FOTO Na Krku se prodaje luksuzni apartman s grijanim bazenom: Od plaže udaljen manje od 200 metara

Na otoku Krku, u neposrednoj blizini centra Malinske, na tržištu se našao luksuzni apartman smješten u modernoj stambenoj zgradi, svega 200 metara od najbliže plaže. Riječ je o nekretnini koja spaja suvremeni dizajn, vrhunsku opremu i atraktivnu lokaciju, a namijenjena je svima koji traže visoku razinu udobnosti uz more.
Na otoku Krku, u neposrednoj blizini centra Malinske, na tržištu se našao luksuzni apartman smješten u modernoj stambenoj zgradi, svega 200 metara od najbliže plaže. Riječ je o nekretnini koja spaja suvremeni dizajn, vrhunsku opremu i atraktivnu lokaciju, a namijenjena je svima koji traže visoku razinu udobnosti uz more.
Foto: Remington Real Estate
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Zgrada moderne arhitekture sastoji se od tri prostrana stana, pri čemu svaki ima vlastiti grijani vanjski bazen, privatni vrt i terasu. Stan u prizemlju raspolaže terasom površine 26 četvornih metara te vrtom od 126 četvornih metara, u kojem se nalazi grijani bazen površine 15 četvornih metara.
Zgrada moderne arhitekture sastoji se od tri prostrana stana, pri čemu svaki ima vlastiti grijani vanjski bazen, privatni vrt i terasu. Stan u prizemlju raspolaže terasom površine 26 četvornih metara te vrtom od 126 četvornih metara, u kojem se nalazi grijani bazen površine 15 četvornih metara.
Foto: Remington Real Estate
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Interijer je organiziran prema konceptu otvorenog prostora te obuhvaća dnevni boravak povezan s kuhinjom i blagovaonicom, tri spavaće sobe, dvije kupaonice i dodatni gostinjski toalet.
Interijer je organiziran prema konceptu otvorenog prostora te obuhvaća dnevni boravak povezan s kuhinjom i blagovaonicom, tri spavaće sobe, dvije kupaonice i dodatni gostinjski toalet.
Foto: Remington Real Estate
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Posebna pažnja posvećena je kvaliteti ugrađenih materijala i opreme. Grijanje i hlađenje osigurani su podnim grijanjem i Mitsubishi klima uređajima u svakoj prostoriji, dok su ugrađene velike podizno-klizne staklene stijene, keramičke podne obloge te Dierre unutarnja i vanjska vrata.
Posebna pažnja posvećena je kvaliteti ugrađenih materijala i opreme. Grijanje i hlađenje osigurani su podnim grijanjem i Mitsubishi klima uređajima u svakoj prostoriji, dok su ugrađene velike podizno-klizne staklene stijene, keramičke podne obloge te Dierre unutarnja i vanjska vrata.
Foto: Remington Real Estate
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Vanjsko pročelje izvedeno je od ventiliranog rimskog kamena travertina, čime je objekt dobio dodatnu dozu elegancije, javlja agencija Remington Real Estate.
Vanjsko pročelje izvedeno je od ventiliranog rimskog kamena travertina, čime je objekt dobio dodatnu dozu elegancije, javlja agencija Remington Real Estate.
Foto: Remington Real Estate
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Uz apartman dolaze i dva osigurana vanjska parkirna mjesta, uključujući punjač za električni automobil.
Uz apartman dolaze i dva osigurana vanjska parkirna mjesta, uključujući punjač za električni automobil.
Foto: Remington Real Estate
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Svi stanovi orijentirani su prema moru, što budućim vlasnicima osigurava obilje prirodnog svjetla i pogled na morsko okruženje, dodatno naglašavajući ekskluzivnost ove nekretnine. Cijena ovog luksuznog apartmana je 650 tisuća eura. 
Svi stanovi orijentirani su prema moru, što budućim vlasnicima osigurava obilje prirodnog svjetla i pogled na morsko okruženje, dodatno naglašavajući ekskluzivnost ove nekretnine. Cijena ovog luksuznog apartmana je 650 tisuća eura. 
Foto: Remington Real Estate
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Foto: Remington Real Estate
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