanje neuspjeha za Moskvu, nakon desetljeća financiranja sovjetske i postsovjetske obrambene industrije, dodao je u noći na srijedu.

7:39 - Pozicija ruskog predsjednika Vladimira Putina čvrsta je unatoč vojnim porazima u Ukrajini, traljavoj mobilizaciji i unutarnjim političkim sukobima, kaže više dobro obaviještenih izvora, ali neki upozoravaju da se to može promijeniti ako zaprijeti potpuni poraz.

7:21 - Britansko Ministarstvo obrane navelo je mogući motiv napada koji se dogodio u ruskoj vojnoj bazi u kojoj je ubijeno 11 vojnika, a ranjeno njih 15.

"Svjedočanstva svjedoka navode kako se pucnjava na 11 ruskih vojnika u blizini Belgoroda dogodila nakon uvredljivih komentara časnika prema novacima etničkih manjina", naveli su Britanci.

(2/5) Eyewitness testimony suggests that the shooting of 11 Russian soldiers near Belgorod by a fellow recruit on 15 October 2022 occurred after an officer’s abusive comments towards ethnic minority recruits.