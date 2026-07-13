Nakon očevida, sve je jasno! Policija otkrila kako je izgorjelo 14 vozila u Sesvetama

Nepoznati počinitelj namjerno je izazvao veliki požar u Sesvetama u kojem je djelomično ili potpuno izgorjelo čak 14 vozila i jedan čamac, izvijestila je zagrebačka policija nakon dovršenog očevida. Kako navode iz PU zagrebačke, utvrđeno je da je počinitelj zapaljivom tekućinom polio više vozila, nakon čega je izazvao požar. Vatra se proširila te oštetila ukupno 14 automobila i čamac u vlasništvu više privatnih i pravnih osoba.

Materijalna šteta zasad još nije utvrđena, no policija ističe da se procjenjuje na veći iznos. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim se pokušava utvrditi identitet počinitelja i sve okolnosti ovog događaja. Podsjetimo, požar je izbio u noći na nedjelju u Sesvetama, a policija je već tada izvijestila da nema ozlijeđenih osoba. Nakon obavljenog očevida potvrđeno je da je požar podmetnut.