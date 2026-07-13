Plenkovića pitali o Vučiću: 'To uopće nije predmet našeg interesa. Koga to briga? To je briga Milanovića'

Premijer Andrej Plenković večeras je u Parizu dao izjavu hrvatskim novinarima nakon sastanka Koalicije voljnih, a prije svečane večere koju je za okupljene državnike priredio francuski predsjednik Emmanuel Macron uoči sutrašnjeg vojnog mimohoda “Strateško buđenje Europe” na Dan Bastilje, nacionalni praznik Francuske Republike. U nastavku donosimo transkript izjave te pitanja i odgovora novinara, gdje je Plenković iznio tezu da predsjednik Republike Zoran Milanović unazađuje pobjedničku Hrvatsku vojsku i čini je neinformiranom o najbitnijim stvarima. Novinari su ga pitali i za dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na svečanu večeru i sutrašnji mimohod, ali premijer Plenković odgovorio je da to Hrvatima ne bi trebalo biti bitno.

- Evo, danas smo u Parizu. Započeli smo dan posjetom pripadnicima Antiterorističke jedinice Lučko. Razgovarao sam sa zapovjednikom gospodinom Bilobrkom, pripadnicima koji će sutra sudjelovati na tradicionalnom defileu povodom francuskoga nacionalnog dana 14. srpnja. Momci su proteklih tjedan dana ovdje i jako su dobro razumjeli cijeli koncept i spremili se. Vjerujem da će i oni, a i hrvatska javnost biti ponosna na sutrašnje njihovo sudjelovanje. Nakon što je Francuska, podsjećam još jednom, na naš Dan državnosti, koji je bio 30. svibnja, poslala dva francuska Rafala u letački program koji je bio na Jarunu. Što se tiče sastanka koalicije voljnih… Još jedan važan politički sastanak na kojem je bilo 25-30 lidera. Raspravilo se nekoliko tema. Prva i najvažnija je daljnja snažna podrška Ukrajini. I politička, i vojna, i financijska. Oni koji sudjeluju u vojnom segmentu koalicije voljnih najavili su vježbe Ukrajine i susjednih zemalja kako bi pokazali zajedničke sposobnosti koje su se razvijale proteklih godinu i pol dana, i to na kopnu, u zraku i na moru. A što se tiče naše pozicije, mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao Vlada četiri i pol godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska, nažalost, ima iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije. Iskustva iz Domovinskog rata. Posebno ekspertizu u procesuiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima. A ove godine će se održati još jedna konferencija u suradnji s Ukrajinom u Cavtatu. Tako da je naša potpora kontinuirana. Založili smo se i za daljnju dinamiku pregovora o pristupanju Ukrajine u Europsku uniju, pogotovo sada kada je pozicija Mađarske bitno fleksibilnija nego što je to bila za vrijeme ranije Vlade. U svakom slučaju, vrlo koristan i informativan sastanak na kojem je dobro da je Hrvatska prisutna.

• Kako gledate na ovu protubalističku koaliciju? Njih je deset, znači devet zemalja plus Ukrajina. Kažu da je njihov cilj obrana. Je li to nešto za što bismo i mi bili zainteresirani možda u nekoj budućnosti?

- Cijela koalicija voljnih i uopće ta sigurnosna jamstva koncipirani su kao obrambeni mehanizam koji bi nastupio tek u slučaju i kad se dogovori primirje, prekid vatre, u konačnici nekakav mirovni sporazum. Dakle, nije to nikakva ofenzivna operacija niti uvlačenje svih ovih zemalja u ratna zbivanja, to jest ratnu agresiju Rusije na Ukrajinu. Dakle, to je prvo. Dva su pitanja koja predstavljaju problem u Ukrajini u smislu ratnih aktivnosti i vojnih aktivnosti. Jedan su da nemaju odgovor, eventualno, na korištenje nuklearnog oružja. A drugo su dalekometni balistički sustavi koje Rusija posjeduje i koristi. I zbog toga im je potrebna protubalistička obrana. I zato su te zemlje, koje imaju te sposobnosti u sastavu svojih oružanih snaga, a s druge strane i u njihovoj obrambenoj industriji, danas bile dio užeg tima koji će to podupirati. Što se nas tiče, znate kakva je situacija kod nas kad je riječ o sudjelovanju, na bilo koji način, Hrvatske vojske u bilo kojoj aktivnosti u vezi Ukrajine. Ako se sjećate one EU vojne misije... Samo za daleko neinformiranu hrvatsku javnost: do sada je 95 tisuća ukrajinskih vojnika prošlo obuku kroz EUMAM koja se, naravno, odvijala u državama članicama Europske unije. Hrvatska, nažalost, tada… Istina, došli smo do 97 glasova, ne 101, zbog Milanovićeve politike. Nismo u tome. Da jesmo, više bi Hrvatska vojska znala, više bi vidjela nevjerojatan napredak ukrajinske vojske u proteklih četiri i pol godine. Ali, eto, Vlada drži svoju liniju i ono što je normalno i tradicionalno u hrvatskoj vanjskoj politici. I tako ćemo činiti i u budućnosti. Inače bi ostali u potpunosti bez kredibiliteta na vanjskopolitičkom planu. To je moja ključna poruka danas i zato je dobro da smo ovdje.

