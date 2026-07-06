Ivković ogorčen Fifinom odlukom: Skandal svjetskih razmjera, ne bi me iznenadilo da je došao poziv

HRT-ov stručni komentator Tomislav Ivković prokomentirao je u Americani odluku Fife o nastupu američkog napadača Folarina Baloguna unatoč izravnom crvenom kartonu. Naime, 25-godišnji napadač dobio je izravni crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine zbog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem. Takva kazna automatski donosi suspenziju na jednu utakmicu prema članku 10.5 Fifinih pravila za turnir. No, Balogun će moći nastupiti protiv Belgije u osmini finala, a za Ivkovića je to skandalozna odluka.

- To je u najmanju ruku skandal, i to svjetskih razmjera, a ne bi me iznenadilo ni da je zaista došao poziv Trumpa za Infantina. Imaju dobre odnose, vidjelo se to na izvlačenju, pa kad je dobio nagradu za mir. Ali ovo je skandal svih skandala - poručio je bivši golman Dinama, Zvezde i Sportinga.

- Prvi skandal bio je kad su Ronaldu oprostili dvije utakmice koje je trebao dobiti da uopće ne ide na Svjetsko prvenstvo, to je skandal broj 1, pa ako smo napravili skandal za Ronalda, da zadovoljimo nečije interese... Postoji vođa, Infantino je predsjednik FIFA-e, on je vođa, a ako on to dopušta, da se to događa, onda me ne čudi zašto su neki ljudi napustili taj brod - zaključio je.