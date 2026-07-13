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Materijalna šteta zasad još nije utvrđena

Nakon očevida, sve je jasno! Policija otkrila kako je izgorjelo 14 vozila u Sesvetama

Velik požar u Sesvetama, izgorjelo deset automobila, oštećen i brod
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
13.07.2026.
u 10:16

Požar je izbio u noći na nedjelju u Sesvetama, a policija je već tada izvijestila da nema ozlijeđenih osoba

Nepoznati počinitelj namjerno je izazvao veliki požar u Sesvetama u kojem je djelomično ili potpuno izgorjelo čak 14 vozila i jedan čamac, izvijestila je zagrebačka policija nakon dovršenog očevida. Kako navode iz PU zagrebačke, utvrđeno je da je počinitelj zapaljivom tekućinom polio više vozila, nakon čega je izazvao požar. Vatra se proširila te oštetila ukupno 14 automobila i čamac u vlasništvu više privatnih i pravnih osoba.

Materijalna šteta zasad još nije utvrđena, no policija ističe da se procjenjuje na veći iznos. U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim se pokušava utvrditi identitet počinitelja i sve okolnosti ovog događaja. Podsjetimo, požar je izbio u noći na nedjelju u Sesvetama, a policija je već tada izvijestila da nema ozlijeđenih osoba. Nakon obavljenog očevida potvrđeno je da je požar podmetnut.

Ključne riječi
Sesvete Zagreb

Komentara 5

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BL
Bloomberg
11:30 13.07.2026.

Dubrava i sve iza nje prema istoku je hrvatski Brownsville.

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
13:02 13.07.2026.

Podmetnut???? Ne mogu vjerovati!

TJ
tjako
11:21 13.07.2026.

zvuci ko neki obracun...

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