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GLOBALIZACIJA 2.0

Ključni pojam nove geopolitičke karte svijeta je – alternativa

Autor
Antonio Mandir
13.07.2026.
u 23:00

Nova parola svjetske ekonomije postala je – alternativa. Države više ne traže najjeftinijeg dobavljača, nego drugog, trećeg ili četvrtog dobavljača

Četiri događaja u posljednje četiri godine zauvijek su promijenila način na koji države razmišljaju o sigurnosti opskrbe. Pandemija COVID-19, ruska invazija na Ukrajinu, kinesko korištenje gospodarske moći kao političkog instrumenta i sve agresivnije iransko korištenje Hormuškog tjesnaca pokazali su da globalizacija kakvu smo poznavali posljednjih tridesetak godina ulazi u novu fazu. Više nije presudno gdje je nešto najjeftinije kupiti ili kojim je putem najbrže transportirati. Puno je važnije može li vam netko sutra zatvoriti slavinu, blokirati brodove ili zabraniti izvoz ključnih sirovina.

Ključne riječi
Ekonomija Rusija analiza geopolitičke promjene

Komentara 1

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Avatar Behemot
Behemot
23:12 13.07.2026.

Iran zatvorio Hormuz. Libanon napao Izrael. Sa potpuno lažnim postavkama kakvi mogu biti zaključci?

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