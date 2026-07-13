Amerikanci objavili točno u koliko sati počinje blokada Hormuškog tjesnaca

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da Sjedinjene Države ponovno uvode pomorsku blokadu iranskih luka te da će naplaćivati naknadu u iznosu od 20 posto vrijednosti tereta koji prolazi Hormuškim tjesnacem. Najava je stigla nakon višednevne eskalacije i razmjene udara između Washingtona i Teherana. Trump je rekao da će blokada spriječiti iranske brodove i njihove kupce da ulaze u ključni pomorski pravac ili iz njega izlaze, dok će, prema njegovim riječima, sve druge države imati slobodan i pošten pristup tjesnacu. Blokada bi trebala stupiti na snagu u utorak u 16 sati po istočnoameričkom vremenu, odnosno u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu. "Sjedinjene Države od sada će biti poznate kao 'čuvar Hormuškog tjesnaca', ali će im, radi pravednosti, biti nadoknađeni svi troškovi pružanja sigurnosti u ovom vrlo nestabilnom dijelu svijeta, po stopi od 20 posto na sav teret koji prolazi tjesnacem", napisao je Trump na Truth Socialu.

Dodao je da proces počinje odmah. Neposredno prije toga rekao je za Fox News da će SAD "vjerojatno upravljati" Hormuškim tjesnacem te ustvrdio da je Iran prekršio dogovor s Washingtonom. "Preuzimamo tjesnac", rekao je Trump. Američko središnje vojno zapovjedništvo, CENTCOM, potom je objavilo da će američke snage 14. srpnja nastaviti blokirati pomorski promet koji ulazi u iranske luke i iz njih izlazi. "Američka vojska nastavlja podupirati protok prometa regionalnim vodama za sva plovila koja ne krše blokadu", priopćio je CENTCOM. Iran je odgovorio da upravo on ostaje stvarni čuvar tjesnaca, prenosi BBC. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi napisao je na X-u da je Trump u pravu kada kaže da bi onaj tko osigurava siguran prolaz trgovačkih brodova trebao za to biti plaćen. "Iran je oduvijek bio čuvar tjesnaca i to će ostati zauvijek", poručio je Araghchi, dodajući da je naknada od 20 posto ipak previsoka. "Mi ćemo biti pošteni", napisao je.

Zajednički pomorski informacijski centar (JMIC) upozorio je da je razina prijetnje u Perzijskom zaljevu, Hormuškom tjesnacu, Omanskom zaljevu i sjevernom dijelu Arapskog mora i dalje ozbiljna. Pomorcima je preporučeno da očekuju pojačanu prisutnost ratnih brodova, intenzivniji nadzor i upozoravanja Iranske revolucionarne garde duž tranzitnih ruta te moguće preusmjeravanje plovila opremljenih sustavom AIS prema sjevernoj ruti pod iranskom kontrolom. Savjetuje im se i stalno praćenje VHF kanala 16, jasno pokazivanje namjere prolaska te postupanje prema uputama snaga koje provode blokadu.

Međunarodna pomorska organizacija, agencija Ujedinjenih naroda zadužena za reguliranje globalne plovidbe, usprotivila se ideji naplate prolaza. Njezin glasnogovornik poručio je da se organizacija čvrsto protivi uvođenju naknada za prolazak kroz tjesnace koji se koriste za međunarodnu plovidbu. "Ne postoji pravna osnova za uvođenje obveznih cestarina samo radi prolaska kroz tjesnac", rekao je. Što bi Trumpova najava značila u praksi zasad nije jasno. Prema pravilima Ujedinjenih naroda, države imaju pravo nadzora nad teritorijalnim morem do 12 nautičkih milja od svoje obale. Na najužem dijelu Hormuškog tjesnaca plovni putevi nalaze se unutar teritorijalnih voda Irana i Omana. Prije Trumpove objave, iranski vojni vrh poručio je da neće dopustiti Sjedinjenim Državama da se miješaju u upravljanje tjesnacem. Glasnogovornik iranskog zapovjedništva Khatam al-Anbiya Ebrahim Zolfaghari optužio je Washington za vponovljeni avanturizam i zlonamjerne poteze" koji su, kako je rekao, ozbiljno ugrozili regionalnu sigurnost, međunarodnu trgovinu te prolazak tankera i trgovačkih brodova.

Upozorio je da bi svaka suradnja sa SAD-om bila smatrana ratnim činom protiv iranskog suvereniteta te da bi, u slučaju širenja sukoba, "plamen rata zahvatio sve zemlje regije". Iran je praktički zatvorio Hormuški tjesnac nakon što su SAD i Izrael 28. veljače izveli napade na Iran. Teheran je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na Izrael i američke vojne baze u više zaljevskih država. Iranska Revolucionarna garda potom je otvorila vatru na trgovačke brodove koji su pokušavali proći tjesnacem bez njezina odobrenja te zaplijenila dva plovila. Pomorski promet naglo je pao, što je dovelo do rasta cijena nafte. Kroz Hormuški tjesnac prije zatvaranja prolazilo je oko 25 posto svjetske nafte i oko 20 posto globalnog ukapljenog prirodnog plina. SAD je prvu blokadu svih iranskih luka uveo u travnju kako bi pojačao pritisak na Teheran.