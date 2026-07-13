FOTO Na Krku se prodaje luksuzni apartman s grijanim bazenom: Od plaže udaljen manje od 200 metara
Na otoku Krku, u neposrednoj blizini centra Malinske, na tržištu se našao luksuzni apartman smješten u modernoj stambenoj zgradi, svega 200 metara od najbliže plaže. Riječ je o nekretnini koja spaja suvremeni dizajn, vrhunsku opremu i atraktivnu lokaciju, a namijenjena je svima koji traže visoku razinu udobnosti uz more.
Zgrada moderne arhitekture sastoji se od tri prostrana stana, pri čemu svaki ima vlastiti grijani vanjski bazen, privatni vrt i terasu. Stan u prizemlju raspolaže terasom površine 26 četvornih metara te vrtom od 126 četvornih metara, u kojem se nalazi grijani bazen površine 15 četvornih metara.
Posebna pažnja posvećena je kvaliteti ugrađenih materijala i opreme. Grijanje i hlađenje osigurani su podnim grijanjem i Mitsubishi klima uređajima u svakoj prostoriji, dok su ugrađene velike podizno-klizne staklene stijene, keramičke podne obloge te Dierre unutarnja i vanjska vrata.
Svi stanovi orijentirani su prema moru, što budućim vlasnicima osigurava obilje prirodnog svjetla i pogled na morsko okruženje, dodatno naglašavajući ekskluzivnost ove nekretnine. Cijena ovog luksuznog apartmana je 650 tisuća eura.