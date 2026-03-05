U KBC-u Rijeka prvi u Hrvatskoj smanjili želudac endoskopski

Prvi put u Hrvatskoj, u KBC Rijeka je 25. veljače izveden zahvat endoskopskog smanjivanja želuca – endoskopska sleeve gastroplastika (ESG). Siguran je to minimalno invazivni zahvat za liječenje debljine koji se izvodi endoskopskim putem kroz usta, bez ikakvih rezova. Tijekom zahvata želudac se iznutra preoblikuje posebnim šavovima, čime se smanjuje njegov volumen i postiže raniji osjećaj sitosti. Uvevši ESG zahvat, KBC Rijeka postala je prva i jedina bolnica u Hrvatskoj koja u terapiji debljine nudi sveobuhvatno liječenje, od savjetovanja i psihološke potpore preko endokrinološkog liječenja, do endoskopskog i kirurško barijatrijskog liječenja.

- ESG je namijenjen osobama s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom koje nisu uspjele postići zadovoljavajuće rezultate promjenom prehrane i načina života, a nisu kandidati ili ne žele klasičnu operaciju. Odluka o zahvatu donosi se individualno, nakon detaljne medicinske procjene - objašnjava prof. Goran Hauser, predstojnik Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka i rektor Sveučilišta u Rijeci, koji je rukovodio izvođenjem zahvata. -I ovim uspješno izvedenim inovativnim zahvatom, Klinika za internu medicinu KBC-a Rijeka učinila je još jedan iskorak u uvođenju suvremenih tehnika liječenja pacijenata. Znamo da je u Hrvatskoj pretilost jedno od vodećih zdravstvenih stanja koja, posljedično, uzrokuje niz drugih bolesti ili zdravstvenih komplikacija te značajno utječe ne samo na tjelesno, već i na socijalno blagostanje. Prisjetimo li se definicije zdravlja koju je postavio Andrija Štampar, da je zdravlje stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti ili iznemoglosti, onda plastično možemo ilustrirati značaj ovakvih medicinskih zahvata za naše pacijente - istakla je prof. Alemka Brnčić-Fischer. v.d. ravnateljice KBC-a Rijeka.

Ovu inovativnu metodu, uz prof. Hausera, izveo je tim stručnjaka koji su činili dr. Domagoj Mičetić i glavna sestra klinike Katarina Karlović. Zahvat je uspješno izveden kao rezultat višemjesečnih priprema u kojima je sudjelovao multidisciplinarni tim endokrinologa, gastroenterologa i digestivnih kirurga, koji je ujedno i tim stručnjaka Centra za digestivnu i metaboličku medicinu. Dr. Mičetić uspješno je prošao masterclass edukaciju u Rimu, što je bio ključan preduvjet za izvođenje ovog postupka. Prof. Goran Hauser ističe da ESG nije apsolutno rješenje debljine, već alat koji pomaže bolesnicima da lakše promijene prehrambene navike i stil života. Dugoročni uspjeh ovisi o suradnji pacijenta s medicinskim timom, nutricionistom i o promjeni životnih navika.

Što je endoskopska sleeve gastroplastika (ESG)? Endoskopska sleeve gastroplastika je minimalno invazivan zahvat za liječenje debljine koji se izvodi endoskopskim putem, kroz usta, bez ikakvih rezova. Tijekom zahvata želudac se iznutra preoblikuje posebnim šavovima, čime se smanjuje njegov volumen i postiže raniji osjećaj sitosti.

Po čemu se ESG razlikuje od klasične barijatrijske operacije? Za razliku od kirurških zahvata, kod ESG-a se ne odstranjuje dio želuca i ne mijenja se anatomija probavnog sustava trajno. Zahvat je manje invazivan, nosi manji rizik komplikacija, oporavak je brži, a metoda je u određenim slučajevima reverzibilna.

Kome je ESG namijenjen? ESG je namijenjen osobama s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom koje nisu uspjele postići zadovoljavajuće rezultate promjenom prehrane i načina života, a nisu kandidati ili ne žele klasičnu operaciju. Odluka o zahvatu donosi se individualno, nakon detaljne medicinske procjene.

Kako izgleda sam zahvat? Zahvat se izvodi u općoj anesteziji i traje oko 60 do 90 minuta. Endoskop se uvodi kroz usta u želudac, gdje se posebnim sustavom postavljaju šavovi koji smanjuju volumen želuca i mijenjaju njegov oblik.

Koliko traje oporavak? Oporavak je brz. Većina bolesnika može ustati i piti tekućinu isti dan, a otpust iz bolnice je najčešće unutar 24 sata. Nakon zahvata slijedi postupni prijelaz s tekuće na krutu prehranu.

Koliki se gubitak tjelesne mase može očekivati? U prosjeku se u prvoj godini nakon ESG-a očekuje gubitak oko 15–20 % ukupne tjelesne mase. Rezultati se razlikuju među pojedincima i ovise o pridržavanju prehrambenih i životnih preporuka.

Je li ESG siguran zahvat? Prema dosadašnjim međunarodnim iskustvima, ESG se smatra sigurnim zahvatom s niskom stopom komplikacija. Najčešće nuspojave su prolazna bol u trbuhu, mučnina ili nelagoda u prvim danima nakon zahvata.

Je li ESG trajno rješenje za debljinu? ESG nije „čarobni štapić“, već alat koji pomaže bolesnicima da lakše promijene prehrambene navike i stil života. Dugoročni uspjeh ovisi o suradnji pacijenta s medicinskim timom, nutricionistom i o promjeni životnih navika.

U čemu je razlika između ESG i GMA metode koja je predstavljena prije nepuna dva mjeseca? ESG smanjuje volumen želuca postavljanjem posebnih unutarnjih šavova. Time se postiže osjećaj sitosti uz manje količine hrane. S druge strane, GMA novija je metoda koja ne smanjuje volumen želuca, već djeluje na sluznicu fundusa s ciljem smanjenja hormona gladi, grelina. Riječ je o metaboličkom pristupu koji utječe na regulaciju apetita, dok ESG prvenstveno djeluje mehanički.

Zašto je ovaj zahvat važan za Hrvatsku i KBC Rijeka? Prvo izvođenje ESG-a u Hrvatskoj predstavlja značajan iskorak u liječenju debljine i metaboličkih bolesti. Time se hrvatskim pacijentima omogućuje pristup modernoj, manje invazivnoj terapijskoj opciji. KBC Rijeka ovime postaje jedina zdravstvena ustanova u Hrvatskoj u kojoj je postignut zaokruženi pristup liječenju debljine. U KBC-u Rijeka debljina se može liječiti svim trenutno dostupnim opcijama. Početno liječenje kreće savjetima nutricionista i specijaliziranih medicinskih sestara, psihološkim savjetovanjem, endokrinološkim liječenjem i primjenom lijekova, preko endoskopskih metoda (GMA i ESG) pa do barijatrijske kirurgije.