VIDEO Nastao kaos na plaži u nekoliko sekundi: Turisti bježali u panici, temperatura naglo pala za 10 stupnjeva

Ljetni dan na plaži u francuskoj Baskiji u samo se nekoliko minuta pretvorio u prizor nalik na oluju. Posjetitelje plaže u Hendayeu iznenadio je snažan nalet vjetra koji je izazvao paniku među kupačima, raznosio suncobrane i ručnike te natjerao ljude u bijeg prema sigurnijim mjestima. Kako piše Actu.fr, riječ je o karakterističnoj meteorološkoj pojavi za područje Baskije, poznatoj pod lokalnim nazivima "enbata" ili "galerna". Iako je ondje dobro poznata, mnoge turiste svake godine iznenadi zbog naglog početka i silovitih udara vjetra koji stvaraju dojam da je stiglo nevrijeme.

Snažan sjeverozapadni vjetar zahvatio je plažu u nedjelju navečer, a prizori su pokazivali kupače kako u žurbi skupljaju stvari i pokušavaju pobjeći s otvorenog prostora. Vjetar je nosio suncobrane, ručnike i ostalu opremu, dok je temperatura zraka u samo nekoliko minuta pala za čak deset stupnjeva.

Prema pisanju Actu.fr, enbata nastaje kada s Atlantskog oceana prema obali prodre hladan i vlažan sjeverozapadni zrak. Takav prodor zraka donosi snažne udare vjetra i naglo zahlađenje, a pojava je najčešće kratkog trajanja te se uglavnom javlja pred kraj dana. Turistička zajednica Baskije navodi da se njezin dolazak često može naslutiti tijekom izrazito toplih dana. Tada se iznad planine Jaizkibel pojavljuje velika masa oblaka koja postupno prekriva vrh, što je jedan od prepoznatljivih znakova da bi uskoro moglo doći do enbate.

Najčešći uzrok ove meteorološke pojave je razlika u tlaku između oceana i kopna, koja omogućuje brz prodor hladnog i vlažnog zraka prema obali. Upravo zbog svoje iznenadnosti enbata redovito iznenađuje posjetitelje koji nisu upoznati s vremenskim prilikama karakterističnima za baskijsku obalu, navodi Actu.fr.