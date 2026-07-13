Nekome se posrećilo! Igrač uplatio 1,20 pa osvojio 100.000 eura

U 28. kolu Binga, u igri Bingo 15 od 90, pogođen je dobitak Bingo 36 koji je igraču s Interneta donio dobitak u iznosu od 100.000,00 eura, priopćila je Hrvatska Lutrija. Dobitni listić uplaćen je na Internetu. Igrač je za uplaćenih 1,20 eura dobio dobitak u iznosu od 100.000,00 eura. Sljedeće izvlačenje za igru Bingo je u ponedjeljak, 20.7.2026., a glavni dobitak iznosi 280.000,00 eura.
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