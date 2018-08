Zbog čega žene ostavljaju ovakve poruke ljubavnicama svojih muževa?

Uistinu je teško shvatiti zbog čega žene u gotovo svim situacijama optužuju drugu ženu jer je vlastiti suprug, životni partner, zaručnik ili pak dečko vara.

Misle kako se oni valjda ne znaju snaći u određenim situacijama pa samo tako 'padnu' u naručje druge žene, otimačice muškaraca. I te žene su uglavnom krive što nečiji tuđi muškarac spava s njima. One su ga zavele, a on se jadan nije snašao...

Dok god žene imaju takav stav, poruka kao što je ova iz članka bit će sve više, a pogotovo uz moć interneta i društvenih mreža zbog kojih se velikom brzinom šire.

Jedna je žena u Walthamstowu na sjeveru Londona napisala velikim slovima na papir poruku za ljubavnicu svoga muža.

Walthamstow is WILD pic.twitter.com/xl9kJ3vx5t — Eddy Frankel (@eddyfrankel) August 1, 2018

– Emilia No. 36 ... cesta, prestani spavati s mojim suprugom – stoji u poruci u kojoj je jasno dala do znanja da je za njegovu aferu kriva njegova ljubavnica.

Nakon što se poruka proširila internetom, Englezi su primijetili nešto neobično.

– Ovo je najpristojnija drama koju sam ikad vidjela – komentirala je jedna Britanka s kojom su se mnogi složili.

Pristojna ili ne, nije primjerena i žene bi to trebale naučiti. To ne znači da je ženama opravdano petljati se sa zauzetim muškarcima, no krivca bi napokon trebale potražiti u osobi koja nije ljubavnica.

