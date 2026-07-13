VIDEO Amerikanci objavili snimku udara: Prvi su put koristili jednu vrstu oružja u Iranu

Američko središnje vojno zapovjedništvo objavilo je snimku napada na iransku luku pomoću bespilotnih plovila. Prvi je to slučaj korištenja ovog oružja u američkoj intervenciji u Iranu. "Jučer, koristeći više bespilotnih plovila, snage CENTCOM-a uspješno su napale objekt za održavanje podmornica i brodova u Iranu. Tri bespilotna plovila tipa "Corsair" napala su luku u pomorskoj bazi Bandar Abbas, što je prvi put da su američke snage koristile pomorske dronove u borbenim operacijama. Sinoćnji napadi su oslabili sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove", stoji u objavi CENTCOM-a uz snimku napada.

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Bandar Abbas nalazi se uz Hormuški tjesnac, strateški važan pomorski prolaz kroz koji prolazi velik dio svjetskog izvoza nafte. Na snimkama zabilježenima u području parka Suru Beach u Bandar Abbasu vidio se narančasti odsjaj i stup crnog dima koji se uzdiže u smjeru luke Shahid Bahonar, jugozapadno od grada, prenio je BBC. Istodobno je nakon noćnih američkih udara zabilježen velik požar u hangaru u zračnoj luci Aghajari u Omidiyehu, na jugozapadu Irana. Više videosnimki i fotografija nastalih oko 800 metara istočno od aerodroma prikazuje isti požar, no zbog udaljenosti nije moguće pouzdano utvrditi gori li sam hangar ili neki objekt u njegovoj neposrednoj blizini. SAD je ranije objavio da su udari izvedeni kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu.