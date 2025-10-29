Istraga o pljački u Louvreu otkriva širu kriminalnu mrežu? 'Ne znamo hoćemo li pronaći dragulje'

Dvojica muškaraca uhićenih zbog sumnje da su ukrali dragulje iz Louvrea djelomično su priznali svoje sudjelovanje u pljački, ali dragocjeni komadi i dalje nisu pronađeni, izjavila je pariška tužiteljica u srijedu. Četiri provalnika s ​​kapuljačama pobjegla su s draguljima ukradenima iz Louvrea u jutarnjim satima 19. listopada, čime su razotkrili sigurnosne propuste u najposjećenijem muzeju na svijetu. Pariška tužiteljica Laure Beccuau izjavila je da se dvojicu muškaraca u pritvoru sumnjiči da su ušli u muzej kroz prozor na katu, dok su dvojica sudionika čekala na ulici ispod.

"Ne isključujemo mogućnost da postoji veća kriminalna mreža, koja bi mogla uključivati i osobu koja je naručila pljačku i trebala biti predviđeni primatelj ukradenih dragulja", izvijestila je Beccuau. Trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da su pljačku organizirali zaposlenici muzeja. "Dragulji još nisu u našem posjedu. No, želim ostati optimistična da će biti pronađeni i vraćeni u Louvre", dodala je.

Dvojica uhićenih muškaraca privedena su u subotu nakon što su identificirani putem DNK tragova ostavljenih na mjestu zločina. Jedan od njih, nezaposleni Alžirac (34) koji živi u Francuskoj od 2010. godine, uhićen je dok se pokušavao ukrcati na let za Alžir. Drugi muškarac (39) već je bio pod sudskim nadzorom zbog slučaja teže krađe. Obojica muškaraca žive u Aubervilliersu, siromašnoj četvrti u predgrađu sjevernog Pariza.

Beccuau je izvijestila da će istražitelji od sudaca zatražiti da dvojicu muškaraca stave pod formalnu istragu zbog sumnje u više kaznenih djela organizirane krađe. Stavljanje pod formalnu istragu u Francuskoj ne podrazumijeva krivnju niti nužno dovodi do suđenja, već pokazuje da pravosudna tijela smatraju da postoji dovoljno dokaza za početak preliminarne istrage. Pljačkaši su 19. listopada ukrali osam dragocjenih komada u vrijednosti procijenjenoj na 102 milijuna dolara iz zbirke Louvrea prije nego su pobjegli na motorima.

Koristili su ukradenu dizalicu kako bi pristupili vanjskom balkonu, a zatim razbili prozor, rekla je pariška tužiteljica. Muzejske kamere nisu uočile provalu dovoljno brzo da spriječe pljačku, koja je trajala između šest i sedam minuta. Sigurnosni propusti prisilili su muzej da premjesti neke od svojih najvrednijih dragulja u Banku Francuske pod tajnom policijskom pratnjom, izvijestio je francuski RTL. Informacija o pljački odjeknula je širom svijeta, izazivajući u Francuskoj osjećaj koji neki opisuju kao nacionalnu sramotu.