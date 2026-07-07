Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA 'NARODNA STRANKA'

AfD sa stranačkog kongresa samouvjereno: Preuzet ćemo vlast u Njemačkoj

Autor
Antonio Mandir
07.07.2026.
u 12:19

Kongres AfD-a održan je 100 godina nakon Kongresa stranke Reicha NSDAP-a 3. i 4. srpnja 1926. pod vodstvom Adolfa Hitlera

Stranka Alternativa za Njemačku (AfD) potvrdila je na stranačkoj konvenciji u Erfurtu Alice Weidel i Tima Chrupallu kao predsjednike stranke i najavila da je spremna preuzeti vlast u Njemačkoj. "Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj, a zatim i na saveznoj razini", rekao je Chrupalla obraćajući se zastupnicama na stranačkoj konvenciji AfD-a u Erfurtu, glavnom gradu savezne pokrajine Tiringije. Dopredsjednica stranke Alice Weidel rekla je da je AfD spreman "preuzeti odgovornost". "AfD je nova narodna stranka u Njemačkoj", rekla je Weidel.

I Chrupalla i Weidel su njemačkom kancelaru i predsjedniku vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrichu Merzu predbacili nedemokratske metode i pokušaj političke izolacije AfD-a. Weidel je optužila kancelara Merza da vodi "politiku uperenu protiv Nijemaca". Manjem koalicijskom partneru u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratskoj stranci Njemačke (SPD) Weidel je predbacila da je izdala interese radnika.

Ključne riječi
desnica konvencija Alice Weidel AfD Alternativa za Njemačku

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!