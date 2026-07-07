Njemačka tvrtka napravila najveći posao u povijesti: Kanada za podmornice izdvaja milijarde eura

Uspjeh za TKMS, graditelja vojnih podmornica i brodova iz Kiela. U ponedjeljak (6.7.) je kanadski premijer Mark Carney potvrdio da će od te njemačke tvrtke biti naručene moderne podmornice tipa 212CD, koje koriste i njemačka i norveška mornarica.

O detaljima se još nagađa i obično se navodi da je naručeno „do dvanaest" podmornica. Službeno se šuti o cijeni, ali bi ona mogla biti oko deset milijardi eura. Uz ugovor o održavanju na pedeset godina, cijena se penje na blizu dvadeset milijardi. To je najveći posao u povijesti TKMS-a, koji je u nadmetanju pobijedio južnokorejsko brodogradilište Hanwha Ocean. „Ovo je strateški pothvat", rekao je prije objave odluke jedan predstavnik njemačke Vlade u Berlinu. Kako je dodao, kancelar Friedrich Merz je posljednjih mjeseci „uložio puno političkog truda“. Sada je Kanada desetljećima vezana uz njemačku proizvodnju, piše Deutsche Welle.

Jato podmornica

Podmornice 212CD smatraju se vrhunskim proizvodom na tom polju. Teško ih je otkriti radarima, a zahvaljujući masivnim litijsko-jonskim baterijama mogu se tjednima kretati autonomno i – potpuno tiho. U pitanju je takozvana „konvencionalna" podmornica, dakle nije nuklearna.

„Zajedno ćemo imati najveću i najmoderniju flotu konvencionalnih podmornica na svijetu", naveo je njemački ministar obrane Boris Pistorius, računajući tu Kanadu, te Njemačku i Norvešku koje su također naručile po šest ovakvih podmornica. One će lako moći razmjenjivati podatke iz sjevernih mora.

Kanada prvi put u povijesti kupuje nove podmornice. Posljednja nabava datira iz 1998. kada su kupljene četiri polovne britanske podmornice – od kojih su tri sada izvan stroja zbog popravaka. Doduše, Kanada će na isporuku čekati godinama. I prva norveška podmornica trebala bi biti isporučena tek 2029. godine.

Dobra vijest za NATO?

Poznavatelji prilika vide u ovom vojnom i poslovnom dogovoru veliki vanjskopolitički uspjeh Njemačke. U Berlinu vjeruju da će od toga koristi imati i NATO, čiji sastanak na vrhu počinje ovoga utorka u Ankari. Taj vojni savez ponovo traži sebe nakon što će Sjedinjene Države smanjiti svoj doprinos i tako izvršiti pritisak na europske zemlje. Dio logike je i da vojske različitih članica NATO-a što više koriste iste sustave naoružanja, što olakšava suradnju.

Nova radna mjesta

Vrijednost dionica TKMS-a je skočila za više od deset posto. Vjeruje se da će biti otvorena nova radna mjesta u Wismaru na Baltičkom moru. Ondje su se ranije gradili turistički kruzeri, ali je brodogradilište bankrotiralo prije nego što ga je preuzeo TKMS i odlučio se za gradnju podmornica. Ranije je TKMS najavljivao mogućnost širenja dogovora s Kanadom na investicije u kopanje rijetkih zemnih metala, umjetnu inteligenciju i proizvodnju baterija za električne automobile.