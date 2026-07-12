Novi sustav snižava temperature za 8 stupnjeva: Kina uvela hit tehnologiju za toplinske valove

Dok su klima-uređaji tijekom ljetnih vrućina u mnogim zemljama rasprodani, u Kini pozornost privlači drukčiji način rashlađivanja gradova. U stambenoj četvrti u gradu Yunchengu na krovovima nebodera postavljen je sustav koji raspršuje sitnu vodenu maglu, a prema pisanju portala India Today, može sniziti lokalnu temperaturu zraka i površina za pet do osam Celzijevih stupnjeva.

Ipak, riječ nije o zamjeni za klima-uređaje u stanovima. Sustav ne hladi unutrašnjost zgrada, već okoliš oko njih – nogostupe, dvorišta, fasade i druge površine koje se tijekom dana snažno zagrijavaju.

Na krovovima zgrada ugrađene su mlaznice koje vodu raspršuju u iznimno sitne kapljice. One pri visokim temperaturama brzo isparavaju, a upravo se na tome temelji cijeli princip rada. Isparavanjem voda preuzima toplinu iz okoline i tako snižava temperaturu zraka. Riječ je o principu isparavajućeg hlađenja, istom onome zbog kojeg znoj hladi ljudsko tijelo.

Prema pisanju India Todayja, slični sustavi već se koriste na pojedinim javnim površinama u Kini, poput autobusnih stajališta i trgova, kako bi boravak na otvorenom tijekom toplinskih valova bio podnošljiviji. Koliko će sustav biti učinkovit, međutim, uvelike ovisi o vremenskim uvjetima. Najbolje rezultate postiže tijekom suhe vrućine, kada voda brzo isparava. U uvjetima visoke vlage učinak je znatno slabiji jer je zrak već zasićen vlagom. Na učinkovitost utječu i vjetar te raspored mlaznica.

Prednost ovakvog sustava je i manja potrošnja električne energije u odnosu na klasične klima-uređaje. Budući da nema kompresora ni rashladnog kruga, potrebne su uglavnom pumpe, cijevi i mlaznice, što ga čini energetski jednostavnijim rješenjem za hlađenje vanjskih prostora. S druge strane, ostaje pitanje potrošnje vode. Stručnjaci upozoravaju da bi u područjima pogođenima nestašicom vode takav sustav mogao predstavljati problem. Zbog toga se kao prihvatljivije rješenje spominje korištenje prikupljene kišnice umjesto pitke vode.

Iako bi ovakav pristup mogao poboljšati uvjete na trgovima, ulicama i drugim javnim prostorima, stručnjaci ističu da nije zamjena za klima-uređaje u domovima. Također, prije moguće primjene u europskim gradovima trebalo bi odgovoriti na pitanja o stvarnoj potrošnji vode, održavanju sustava i njegovoj učinkovitosti u vlažnijoj klimi.