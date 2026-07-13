Skandal koji trese Hollywood: Miljenica publike na stupu srama zbog šokantne reklame

Nekoć hollywoodska miljenica i dobitnica Oscara, danas uspješna poduzetnica, ali i jedna od najpolariziranijih figura showbusinessa - sve je to glumica Gwyneth Paltrow. Posljednjih dana suočava se s oštrim kritikama, bojkotom i "kulturom otkazivanja" nakon što je reklamirala elitne nekretnine u Izraelu usred sukoba u Gazi. Promovirala je stambeni projekt 51 Park, koji uključuje dvije zgrade u Herzliyi, u blizini Tel Aviva, gdje cijene penthousea dosežu vrtoglave iznose od 10 milijuna dolara. Reklama se proširila društvenim mrežama, a sudeći prema komentarima, većini se nije svidjela. Mnogi su se, među njima i neke javne ličnosti, zgrozili, nazivajući je "suučesnicom" koja podržava genocid nad palestinskim narodom.

I nije to ni izbliza prva bura u javnosti koju je zvijezda "Zaljubljenog Shakespearea" i "Iron Mana" podigla svojim djelovanjem izvan filmskog seta. Gwyneth je 2008. pokrenula lifestyle brend Goop, koji je od newslettera prerastao u multimilijunsko carstvo. I tu počinje njezina druga, mnogo kontroverznija era. Rođena je 27. rujna 1972. u Los Angelesu, gotovo predodređena za život pred kamerama. Njezin otac bio je uspješni televizijski producent i redatelj Bruce Paltrow, dok je majka Blythe Danner već tada bila cijenjena kazališna i filmska glumica. U obitelji se umjetnost nije doživljavala kao posao nego kao prirodni način života.

Ipak, roditelji su se trudili da djeca barem donekle imaju normalno djetinjstvo. Gwyneth i mlađi brat Jake Paltrow odrastali su okruženi knjigama, glazbom i filmovima. U njihovoj kući često su boravili glumci, redatelji i scenaristi, ali djeca nisu bila poticana da ih doživljavaju kao zvijezde. Kasnije će Gwyneth reći: "Moji roditelji nikada nisu govorili da moram biti glumica. Uvijek su govorili da moram pronaći ono što me čini sretnom." Dio djetinjstva provela je u New York Cityju, gdje je njezina majka često nastupala na Broadwayu. Upravo je taj grad ostavio dubok trag na njezinu osobnost. Dok je Los Angeles predstavljao svijet filma, New York ju je naučio disciplini, kulturi i samostalnosti.

Kao djevojčica nije bila osobito samouvjerena. Bila je izrazito visoka za svoje godine, plava kosa i vrlo svijetla put činili su je upečatljivom, ali se često osjećala nespretno. Kasnije će priznati kako je dugo mislila da nije dovoljno lijepa za Hollywood. Istodobno je pokazivala iznimnu inteligenciju i znatiželju. Voljela je književnost, povijest umjetnosti i strane jezike. Njezini profesori govorili su kako je jednako lako mogla završiti književnost ili povijest umjetnosti kao i glumu. U tinejdžerskim godinama počela je pratiti majku na kazališne probe. Tada je prvi put osjetila ono što će kasnije opisivati kao gotovo fizičku privlačnost prema pozornici: "Nema ničega poput trenutka kada se ugase svjetla u gledalištu. To je osjećaj koji vas potpuno obuzme."

Kada je došlo vrijeme za fakultet, upisala je studij Sveučilišta u Kaliforniji, ali nije izdržala dugo. Gluma ju je neprestano vukla. Sve češće odlazila je na audicije, a roditelji su shvatili da se protiv te želje ne vrijedi boriti. Prve uloge bile su male i gotovo neprimjetne. Pojavljivala se u projektima koje je režirao njezin otac, učila zanat promatrajući iskusnije kolege i polako stjecala sigurnost. Prijelomni trenutak dogodio se sredinom devedesetih. Filmovi poput "Sedam", u kojem je glumila uz Brada Pitta i Morgana Freemana, pokazali su da nije riječ samo o lijepom licu iz poznate obitelji. Kritičari su primijetili njezinu prirodnost pred kamerom, suptilnu glumu i sposobnost da prenese emociju bez velikih gesta.

U isto vrijeme njezin privatni život postajao je predmet interesa tabloida. Veza s Bradom Pittom pretvorila ih je u jedan od najpraćenijih hollywoodskih parova. Mladi, lijepi, uspješni - izgledali su kao savršena bajka. Zaručili su se, a javnost je gotovo bila uvjerena da će uslijediti veliko vjenčanje. No iza zatvorenih vrata stvari nisu bile tako jednostavne. Godinama poslije Gwyneth će priznati da tada jednostavno nije bila dovoljno zrela za brak. Raskid je bio bolan, ali i važna prekretnica. Umjesto da je slomi, usmjerio ju je prema poslu. Gotovo opsesivno počela je birati sve zahtjevnije uloge, želeći dokazati da može uspjeti vlastitim talentom.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'

To će dovesti do jedne od najvažnijih godina njezina života - 1998., kada će u razmaku od samo nekoliko mjeseci snimiti filmove koji će je pretvoriti u jednu od najvećih zvijezda Hollywooda. Posebno će se izdvojiti "Zaljubljeni Shakespeare", uloga koja će joj donijeti Oscara, najprestižniju filmsku nagradu na svijetu i zauvijek promijeniti njezinu karijeru. Njezin izlazak na pozornicu ostao je jedan od najpoznatijih trenutaka u povijesti dodjela zlatnog kipića. U ružičastoj haljini dizajnera Ralpha Laurena, vidljivo dirnuta i sa suzama u očima, zahvalila je obitelji, suradnicima i posebno ocu. "Ne mogu riječima opisati koliko vas volim", rekla je, a mnogi su komentirali da je upravo ta iskrenost bila razlog zbog kojeg je govor ostao zapamćen desetljećima.

No Oscar je donio i nešto što nije očekivala. Preko noći postala je meta mnogo većih očekivanja. Svaka sljedeća uloga uspoređivala se s Oscarom. Svaka odluka analizirala se do najsitnijih detalja. Kasnije će otvoreno priznati: "Nagrada mijenja način na koji vas drugi gledaju. Ali mijenja i način na koji gledate sami sebe." Istodobno se mijenjao i njezin privatni život. Nakon prekida zaruka s Bradom Pittom započela je vezu s Benom Affleckom. Njihov odnos bio je potpuno drukčiji. Dok je Brad Pitt u javnosti djelovao kao oličenje stabilnosti i romantike, Ben Affleck bio je spontaniji, impulzivniji i sklon humoru. Zajedno su snimili nekoliko filmova i činilo se da među njima postoji snažna kemija. Ipak, veza je bila burna, sve do gorkog kraja.

U isto vrijeme razvijala je blisko prijateljstvo s Madonnom. Njih dvije povezale su se krajem devedesetih. Zajedno su vježbale, proučavale makrobiotičku prehranu, zanimale se za istočnjačku filozofiju i često provodile vrijeme zajedno. Mediji su ih opisivali kao nerazdvojne prijateljice. Gwyneth je upravo tada počela razvijati zanimanje za zdravu prehranu, jogu, meditaciju i alternativne pristupe zdravlju. To će kasnije postati temelj njezina poslovnog carstva. Početkom novog tisućljeća činilo se da joj u životu ide gotovo sve. Bila je među najtraženijim glumicama Hollywooda, modne kuće natjecale su se koja će je odijevati, a gotovo svaki film koji je snimala izazivao je veliko zanimanje. Godine 2002. nakon jednog koncerta upoznala je Chrisa Martina, pjevača sastava Coldplay, koji nije pripadao njezinom, hollywoodskom svijetu. Bio je povučen, miran i mnogo zatvoreniji od većine ljudi koje je Gwyneth poznavala.

Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve

Iste godine, doživjela je snažan udarac sudbine kada je tijekom obiteljskog putovanja u Italiju kojim su slavili Gwynethin trideseti rođendan, Bruce Paltrow iznenada je preminuo. Bio je to trenutak koji je podijelio njezin život na "prije" i "poslije". Kasnije je više puta govorila kako je upravo očev gubitak bio najteža životna lekcija: "Kad izgubite roditelja kojeg obožavate, svijet više nikada nije isti." Tuga ju je potpuno slomila. Prijatelji su kasnije pričali da se mjesecima teško nosila s gubitkom. Povukla se iz javnosti, odbijala mnoge poslovne ponude i pokušavala pronaći način da nastavi dalje. U tom razdoblju najveća potpora bio joj je Chris Martin. Njegova smirenost i diskretnost pružali su joj osjećaj sigurnosti koji joj je tada bio prijeko potreban. Samo godinu dana nakon očeve smrti vjenčali su se na vrlo intimnoj ceremoniji, daleko od blještavila Hollywooda.

Ubrzo će postati roditelji dvoje djece i započeti novo poglavlje života - ono u kojem će Gwyneth pokušati uskladiti majčinstvo, glumačku karijeru i sve veću želju da jednoga dana stvori nešto vlastito, izvan filmskog svijeta. U tom će razdoblju malo tko slutiti da će upravo iz njezine strasti prema zdravlju, prehrani i načinu života nastati jedan od najpoznatijih - i najkritiziranijih - lifestyle brendova na svijetu. Iako je nastavila glumiti, počela je mnogo pažljivije birati projekte. Nije više željela provoditi mjesece na udaljenim lokacijama niti raditi rasporede koji bi je odvajali od obitelji. To je bilo razdoblje u kojem je Hollywood počeo primjećivati da se jedna od njegovih najvećih zvijezda postupno udaljava od filmske industrije.

Naravno, nije potpuno nestala. Godine 2008. prihvatila je ulogu koja će je upoznati s potpuno novom generacijom gledatelja. U filmu "Iron Man" glumila je Pepper Potts, inteligentnu, sposobnu i duhovitu suradnicu milijardera kojeg je utjelovio Robert Downey Jr.. Njihova kemija na ekranu odmah je osvojila publiku. Robert Downey Jr. kasnije je rekao: "Gwyneth ima rijetku sposobnost da svaku scenu učini prirodnom". Međutim, iza kulisa razvijala se sasvim druga priča. Još tijekom trudnoće počela je intenzivno proučavati prehranu, kuhanje i različite pristupe zdravlju. Nakon očeve smrti još je više razmišljala o tome kako način života utječe na zdravlje. Prijateljima je često slala e-mailove s receptima, preporukama za knjige, savjetima o putovanjima i wellnessu. Jedan od njih rekao joj je: "Zašto ovo jednostavno ne bi slala većem broju ljudi?" Iz te naizgled jednostavne ideje 2008. nastao je Goop.

U početku nije imao velike ambicije. Bio je to tjedni newsletter u kojem je Gwyneth dijelila omiljene recepte, adrese restorana, preporuke za hotele, knjige koje čita i ljude koji je inspiriraju. Nitko nije mogao pretpostaviti da će se taj mali newsletter tijekom sljedećih godina pretvoriti u jednu od najpoznatijih lifestyle kompanija na svijetu. Goop je postupno prerastao u internetski magazin, zatim trgovinu, izdavačku platformu, organizatora wellness konferencija i proizvođača kozmetike, dodataka prehrani i proizvoda za dom.

Istodobno su počele stizati i prve kritike. Goop je postao sinonim za luksuzni wellness, ali i za proizvode koji su mnogima, blago rečeno, neobični. Najviše prašine podigla je svijeća pod nazivom "Ovo se osjeti kao moja vagina", koja se rasprodala u rekordnom roku. Tu su i "energetska" jaja od žada, skupi detoks programi, alternativne terapije i savjeti koji su često nailazili na kritike liječnika i znanstvenika. Paltrow je više puta bila optuživana za promoviranje pseudoznanosti, a Goop je čak platio i kazne zbog prilično nebuloznih zdravstvenih tvrdnji.

Naime, neki liječnici tvrdili su da Goop plasira proizvode i teorije koje nisu dovoljno znanstveno utemeljene. Mediji su često analizirali pojedine preporuke s platforme, a tvrtka je u nekoliko navrata morala mijenjati ili povlačiti određene marketinške tvrdnje nakon regulatornih upozorenja i nagodbi. Gwyneth je na to odgovarala: "Uvijek potičemo ljude da sami istražuju i razgovaraju sa svojim liječnicima." Bez obzira na sva proturječja, Goop je nastavio rasti. Jedni su ga smatrali revolucionarnim lifestyle brendom, drugi simbolom luksuznog wellnessa dostupnog samo najbogatijima.

FOTO Evo kako je bilo na zadnjem danu Ultra festivala: Žene stigle na štakama, neke i bez grudnjaka!

Dok je poslovno napredovala, njezin brak počeo je prolaziti kroz teško razdoblje. Chris Martin i Gwyneth rijetko su govorili o problemima, ali ljudi iz njihova okruženja kasnije su opisivali kako su oboje postajali sve zauzetiji. Chris je neprestano putovao s Coldplay, dok je Gwyneth gradila Goop i povremeno snimala filmove. Unatoč svim pokušajima da održe ravnotežu, udaljenost između njih postupno je rasla. U ožujku 2014. objavili su vijest koja je obišla svijet. Na Goopovoj internetskoj stranici napisali su tekst pod naslovom: "Conscious Uncoupling". Izraz, koji se može prevesti kao "svjesno razdvajanje", odmah je postao jedna od najpoznatijih fraza desetljeća.

U objavi su napisali da su dugo radili na svom odnosu, ali da su zaključili kako je za njihovu obitelj najbolje da se raziđu kao prijatelji. Javnost je bila podijeljena: dok su neki smatrali da pokušavaju uljepšati razvod neobičnim izrazom, drugi su cijenili njihov trud da razvod prođe bez javnih sukoba. Za Gwyneth je otpočelo novo životno poglavlje. Više nije bila samo oskarovka ni supruga slavnog glazbenika. Postajala je poduzetnica čije će odluke, izjave i poslovni potezi izazivati gotovo jednako mnogo pozornosti kao i njezini filmovi. U međuvremenu se povukla iz glume i priznala da je filmska industrija više ne zanima kao nekad. Danas je prije svega poduzetnica, i to vrlo uspješna. Procjenjuje se da je njezino bogatstvo uvelike povezano upravo s Goopom, a ne s filmskim honorarima. Gwyneth Paltrow tako ostaje paradoks suvremene celebrity kulture: oskarovka koja prodaje svijeće s provokativnim imenima, zagovornica alternativne medicine koja vodi milijunski biznis i žena čiji se svaki potez analizira do najsitnijeg detalja.