• Koalicija za dronove - ako možete pojasniti što to znači za Hrvatsku i za hrvatsku obrambenu industriju?

- To je jedna od skupina u okviru Europske unije koja se zove jačanje sposobnosti za dronove. Vi znate da smo mi zahvaljujući nevjerojatno inovativnosti i poslovnoj uspješnosti jedne od hrvatskih kompanija našli tu svojevrsnu nišu. Orqa ima već i partnerstvo s ukrajinskim kompanijama. Surađuje s brojnim drugim zemljama, Sjedinjenim Američkim Državama, evo nedavno kad smo bili u Ottawi potpisali su u Torontu sporazum s kanadskim partnerima. Prema tome, ako smo negdje dobri, dobro je da razvijamo te sposobnosti u suradnji s drugim članicama Europske unije.

• Proteklih tjedana, dok se vodila rasprava oko slanja vojske, Vi ste govorili da bi vojnici sudjelovali u jednoj ceremonijalnoj aktivnosti. No, ono što govori francuski predsjednik Macron ili ono što piše na stranicama francuskog Ministarstva obrane zvuči drugačije. Recimo, na stranicama Ministarstva stoji da taj vojni mimohod nije simboličan, nego da treba pokazati snagu saveznika. Što je onda? Je li simbolično, ceremonijalno ili?

- 14. srpnja na Champs-Elysees? Pa, evo, sutra gledajte, pa recite je li to snaga koja ide sutra u rat ili je snaga koja pokazuje cijeli koncept europske strateške autonomije u obrambenom području i suradnju država koje su za mir na europskom kontinentu. I koji jasno razumiju tko je agresor, a tko je žrtva. Rusija je agresor. Ukrajina je žrtva. Zato je i podržavamo sve ove godine. Mi smo ovdje dobili poziv, ja osobno, a u konačnici i načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske kojeg su također zvali da sutra bude ondje. On je, naravno, u strahu od Milanovićevog umirovljenja odbio doći ovdje. Njegovi svi kolege će ovdje biti, pa treba o tome promisliti koliko je to mudro i pametno kad Hrvatska vojska ne može niti pratiti ovaj proces, nego se samoisključuje, zahvaljujući tim mirnodopskim kvaziratno proglašenim naredbama Milanovića koje potpuno narušavaju informiranost, upućenost Hrvatske vojske u procese koji se zbivaju danas u Europi. Ne znam o čemu bi nešto trebali znati, ako ne o ovom. To je bit. Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO, i u Europsku uniju. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stoji. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga tko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanovićevu i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodno zbivanje i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji i hrvatska Vlada i naša politika, pa to nije slučaj. Dakle, ako nastavimo tim putem izolirani, neinformirani, sami i dugoročno manje sposobni nego što bi bili da participiramo u svim ovim aktivnostima. Ne mora se slati vojsku da bi se ovdje sudjelovalo. Pa čak i vojno. Možeš pomagati vojno-obavještajnim podacima, možeš pomagati logistički, imaš puno mogućnosti da pomažeš. Ovo što on radi je izrazito loše za Hrvatsku vojsku, izrazito loše. Tu nema uopće dileme. Pa nije nitko od ovih došao da sad hrle u rat protiv Rusa, nego su tu da bi jednom kad mir bude pomogli Ukrajini da taj mir ostane mir.

