Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
MUZEJ LOUVRE

Francuska policija u akciji: Uhićeno pet novih osumnjičenika za pljačku, uhvaćen i glavni sumnjivac

The Louvre Museum remains closed on day after robbery
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
1/3
Autori: Robert Jurišić, Branka Vojnović/Hina
30.10.2025.
u 08:55

Pljačka je otkrila sigurnosne propuste u najposjećenijem muzeju na svijetu, a mnogi su je vidjeli kao uzrok nacionalnog poniženja.

Pet novih osumnjičenika uhićeno je zbog pljačke u Louvreu, izvijestio je u četvrtak francuski radio RTL, a pariško tužiteljstvo objavilo je da ukradeni kraljevski dragulji, vrijedni 88 milijuna eura, još nisu pronađeni. Francuska televizija BFM ranije je u četvrtak objavila da je jedna osoba uhićena u pariškoj regiji u srijedu navečer te da se tog muškarca sumnjiči da je bio na mjestu zločina 19. listopada, kada je pljačka izvedena. AFP javlja kako je među pet uhićenih i glavni sumnjivac.

Dvojica muškaraca uhićena prošlog vikenda „djelomično su priznala“ svoju umiješanost u pljačku, priopćilo je pariško tužiteljstvo u srijedu. Francuska radio postaja RTL izvijestila je da je u srijedu navečer pet novih osumnjičenika istovremeno uhićeno u različitim dijelovima glavnog grada, pozivajući se na pravosudne izvore.

Pljačka je otkrila sigurnosne propuste u najposjećenijem muzeju na svijetu, a mnogi su je vidjeli kao uzrok nacionalnog poniženja. Tužiteljstvo je u srijedu reklo da ne isključuje mogućnost veće bande, uključujući mogućnost postojanja osobe koja je naručila krađu i bila glavni organizator.

Pao dio bande: 'Pljačka Louvrea bio je inside job, pomogao im je zaštitar'
The Louvre Museum remains closed on day after robbery
1/29
Ključne riječi
Louvre

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja