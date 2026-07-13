Nekome se posrećilo! Igrač uplatio 1,20 pa osvojio 100.000 eura

PREMIJER U PARIZU

Plenkovića pitali o Vučiću: 'To uopće nije predmet našeg interesa. Koga to briga? To je briga Milanovića'

Mi smo ovdje dobili poziv, ja osobno, a i načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske, kojeg su također zvali da sutra bude ondje. On je, naravno, u strahu od Milanovićevog umirovljenja odbio doći ovdje. Njegovi svi kolege će ovdje biti, pa trebaju o tome promisliti koliko je to mudro i pametno - poručio je premijer u izjavi novinarima u Parizu, nakon sastanka Koalicije voljnih