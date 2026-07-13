Ključni pojam nove geopolitičke karte svijeta je – alternativa

Četiri događaja u posljednje četiri godine zauvijek su promijenila način na koji države razmišljaju o sigurnosti opskrbe. Pandemija COVID-19, ruska invazija na Ukrajinu, kinesko korištenje gospodarske moći kao političkog instrumenta i sve agresivnije iransko korištenje Hormuškog tjesnaca pokazali su da globalizacija kakvu smo poznavali posljednjih tridesetak godina ulazi u novu fazu. Više nije presudno gdje je nešto najjeftinije kupiti ili kojim je putem najbrže transportirati. Puno je važnije može li vam netko sutra zatvoriti slavinu, blokirati brodove ili zabraniti izvoz ključnih sirovina.
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