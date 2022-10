Novi napadi na Kijev, odjekuju eksplozije. Guverner Luhanska: 'Rusi brišu oslobođena mjesta s lica zemlje'

Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije u ponedjeljak će se sastati u Luxembourgu, a na dnevnom redu će se naći i odobrenje za novi paket vojne pomoći za Ukrajinu. Jutros su ponovo odjeknule eksplozije u Kijevu. Andrij Jermak, voditelj ureda predsjednika Zelenskog, napisao je kako su Rusi glavni grad Ukrajine napali dronovima kamikazama. Rusko ministarstvo obrane u nedjelju je objavilo da su ruske vojne snage odbile napredovanje ukrajinskih trupa u regijama Donjecku, Hersonu i Mikolajivu te su neprijatelju, kako piše u priopćenju, nanijele znatne gubitke, a u Belgorodu su odjekivale ekaplozije.

Tijek događaja:

9:18 - Kao rezultat napada bespilotnih letjelica kamikaza, dogodila se eksplozija u stambenoj zgradi u četvrti Ševčenko u glavnom gradu. Trenutno je iz njega spašeno 18 osoba. Prema preliminarnim informacijama, pod ruševinama su ostala dva stanara. Akcije spašavanja su u tijeku. U tijeku je gašenje uništenih građevinskih objekata i rušenje šute", objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

8:31 - Ukrajinski guverner Luganska Serhai Haidai objavio je na Telegramu da "Rusi brišu oslobođena naselja s lica zemlje tenkovima, topništvom i protuzračnom vatrom". Serhai je naveo i da "okupatori postavljaju betonske kocke i kopaju rovove diljem regije Luhansk, pripremajući se za dugu obranu”.

Lugansk je jedno od okupiranih područja Ukrajine za koje Rusija aneksira, unatoč tome što ne kontrolira u potpunosti tamošnji teritorij.

8:26 - Pogledajte fotografije Kijeva nakon jutrošnjeg napada

Smoke rises after a Russian drones strike, which local authorities consider to be Iranian made unmanned aerial vehicles (UAVs) Shahed-136, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 17, 2022. REUTERS/Gleb Garanich Photo: GLEB GARANICH/REUTERS

8:15 - Prema ukrajinskim dužnosnicima, Kijev su napali dronovi kamikaze.

7:19 - Novinar britanskog The Guardiana Daniel Boffey objavio je kako je peti dron upravo preletio Kijev i sletio "uz prasak" nakon što ga ukrajinski vojnici nisu uspjeli oboriti. Navodi kako je za sada bilo ukupno osam napada dronom na grad.

Just had a fifth drone now in Kyiv. Watched as soldiers sought to shoot it down but it avoided machine gun fire and landed with a bang