AfD sa stranačkog kongresa samouvjereno: Preuzet ćemo vlast u Njemačkoj

Stranka Alternativa za Njemačku (AfD) potvrdila je na stranačkoj konvenciji u Erfurtu Alice Weidel i Tima Chrupallu kao predsjednike stranke i najavila da je spremna preuzeti vlast u Njemačkoj. "Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj, a zatim i na saveznoj razini", rekao je Chrupalla obraćajući se zastupnicama na stranačkoj konvenciji AfD-a u Erfurtu, glavnom gradu savezne pokrajine Tiringije. Dopredsjednica stranke Alice Weidel rekla je da je AfD spreman "preuzeti odgovornost". "AfD je nova narodna stranka u Njemačkoj", rekla je Weidel.



I Chrupalla i Weidel su njemačkom kancelaru i predsjedniku vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrichu Merzu predbacili nedemokratske metode i pokušaj političke izolacije AfD-a. Weidel je optužila kancelara Merza da vodi "politiku uperenu protiv Nijemaca". Manjem koalicijskom partneru u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratskoj stranci Njemačke (SPD) Weidel je predbacila da je izdala interese radnika.