• Jesu li Francuzi komentirali tu situaciju?

- Oni ne znaju. To samo u provincijalnom neinformiranom kontekstu predstavlja temu. što je najgore. To je ogroman problem za nas. Ja ne znam kako to barem vi koji se bavite međunarodnim temama ne vidite, ali to mi s malo više iskustva u vanjskoj politici i međunarodnim odnosima itekako dobro razumijemo. Međutim, eto, hrvatska je javnost takva. Dijelom, nažalost, zbog te podrške koju daje nekome tko bi nas potpuno izolirao iz svih bitnih procesa.

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• Ako možete objasniti situaciju sa Srbijom... Prvo je na stranicama francuskog Ministarstva obrane pisalo da oni sudjeluju u vojnom mimohodu. Onda danas srpski tabloidi se hvale o velikoj časti koja je pripala predsjedniku Vučiću. Je l' on dolazi večeras na svečanu večeru, sutra na mimohod?

- Ne, vidjet ćemo što je. To uopće nije predmet našeg interesa. Koga to briga? To je briga Milanovića. Razumijete? Dakle, ja vas molim da se izmaknete iz tih narativa koji su izrazito štetni za hrvatsku javnost jer potpuno skreću sa bitnoga na nebitno. Hoće li Francuzi ovdje zvati 200 zemalja, 100 zemalja, 30 zemalja, to je do njih jer su oni domaćini. Mi smo ih zvali na Dan državnosti i oni su došli. Milanović ne poštuje Dan državnosti svoje zemlje. On to ignorira. Ne dolazi. Razumijete? Netko tko ne čestita svom narodu Dan državnosti filozofira o nekom reciprocitetu. To je velika sramota. To hoće li Vučić biti ili ne, pa to je za nas potpuno nebitno. Zašto bi nam to bilo bitno? Kakve to veze ima u odnosu na naš čvrst, snažan, samopouzdan međunarodni položaj? NATO, Europska unija, Schengen, euro, sutra OECD. Danas sastanak ovdje. U čemu je problem? Što nas to briga?

• Predsjednik Milanović je par puta komentirao: jeste li Vi ikada Macrona pitali zašto je prodao Rafale Srbiji? Zašto takva suradnja?

- Pitajte vi njega zašto on nije dao suglasnost za nabavu Rafala. Dakle, netko kome se poslala dokumentacija mogao je reći ja sam protiv, ili ja sam za. Dakle, već tada on šuti. I onda prije par dana optužuje Zvonka Frku-Petešića, koji je bio suvoditelj te skupine, za korupciju. Pa ne ide to tako. To ne ide tako. Dakle, on se koristi niskim, jeftinim, demagoškim tezama da bi u biti odmogao sposobnostima Hrvatske vojske. Znate, da je do ljudi poput njega ne bismo mi nikada imali Rafale. To je bit. E, to se zaboravlja. A zahvaljujući našoj Vladi i predanom radu, mi ih imamo. Imamo bolje sposobnosti nego ikada ranije. A te iluzije da će Hrvatska utjecati na Dassault, francusku kompaniju koja proizvodi Rafale, da ćemo mi njima diktirati kome će oni kasnije prodavati, to može samo netko tko nije valjda nigdje prošetao. On je prošetao. On to zna da se ne može. Ali, eto, glumi ovim Hrvatima koji su jako žestoki, da mi možemo najedanput reći Francuzima nemojte nikome prodati. Što su naše narudžbe u stotinama, u tisućama? Kad bi mi rekli Dassaultu, slušajte, što god vi proizvodite, mi ćemo kupiti, onda bi to mogli. Dvanaest aviona? To treba znati, a HV je pobjednička vojska i treba ostati takva. I mi to radimo. Mi smo Vlada koja je najviše povećala proračun za Hrvatsku vojsku. Radimo sve ono što treba. Ovaj način, to je nešto što je unazadilo. Nije dobro da je pobjednička vojska danas 2026. neinformirana o najbitnijim procesima u Europi koji se tiču vojne suradnje. Mogli su sjediti sa mnom, mogli su pratiti što se zbiva. Mogli su nesudjelovati u bilo kojoj vježbi ili sutra sigurnosnim jamstvima, to je druga stvar. Baš ne znati ništa? To je već ozbiljan ofsajd. To znači štetiti svojoj vojsci. Od te koristi njegove politike samo Rusi mogu pljeskati. Nitko drugi.

