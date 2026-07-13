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TUŽNE VIJESTI

Hrvat i bivši igrač iz Bundeslige pao u komu, nalazi se u kritičnom stanju uz niz hitnih operacija

VL
Autor
Stjepan Meleš
13.07.2026.
u 21:18

Kovačec je morao na hitnu operaciju zbog iznenadne rupture aorte. Tijekom dvanaestosatne operacije zamijenjen mu je i srčani zalistak. Pojavile su se komplikacije koje su zahtijevale daljnju hitnu operaciju mozga. Bivši napadač pretrpio je težak moždani udar i krvarenje u mozgu. Od tada je u komi i dalje je u kritičnom stanju

„Ponekad se život promijeni u roku od nekoliko sati.“ Ovako počinje apel za prikupljanje sredstava na platformi GoFundMe za bivšeg nogometaš Bundeslige. Krešo Kovačec (56), Hrvat iz Krapine odigrao je 28 utakmica Bundeslige za Hansu Rostock, s Tennis Borussijom Berlin plasirao se u drugu ligu, a za Hannover 96 postigao je 40 golova u 72 utakmice . Sada je otac dvoje djece u komi i bori se za život, piše njemački Bild. 

Kovačec je morao na hitnu operaciju zbog iznenadne rupture aorte. Tijekom dvanaestosatne operacije zamijenjen mu je i srčani zalistak. Pojavile su se komplikacije koje su zahtijevale daljnju hitnu operaciju mozga. Bivši napadač pretrpio je težak moždani udar i krvarenje u mozgu. Od tada je u komi i dalje je u kritičnom stanju.

Dugogodišnji prijatelj pokrenuo je kampanju prikupljanja sredstava uz pristanak obitelji i piše: "Njegova supruga i dvoje djece, u dobi od 9 i 15 godina, od tada proživljavaju najgoru noćnu moru u svom životu. Liječnici čine sve što je u njihovoj moći. Ali trenutno nitko ne može reći kojim će putem Kreso krenuti."

Kovačec je rođen 1969. u Krapini,, a odrastao je u Hamburgu. Nakon neuspješne godine u VfL Bochumu, ostavio je trag u Hannoveru 96 i TeBe Berlinu prije nego što se 1999. preselio u Rostock u Bundesligi. Za Hansu je u tri sezone odigrao 28 utakmica (3 gola). Kasnije je igrao za FC Augsburg i Elversberg. Kovačec je karijeru završio u niželigaškom klubu DJK Augsburg-Lechhausen.

Ključne riječi
Hansa Rostock Hannover Hrvatska Bundesliga Krešo Kovačec

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