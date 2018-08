Mladenci nude više od 16.000 kuna za ovaj posao, ali ga nitko ne želi odraditi

Neobičan zahtjev imaju mladenci iz Engleske koji se u rujnu trebaju vjenčati, a iako su se zaručili krajem 2016. godine još nisu pronašli osobu koja bi im odradila jedan posao.

Na internet stranici bark.com, mladenci su anonimno objavili oglas da traže snimatelja koji bi snimio njihovu prvu bračnu noć, a za taj trošak vjenčanja izdvojili bi 2000 funti, odnosno oko 16.5000 kuna.

U početku oglasa mladenka piše kako se par zaručio za Božić 2016. godine i otada planiraju svoje vjenčanje. Iako su većinu toga organizirali, ostala im je jedna stvar.

– Jedna od stvari koje trebamo je jedinstvena pa se nadamo da ćemo pronaći nekoga da nam pomogne – napisala je mladenka u oglasu.

Par smatra kako se vjenčanje ne bi trebalo bazirati samo na danu već da je jednako važna i prva bračna noć.

– Otkad smo se zaručili složili smo se da želimo snimatelja koji bi snimio našu prvu bračnu noć, no nažalost nismo uspjeli pronaći nikoga tko bi na to pristao ili tko bi se osjećao ugodno u toj situaciji. Upitali smo prvo snimatelja koji će nam odraditi vjenčanje da to učini no on nam je rekao da mu je neugodno i da tako nešto nikada nije radio – objašnjava mladenka.

Naglasila je kako je to trenutak koji ne žele zaboraviti, ali da žele da ostane samo među njima i da ta snimka nikada ne procuri u javnost zbog čega im je važno pronaći nekoga kome mogu potpuno vjerovati.

'Posao' bi se trebao odraditi od 1 do 3 ujutro, no vrijeme se može promijeniti s obzirom na to da ne znaju koliko će trajati zabava nakon vjenčanja.

– Želimo da sve izgleda profesionalno tako da je potrebna i dobra rasvjeta koja se treba ranije postaviti u sobu – stoji u oglasu.