• Kako gledate na naoružavanje Srbije i na projektile koji oni postavljaju na svoje zrakoplove?

- To smo već više puta rekli. To je itekako zabrinjavajuće. Činjenica da na ruske avione integriraju kineske rakete je za nas jedan znak koji je izraz njihove strane i vrlo nejasnih namjera. Hipersonične rakete koje drugi u Europi nemaju. Prema tome, mi smo tu temu digli, digli smo i s drugim akterima. Ja sam o tome razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a ranije. O tome znaju svi čelnici Europske unije. Puno prije ovoga summita u Ankari. Što se toga tiče, mi smo informirali sve one koji o tome nešto trebaju znati.

• Jeste li danas imali još pojedinih susreta? Više razgovora s nekima od okupljenih lidera?

- Ne, sad će biti večera u Elizeju za pola sata, pa ćemo tad. Tu je počelo. Vidjeli ste da su oni imali sastanke prije prvog dana. Nije bilo nekih posebnih bilaterala. Pa nema ni neke velike potrebe prije nego što se vidimo večeras.

• Kako vam izgleda trend s gorivom? Intervenirali ste danas. Hoće li to sad ići uzlaznom putanjom za dva tjedna? Kako vam izgleda situacija?

- Pa izgleda tako da treba pratiti što se zbiva u Hormuškom tjesnacu. To je potpuno vanjski utjecaj na cijeli svijet, ne samo na nas. Dakle, nafta, naftni derivati, plin, to su burzovne robe. Burze reagiraju. Ako je Hormuški tjesnac zatvoren, cijena ide gore. Ako postoje međusobne blokade, cijena ide gore. Ovisi o tome što će se zbivati. Mi smo danas donijeli odluke koje su ublažile rast cijena. On bi bio još veći. Eurosuper je ostalo na istome. Eurodizel je za 05 centi otišao gore. Mislim da je za 006 otišao plavi dizel, a to je minimum povećanja u odnosu na ono što bi bilo bez mjera Vlade. Tu smo i interveniramo. Intervenirali smo godinama. 95 sjednica Vlade u kontinuitetu. Moramo voditi računa o sigurnosti opskrbe. Moramo voditi računa o interesima onih koji kupuju tu naftu, preprodaju, prerađuju, moraju oni nekako živjeti, od malih, velikih distributera. Moramo voditi računa o tome da je turistička sezona. Moramo voditi računa o tome da su jedne cijene na autocestama, a druge su cijene na drugim pumpama diljem Hrvatske. I ovo za sada je ono što je moguće i što je dobro da sve funkcionira. Mislim da je to još jedan dobar potez Vlade Republike Hrvatske u cilju zaštite ekonomskih standarda naših građana i prije svega funkcioniranje našeg gospodarstva.

• Samo za kraj: očekivanja od Slavena Bilića?

- Ništa, želim mu sreću. Danas je prvi dan. On je sjajan nogometaš bio. Bio je već trener i izbornik reprezentacije. Želim mu uspjehe. Veliku odgovornost je dobio. Rezultati koje je imao Dalić zadnjih praktički devet godina su fenomenalni. Dvije medalje na Svjetskim prvenstvima i jedna Liga nacija. Ovaj potpuno, ja bih rekao, nezamisliv trenutak ispadanja. Dakle, po meni, to sam već rekao dva sata nakon utakmice, taj gol je bio gol. Ovo što se događa s VAR-om pokazuje nekonzistentnost. U konačnici ovaj gol koji je Norveška primila nakon što lupi kameru...? Mislim, što je jače: kosa ili kamera? Nevjerojatno nešto! Dakle, mi smo tu ostali potpuno uskraćeni jednog pravednog izjednačenja. To svi znamo, ali nažalost, to je tako u sportu i drago mi je da je HNS reagirao, da je ostao pisani trag prema FIFA-i. Mislim da je to za nas, s obzirom da su ljudi puno očekivali od ove generacije još jednom, velika šteta. Slavenu Biliću puno uspjeha. Želim da da se nastave ovako sjajni rezultati koje pratimo godinama.