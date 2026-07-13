VIDEO Prazna plaža u vrhuncu turističke sezone: 'Ovdje nema apsolutno nikoga. Djeluje tako neobično'

Ruska vlada izdvojila je više od 4,3 milijarde rubalja, odnosno oko 49,3 milijuna eura, iz pričuvnog fonda za potporu turističkom sektoru na okupiranom Krimu i u Sevastopolju. Moskva tvrdi da su tisuće poduzeća pretrpjele posljedice pojačanih ukrajinskih napada. Pomoć stiže u trenutku kada Kijev intenzivira napade na rusku logistiku i infrastrukturu povezanu s okupiranim poluotokom. Dijelovi Krima suočavaju se s nestašicama goriva, prekidima opskrbe električnom energijom i problemima s vodom, što je teško pogodilo turističku sezonu. Ruska vlada priopćila je da će novac biti namijenjen zaposlenicima više od 4600 poduzeća povezanih s turizmom koja su se, kako navodi, našla u "teškoj situaciji" zbog ukrajinskih napada. Od ukupnog iznosa, 3,7 milijardi rubalja, odnosno oko 42,4 milijuna eura, bit će usmjereno na Krim, dok je za Sevastopolj izdvojeno 584,5 milijuna rubalja, oko 6,7 milijuna eura. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazivale su uglavnom prazne plaže u razdoblju koje je inače vrhunac ljetne turističke sezone. Objava jedne žene proširila se društvenim mrežama, a na snimci pokazuje gotovo potpuno praznu plažu na okupiranom Krimu. "Ovdje nema apsolutno nikoga. Djeluje tako neobično – nova šetnica potpuno je prazna", govori u videu.

Russian woman shows the beach in occupied Crimea.



"There are absolutely no people here. It feels so unusual - the new embankment is completely empty." https://t.co/jHAj7ZjZ9e pic.twitter.com/ovvjNtvEkD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 13, 2026

Rusko udruženje turoperatora ATOR objavilo je da je do kraja srpnja otkazano oko milijun putovanja na Krim i u Sevastopolj. Vrijednost otkazanih rezervacija procijenjena je na između 20 i 25 milijardi rubalja, odnosno između 229 i 287 milijuna eura, piše The Moscow Times. Gubici samih turoperatora procjenjuju se na između pet i sedam milijardi rubalja. ATOR je od vlade zatražio da turističkim agencijama i hotelima na Krimu privremeno olakša obvezu povrata novca gostima te odgodi plaćanje poreza i doprinosa. Krim je krajem svibnja pogodila kriza s gorivom nakon što su pojačani ukrajinski napadi ciljali opskrbne pravce prema poluotoku i ruske rafinerije. Regionalne vlasti proglasile su 26. lipnja izvanredno stanje. Ukrajinski napadi na trafostanice 6. srpnja ostavili su cijeli poluotok bez električne energije, nakon čega je došlo i do poremećaja u opskrbi vodom. Ruske vlasti navode da problemi sa strujom i vodom i dalje traju u dijelovima Krima.

Poremećaji su doveli i do nestašica osnovnih prehrambenih proizvoda, među kojima su šećer, heljda, riža, brašno i sol. Pojedini supermarketi navodno su ograničili količine koje kupci mogu nabaviti. Cijene goriva na benzinskim postajama porasle su na između 185 i 200 rubalja po litri, odnosno oko 2,12 do 2,29 eura. Na crnom tržištu cijene su se, prema izvješćima, popele na između 250 i 400 rubalja po litri. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 24. lipnja objavio je početak operacije kojoj je cilj, kako je rekao, prisiliti Rusiju na mir na Krimu. Ukrajinski dužnosnici potom su poručili da žele izolirati poluotok i poremetiti njegovu turističku industriju. Krajem lipnja oko 2000 vozila čekalo je u koloni za odlazak s Krima, dok je željeznički promet između poluotoka i Rusije smanjen približno za polovinu.