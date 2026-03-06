Prvi endoskopski zahvat na aortnom zalisku u Hrvatskoj

Prvi put u Hrvatskoj, u KBC-u Zagreb, izveden je endoskopski zahvat na aortnom zalisku, što označava veliki iskorak u području minimalno invazivne kardijalne kirurgije u hrvatskom zdravstvu. Istodobno je to evolucija programa endoskopske kirurgije koji na Rebru razvijaju više od dvije godine u suradnji s međunarodnim institucijama. – Endoskopski zahvat na aortnom zalisku prvi je put izveden u Hrvatskoj i danas predstavlja vrh minimalno invazivne kirurgije srca. Riječ je o valvularnoj patologiji, najčešćoj bolesti srčanih zalistaka i vrlo je velik broj bolesnika u našoj zemlji kojima bi ovakvi zahvati bili opcija liječenja – rekao je prof. Hrvoje Gašparović, predstojnik Klinike za kardijalnu kirurgiju.

Takvi zahvati bolesniku omogućavaju brži oporavak i povratak svakodnevnim funkcijama i rutini, ostavljaju manji biljeg kirurške traume i znatno su manje neugodni, posebice što se tiče percepcije boli. Istodobno su za liječnike kompleksniji, istaknuo je prof. Gašparović, jer postoji obrnuta proporcionalnost između kompleksnosti zahvata i percepcije minimalne invazivnosti zahvata zato što je, laički rečeno, lakše operirati kroz veliku rupu nego kroz malu. Pacijentica na kojoj je zahvat izveden opisala je svoje iskustvo. – Sama činjenica da sam prošli četvrtak bila na operaciji, a da danas ovdje govorim pred novinarima zapravo je velika stvar. Već dan nakon operacije sam uz pomoć fizioterapeuta stala na noge i radila prve vježbe – ispričala je pacijentica Domenika, posebno pohvalivši osoblje na kardiokirurgiji koje, kaže, izrazito poticajno djeluje na pacijente.

– Važno je da i mi pacijenti ustrajemo u tome da svaki dan postižemo korak više i da budemo pozitivni. Aktivnost i želja za oporavkom od presudne su važnosti. Inače sam prilično bojažljiva osoba, bojim se vaditi krv, ali ne osjećam neku veliku bol. U ovih sedam dana svakim sam se danom osjećala sve bolje i bolje i u istinu vidjela napredak. Danas gotovo bez problema mogu i šetati i sve ostalo – sa smiješkom je ispričala Domenika. Ravnatelj KBC-a Zagreb prof. Fran Borovečki istaknuo je kako je tim endoskopskog programa koji vodi prof. Gašparović najiskusniji u Hrvatskoj, a možda i u regiji.

– Ovaj primjer pokazuje napredak na tri razine. Prvo, potvrđuje da postoji kontinuirana suradnja s vodećim europskim centrima upravo u ovom području, što je i ideja KBC-a Zagreb – povezivati se s najboljim bolnicama. Drugo, pokazuje da se kardiokirurška klinika KBC-a Zagreb doista svrstava uz bok najboljim kardiokirurškim klinikama u Europi. No najvažnije je što takvi zahvati doista utječu na živote mladih, poboljšavajući ne samo ishode nego i kvalitetu života – kazao je Borovečki.

Gotovo da danas ne postoji bolest srčanog tkiva zbog koje bi pacijent iz Hrvatske morao ići u inozemstvo na operaciju. – Najdulje je to nekad bilo potrebno kod prirođenih srčanih anomalija, ali danas to više nije slučaj. Na KBC-u Zagreb imamo vrlo razvijen sustav kongenitalne kirurgije, pa se bolesnici s tim stanjima već godinama operiraju u Hrvatskoj. Inovacija je samo u načinu na koji se operiraju – endoskopskim putem, što omogućava znatno brži oporavak – kazao je Gašparović.

Donedavno su se ovi zahvati provodili otvaranjem čitavog prsnog koša, kako se radi u većini bolnica. Srce i mozak su, naime, jedina dva organa u ljudskom tijelu koji imaju koštani oklop – mozak se nalazi u lubanji, a srce u prsnom košu. – Doslovno moramo prepiliti prsni koš da bismo došli do srca. Kao referentni centar za minimalno invazivnu kirurgiju, već dugo provodimo zahvate kod kojih se prsni koš parcijalno otvara, ali svejedno moramo prepiliti dio kosti.

To je prijelom kao i svaki drugi i treba zacijeliti. Osim što je kozmetski rezultat značajno lošiji, bolesnik se znatno dulje oporavlja, a komplikacije povezane s cijeljenjem kosti javljaju se u otprilike 1-2% slučajeva i mogu biti vrlo ozbiljne, a kvaliteta života znatno narušena. No kod endoskopskog zahvata toga nema budući da nema ni cijeljenja kosti – opisao je prof. Gašparović.