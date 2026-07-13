Žene u mirovini majčinski dodatak mogu ostvariti samo ako se zaposle

Prosječne mirovine žena koje su ove godine otišle u starosnu mirovinu samo su 19 eura manje od muških i iznose 714 eura, dok su muškarci u novo životno razdoblje krenuli s mirovinom od 733 eura. Rodni jaz kod novih starosnih mirovina tako se, zahvaljujući majčinskom dodatku, smanjio na manje od tri posto, za razliku od oko 16 posto, koliko iznosi u ukupnoj umirovljeničkoj populaciji. U prosjeku su žene ove godine u mirovinu otišle sa samo četiri mjeseca manje staža od muškaraca, a i jedni i drugi imali su oko 34 godine staža.



Nadoknada za djecu