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IZBIO POŽAR

VIDEO Amerikanci objavili snimku udara: Prvi su put koristili jednu vrstu oružja u Iranu

Foto: CENTCOM
1/11
Autori: Danijel Prerad, Lorena Posavec
13.07.2026.
u 18:04

SAD je ranije objavio da su udari izvedeni kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu

Američko središnje vojno zapovjedništvo objavilo je snimku napada na iransku luku pomoću bespilotnih plovila. Prvi je to slučaj korištenja ovog oružja u američkoj intervenciji u Iranu. "Jučer, koristeći više bespilotnih plovila, snage CENTCOM-a uspješno su napale objekt za održavanje podmornica i brodova u Iranu. Tri bespilotna plovila tipa "Corsair" napala su luku u pomorskoj bazi Bandar Abbas, što je prvi put da su američke snage koristile pomorske dronove u borbenim operacijama. Sinoćnji napadi su oslabili sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove", stoji u objavi CENTCOM-a uz snimku napada.

Bandar Abbas nalazi se uz Hormuški tjesnac, strateški važan pomorski prolaz kroz koji prolazi velik dio svjetskog izvoza nafte. Na snimkama zabilježenima u području parka Suru Beach u Bandar Abbasu vidio se narančasti odsjaj i stup crnog dima koji se uzdiže u smjeru luke Shahid Bahonar, jugozapadno od grada, prenio je BBC. Istodobno je nakon noćnih američkih udara zabilježen velik požar u hangaru u zračnoj luci Aghajari u Omidiyehu, na jugozapadu Irana. Više videosnimki i fotografija nastalih oko 800 metara istočno od aerodroma prikazuje isti požar, no zbog udaljenosti nije moguće pouzdano utvrditi gori li sam hangar ili neki objekt u njegovoj neposrednoj blizini. SAD je ranije objavio da su udari izvedeni kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu.

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Ključne riječi
luka rat na Bliskom istoku CentCom Iran SAD

Komentara 1

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SU
sustain
19:11 13.07.2026.

Pa kako sad' ovo. Zar nam nisu Haso , Puhovski i ostali strucnjaci iz VL rekli da je Trump izgubio rat i da ne zna kako iz njega da se izvuce

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