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JASNA PORUKA

Ivković ogorčen Fifinom odlukom: Skandal svjetskih razmjera, ne bi me iznenadilo da je došao poziv

Zagreb: Prezentacija dvaju velikih sportskih događaja koje će pratiti HRT
Zeljko Hladika/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.07.2026.
u 06:20

Naime, 25-godišnji napadač dobio je izravni crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine zbog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem. Takva kazna automatski donosi suspenziju na jednu utakmicu prema članku 10.5 Fifinih pravila za turnir

HRT-ov stručni komentator Tomislav Ivković prokomentirao je u Americani odluku Fife o nastupu američkog napadača Folarina Baloguna unatoč izravnom crvenom kartonu. Naime, 25-godišnji napadač dobio je izravni crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine zbog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem. Takva kazna automatski donosi suspenziju na jednu utakmicu prema članku 10.5 Fifinih pravila za turnir. No, Balogun će moći nastupiti protiv Belgije u osmini finala, a za Ivkovića je to skandalozna odluka. 

- To je u najmanju ruku skandal, i to svjetskih razmjera, a ne bi me iznenadilo ni da je zaista došao poziv Trumpa za Infantina. Imaju dobre odnose, vidjelo se to na izvlačenju, pa kad je dobio nagradu za mir. Ali ovo je skandal svih skandala - poručio je bivši golman Dinama, Zvezde i Sportinga. 

- Prvi skandal bio je kad su Ronaldu oprostili dvije utakmice koje je trebao dobiti da uopće ne ide na Svjetsko prvenstvo, to je skandal broj 1, pa ako smo napravili skandal za Ronalda, da zadovoljimo nečije interese... Postoji vođa, Infantino je predsjednik FIFA-e, on je vođa, a ako on to dopušta, da se to događa, onda me ne čudi zašto su neki ljudi napustili taj brod - zaključio je. 

Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'
Ključne riječi
Gianni Infantino FIFA Tomislav Ivković SP 2026.

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BIZARAN POTEZ

Belgijanci zaprepašteni odlukom Fife, ovo se nikada nije dogodilo u povijesti Mundijala

Balogun je dobio izravni crveni karton u dvoboju 16-ine finala nakon pogibeljnog starta na braniču BiH Tariku Muharemoviću. Balogun je tijekom dosadašnjeg tijeka SP-a postigao tri gola za SAD uključujući i vodeći u 2-0 pobjedi protiv BiH u 16-ini finala prije no što je sredinom drugog poluvremena neoprezno nagazio na gležanj Muharemovića, a sudac mu je nakon intervencije VAR-a pokazao crveni karton

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