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POZNATA LICA

Poznato tko će činiti stručni stožer Slavena Bilića: Jedan kandidat otpao

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Autori: Večernji.hr, Tomislav Dasović
13.07.2026.
u 15:47

Bivšeg vatrenog i pomoćnika Zlatka Dalića povezivalo se s ostankom u stožeru, ali poznato je i kako Dalić želi da nastavi surađivati s njim i na sljedečoj trenerskoj pozicij

Slaven Bilić od danas je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Obnašao je već tu funkciju od 2006. do 2012. te ju vrlo dobro vodio na dva Europska prvenstva, dok se na Svjetsko prvenstvo 2010. nije plasirao. Sada se vraća nakon dugih 14 godina i ima vrlo težak zadatak, naslijediti najuspješnijeg hrvatskog izbornika Zlatka Dalića.

Kako je sam rekao na konferenciji za medije na kojoj je i predstavljen, njegov cilj je ostvariti veliki rezultat s reprezentacijom i zato se vratio. Na spomenutoj konferenciji za medije nije htio otkirvati svoj stručni stožer, ali najavio je kako neće biti iznenađenja te kako će ga činiti neki njegovi suradnici iz prvog mandata u reprezentaciji i neki koji su s njim surađivali kasnije.

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Kako neslužbeno doznajemo, stručni stožer činit će: Dean Računica, Aljoša Asanović, Nikola Jurčević i Danilo Buturović te Vatroslav Mihačić kao trener vratara. Asanović i Jurčević bili su s njim i u prvom mandatu na klupi vatrenih, Mihačić je već bio u stožeru reprezentacije, dok će preostalima ovo biti prvo iskustvo u radu reprezentativnog stožera.

Treba primijetiti i kako se među njegovim suradnicima ipak neće naći Vedran Ćorluka. Bivšeg vatrenog i pomoćnika Zlatka Dalića povezivalo se s ostankom u stožeru, ali poznato je i kako Dalić želi da nastavi surađivati s njim i na sljedečoj trenerskoj poziciji. Ne treba isključiti ni mogućnost da Ćorluka uskoro započne samostalnu trenersku karijeru.

Bilić i njegov stožer prvo će okupljanje odraditi krajem rujna i početkom listopada kada vatrene očekuju četiri utakmice u Ligi nacija protiv Češke, Španjolske (dva puta) i Engleske.

Ne bi trebalo začuditi ako na popisu za te utakmice vidimo i neke igrače koji do sada nisu bili pozivani, barem ne za ovo Svjetsko prvesntvo.

- Kriterij je isključivo kvaliteta. Nije isto igraš li dobro u Manchester Cityju ili u Hajduku. Nećemo gledati godine, nećemo gledati gdje se igra. Neće svi mladi dobiti priliku, neće biti zapostavljeni, ali neće samo zato imati prednost.
Ključne riječi
Vedran Ćorluka Stručni stožer Slaven Bilić hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 12

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NI
Nipos18
16:23 13.07.2026.

Iako nije po mojoj volji( tko bi svima ugodio) sretno izborniče... zanima me hoće li sada antekanta i slični navijati za reprezentaciju...

OS
Ostrež
16:23 13.07.2026.

Znači otišli su Zlatko, Ivica i Mario a došli slaven, danilo i dean

PU
Pupavac
16:02 13.07.2026.

Taman do kraja lige nacija a onda ce biti vritnjak

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