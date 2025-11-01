Zbog pljačke muzeja Louvre uhićena i jedna žena (38)

Tridesetosmogodišnja žena optužena je u subotu za "sudioništvo" i pritvorena, a drugi je muškarac pušten bez optužbi u istrazi pljačke muzeja Louvre u Parizu, koja je privukla svjetsku pozornost. Žena, uhićena u srijedu u pariškoj regiji zajedno s još četiri osumnjičenika, optužena je za sudioništvo u organiziranoj krađi i zavjeri za počinjenje zločina te je smještena u pritvor, koje je zatražilo pariško tužiteljstvo.

Drugi osumnjičenik pušten je u petak iz pritvora bez podizanja optužnice, rekle su u subotu za AFP njegove odvjetnice Sofia Bougrine i Noémie Gorin. U subotu ujutro pariško tužiteljstvo objavilo je da će nekoliko osumnjičenika u istrazi te pljačke, u kojoj su otuđeni izlošci vrijedni 88 milijuna eura i za kojima se još traga, ispitati suci tijekom dana. „Bilo je saslušanja prema sudskim nalozima“, rekli su iz tužiteljstva za AFP, ne navodeći broj osumnjičenika izvedenih pred sud.

Među privedenima u srijedu bio je i muškarac za kojega se pretpostavlja da je član skupine koja je 19. listopada izvela spektakularnu pljačku u manje od osam minuta, izjavila je u četvrtak pariška tužiteljica Laure Beccuau. „Tragovi DNK-a“ povezuju ga s pljačkom, rekla je. Ostale uhićene osobe „možda bi nam mogle pružiti informacije o tome kako su se ovi događaji odvijali“, dodala je tužiteljica.

Dana 25. listopada već su uhićena dvojica muškaraca u tridesetima, osumnjičena da su bili dio četveročlane skupine koja je izvela pljačku. Jedan od dvojice muškaraca, uhićenih na pariškom aerodromu, planirao je letjeti u Alžir. Dvojica muškaraca, u dobi od 34 i 39 godina, optužena su i smještena u pritvor u srijedu navečer.

Beccuau je naglasila svoju "odlučnost", kao i odlučnost stotinjak istražitelja uključenih u slučaj, da pronađu ukradenu robu i uhite sve počinitelje. No u četvrtak je potvrdila da ukradeni nakit i dalje nedostaje. Prema njezinim riječima, istražitelji kopaju po "nizu paralelnih tržišta" jer je malo vjerojatno da će se ukradena roba pojaviti na legalnom tržištu umjetnina.

Slučaj je izazvao opsežnu raspravu i komentare u inozemstvu u vezi sa sigurnošću Louvrea, najposjećenijeg muzeja s umjetninama na svijetu. Francuska ministrica kulture Rachida Dati u petak je otkrila inicijalne rezultate istrage o sigurnosti muzeja.Istaknula je "kronično, strukturno podcjenjivanje rizika od provale i krađe" koje je provodila uprava Louvrea, "nedostatnu sigurnosnu opremu", "neadekvatno upravljanje" i "potpuno zastarjele" protokole za reagiranje na krađe i provale. Na dan pljačke, četvero počinitelja uspjelo je parkirati kamion s produžnim ljestvama pod prozorom muzeja, pomoću čega se dvoje od njih popelo u galeriju u kojoj su bili izloženi kraljevski dragulji.