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SMANJENJE RODNOG JAZA

Žene u mirovini majčinski dodatak mogu ostvariti samo ako se zaposle

Zagreb: Ministar Alen Ružić dao je izjavu za medije
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Ljubica Gatarić
13.07.2026.
u 22:00

Naknada za djecu smanjila zaostatak za muškim mirovinama na samo 19 eura, 714 prema 733 eura

Prosječne mirovine žena koje su ove godine otišle u starosnu mirovinu samo su 19 eura manje od muških i iznose 714 eura, dok su muškarci u novo životno razdoblje krenuli s mirovinom od 733 eura. Rodni jaz kod novih starosnih mirovina tako se, zahvaljujući majčinskom dodatku, smanjio na manje od tri posto, za razliku od oko 16 posto, koliko iznosi u ukupnoj umirovljeničkoj populaciji. U prosjeku su žene ove godine u mirovinu otišle sa samo četiri mjeseca manje staža od muškaraca, a i jedni i drugi imali su oko 34 godine staža.

Nadoknada za djecu

Ključne riječi
mirovina rodni jaz

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