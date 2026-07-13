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DUGOROČAN PLAN

Doznajemo: HNS donio strateški važnu odluku, legendu pripremaju da jednog dana naslijedi Bilića

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Tomislav Dasović
13.07.2026.
u 18:40

Olić s mladom vrstom odlično stoji u kvalifikacijama za Euro 2027, a nakon tog natjecanja Hrvatsku ce predvoditi u još jednom kvalifikacijskom ciklusu. Tako HNS ima dugoročan plan s Olićem, pripremajući ga da jednog dana naslijedi Bilića u A vrsti, po špranci kojom su za izbornika vatrenih bili već prije izabrani Bilić i Niko Kovač

Osim što je potvrdio izbor novog šefa A reprezentacije Slavena Bilića, Izvršni odbor HNS-a donio je još jednu strateški važnu odluku: produžen je ugovor izborniku selekcije U-21 Ivici Oliću na još godinu dana, dakle za novi kvalifikacijski ciklus.

Olić s mladom vrstom odlično stoji u kvalifikacijama za Euro 2027, a nakon tog natjecanja Hrvatsku ce predvoditi u još jednom kvalifikacijskom ciklusu. Tako HNS ima dugoročan plan s Olićem, pripremajući ga da jednog dana naslijedi Bilića u A vrsti, po špranci kojom su za izbornika vatrenih bili već prije izabrani Bilić i Niko Kovač.

- Očekujem odličnu suradnju s Ivicom Olićem. Kad god smo mogli ponuditi nekog svog igrača mladoj reprezentaciji, to smo napravili. Ima u mladoj reprezentaciji materijala za postupno uključivanje. Tretman HNL-a... Nije isto igrati dobro u Hajduku i Manchester Cityju. Pokazali smo ja i moji suradnici da ne gledamo ni godine ni gdje tko igra. To znači da neće netko dobiti priliku samo jer je mlad. Nema nitko prednost zbog svojih godina - rekao je Bilić na press konferenciji.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Slaven Bilić Ivica Olić

Komentara 1

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Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
19:13 13.07.2026.

Znači pripremali su i Bilića, samo ne za nogomet....

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